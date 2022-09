VIDEO: Je to dobrá zpráva o konci světa, říká Petr Horký o novém filmu

Prvním Čechem, který stanul na obou zemských pólech, je polárník, cestovatel a režisér Petr Horký. Na svých cestách, které vedly nejen do mrazivých koutů světa, potkal mnoho inspirativních lidí. Jedním z nich je i český egyptolog Miroslav Bárta.

„My jsme se spolu setkali v Egyptě při natáčení seriálu Dobrodružství archeologie. A jeden z těch dílů byl právě s českými egyptology na vykopávkách v Abúsíru,“ vzpomíná na osudové setkání Petr Horký. Jeden večer si s Miroslavem Bártou povídali o svých cestách a vědeckém bádání po celém světě. A zjistili, že jejich zkušenosti a vědomosti do sebe úžasným způsobem zapadají.

„Říkal jsem panu Bártovi, že jsem procestoval zhruba sto zemí světa a že mám pocit, že takové to klasické cestování, kdy někam dojedu a natočím, jak to tam vypadá, už není pro mě. A že bych chtěl udělat film, který nějakým způsobem shrne to, na co jsem za dvacet pět let cestování po celé zeměkouli přišel. Jaké proměny jsem viděl, jak moc se svět za tu dobu změnil a kam míří.“

I Miroslav Bárta v té době toužil natočit film. Chtěl v něm zobrazit výsledky svého vědeckého bádání o vývojích a směřování civilizací – ne jen těch minulých, ale i té současné. Právě ten večer se Horký a Bárta dohodli, že udělají jeden film společně.

Film s názvem Civilizace – dobrá zpráva o konci světa se natáčel sedm let ve víc než třiceti zemích světa, například v Guatemale, Hondurasu, na Velikonočním ostrově, v Mexiku, Egyptě, Ekvádoru, Súdánu nebo na Tahiti.

Ukázky z filmu Civilizace – Dobrá zpráva o konci světa

„Důležité je, že to není film o tom, že bude konec světa, že vymřeme nebo že musí nastat světová válka. Je to film o tom, co my jako lidstvo dokážeme, co už dokázala západní civilizace, a o tom, jak nesmírně zajímavá a vzrušující je doba, ve které jsme teď. A je jen na nás, kam se ta naše doba obrátí.

Ve filmu se objeví i rozhovory, které tvůrci filmu natočili v uplynulých letech s osobnostmi, z nichž některé už nežijí. O svá slova se podělí například Eugen Cernan – poslední astronaut na Měsíci, dobrodruh a mořeplavec Thor Heyerdahl – tvůrce legendární expedice KON-TIKI, Edmund Hillary – první lezec na vrcholu Everestu nebo spisovatel sci-fi Sir Arthur C. Clarke.

A jaká je tedy ta dobrá zpráva, o které se mluví v názvu filmu? Odpověď najdete v dnešním titulním videu.