Finský výletník: Jak jsem si pohladil torpédo a modlil se v květináči

O Helsinkách mi kamarádi říkali, že mají pověst města, kde nic není. Já mám rád místa, kde takzvaně „nic není“, protože ta jsou nejzajímavější. Vůči Helsinkám je to i nespravedlivé. Ale chybí tam památky typu Eiffelovy věže, které musí každý vidět, takže výlet se stává štvanicí, tři, dva, jedna, start.

Mají tam ale ostrovní pevnost Suomenlinna, zapsanou na seznamu UNESCO. Na Suomenllinu se jezdí trajektem, jízda trvá asi patnáct minut z náměstí Kauppatori a pevnost vypadá trochu jako náš Terezín. Vystoupil jsem z lodi, prošel branou pod hodinovou věží a už skákal po mostech z jednoho ostrůvku na druhý. Dojít na opačný konec od přístavu ke Králově bráně trvá půl hodiny. Pevnost postavili v osmnáctém století Švédové, ale pak ji bez boje získali Rusové. Finsko, které získalo nezávislost až v roce 1917, bylo v historii vždycky buď švédské, nebo ruské – to se dobře pamatuje.

Když jde námořník v ponorce na WC

Na břehu u hradeb pevnosti jsem navštívil muzejní ponorku Vesikko. Trochu mě tedy překvapilo, že má červenou barvu...

Ponorka Vesikko je už upevněna na souši, na břehu jednoho z ostrovů, na kterých se rozkládá pevnost Suomenlinna.

Už v průvodci stálo, že prostor ponorky je stísněný, což mohu potvrdit. Je to změť trubek a budíků, vešlo se tam až dvacet námořníků a vzadu mají i miniaturní ložničku. Ale když chtěl námořník z palandy zezadu jít na záchod, musel to nahlásit a někdo se s ním musel vyměnit, aby nebyla ohrožena stabilita plavidla. Na ponorce sloužili naštěstí jen dobrovolníci, nikoho k tomu nenutili. Bylo to obtížná služba i proto, že každý zvuk někde venku v hlubinách moře mohl být nepřítelem a námořníci moc neviděli, co je okolo lodi.

Interiér vypadá, jako by ho posádka právě opustila (a vyleštila před tím všechny budíky), a dodnes tam je k vidění i jedno torpédo, které jsem si tajně pohladil. Pár faktů neuškodí: ponorka byla vyrobena v roce 1933, mohla se ponořit do hloubky 100 metrů, sloužila v takzvané zimní válce a potopila jednu obchodní loď. Vesikko znamená v překladu norek.

„Strach byl pořád přítomný. Strach, že tahle patrola bude poslední nebo že budete muset zabít jinou lidskou bytost,“ svěřil se ve vzpomínkách jeden ponorkový veterán, kterého cituje text na výstavním panelu.

Kaple z IKEA

Ale zpátky na hladinu, na sucho a na pobřeží. U přístaviště na náměstí Kauppatori je několik stanů s jídlem, kde jsem se v Helsinkách vždycky nejlépe najedl a pro losovou polévku s opravdu mnoha kusy masa a brambor za 11 eur jsem si byl dvakrát ve dvou různých dnech.

Helsinky nabízejí i několik zajímavých kostelů. Dominantou města je luteránská katedrála (vypadá jako takový Kapitol) se strohým vnitřkem připomínajícím mauzoleum, která se tyčí nad obrovským schodištěm. Na něm si Finové dávají schůzky jako my u koně na Václaváku. To abyste věděli, co odevšad vidíte. Bohužel jsem měl smůlu, že byla zrovna pod lešením. Spoustu světových památek znám pod lešením.

Kamppi kaple, známá také jako “Kaple ticha”, je moderní architektonický skvost v centru Helsinek, konkrétně na náměstí Narinkka.

Zajímavější je skalní chrám Temppeliaukio. Nejen v Jeruzalémě mají skalní chrám. Ale tenhle není žádná jeskyně, jak jsem si myslel. Vytesaný do žuly je jen spodek, takový amfiteátr, a nad ním se klene kopule, která sice vypadá jako ze dřeva, ale je z měděného drátu. Navinuli ho dokola 22 kilometrů!

Temppeliaukio. Tady bych ještě zmínil finštinu. Fascinující jazyk, v němž nefungují ani mezinárodní slova, nenaučil jsem se v něm ani „vchod“ a „východ“ a vyžívá se ve zdvojování souhlásek i samohlásek. Tak třeba tenhle chrám stojí ve čtvrti Töölö. A to ještě neřeším, jak se to vyslovuje. Ve čtvrti měl stát původně normální kostel, ale přišla válka, tak město soutěž stoplo a v 60. letech 20. století už vyhrál tenhle ulítlý architektonický návrh Timo Suomalainena.

Ještě ulítlejší je nedaleká minimalistická dřevěná kaple Kamppi, která stojí u velkého stejnojmenného obchodního centra. Krčí se tam v rohu pod úrovní ulice, aby si člověk po nákupech mohl ještě skočit na duchovní stravu. Vypadá jak obrovský dřevěný květináč a přesně jsem si říkal, že kdyby kapličky dělaly v IKEA, vypadaly by nějak takhle.

Aby to bylo úplné, v Helsinkách mají ještě velkou pravoslavnou katedrálu Zesnutí bohorodčky – a vůbec, když jsem tu šel na první procházku, připadal jsem si tam jak v St. Petěrburgu. Tak ono to bylo chvíli Rusko, jak již bylo řečeno...

Vozíček uklízečky v muzeu

Logem Helsinek se stal i Sibeliův ponník v Sibeliově parku, který vypadá jako takové obrovské lesklé varhany. Jean Sibelius byl finský hudební skladatel a „svoji“ zastávku tramvaje má i v Praze.

Když jsem pomník viděl poprvé, neřekl bych, že těch trubek je 600 a někteří turisté zkoušejí i jejich akustiku a různě do nich zpívají. Monument Eily Hiltunenové z roku 1967 má své menší verze v Paříži a New Yorku a konzervativci původně chtěli přirozeně sochu. Nakonec jim vyšla autorka vstříc aspoň kovovou hlavou skladatele vedle „varhan“.

S kartou Helsinki City Card jsem měl zdarma vstup do mnoha muzeí a vybral jsem si Muzeum finské architektury s fotkami a modýlky, kde člověk pochopí, že Finové si libují v panelácích jako my. Ale jejich sídliště jsou lepší, protože jsou utopená v zeleni. Zapamatoval jsem si ještě modýlek mamutího funkcionalistického obchoďáku SOKOS u nádraží, o který budete na procházkách městem zakopávat pořád z různých stran.

V jednom patře architektonického muzea byla zrovna výstava na téma „Uklízení“, protože i to prý patří k architektuře, a vystavovali tam i ten vozíček s kýbly, co před sebou tlačí uklízečky i u nás ve firmě. Vážně, nekecám.