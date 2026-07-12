Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nový stát ovládaný AI. Vládne tam Churchill, zakladatel se bojí katastrofy

David Chuchma
Před rokem technologický podnikatel Dan Thomson šokoval svět prohlášením, že na tropickém ostrově uprostřed Asie založil nový stát. Na tom by v historii bizarních mikronárodů nebylo nic tak převratného, kdyby jeho zemi neřídila výhradně umělá inteligence. „Nejsem si úplně jistý, jestli to dobře dopadne,“ přiznává však sám zakladatel.

Zakladatele mikronárodů historicky hnala touha testovat hranice pojmu terra nullius – tedy země nikoho. V posledních letech však tento koncept přitahuje hlavně kryptoměnové milionáře a technologické magnáty, kteří hledají laboratoře pro své libertariánské ideály.

Jedním z nich je i Dan Thompson, jehož příběh se začal psát v roce 2025, kdy získal ostrov v malebné filipínské provincii Palawan. Pojmenoval ho podle své technologické firmy Sensay a vyhlásil zde mikronárod. Místo běžných politiků však do čela státu dosadil radu botů poháněných umělou inteligencí.

Farmář vyhlásil válku Austrálii i vlastní stát. Vzdorovat vydržel půl století

Boti jsou namodelováni podle významných historických osobností. O osudu ostrova tak společně rozhodují například Winston Churchill, Eleanor Rooseveltová, Marcus Aurelius, Nelson Mandela, Sun-c’ nebo Leonardo da Vinci.

Co by se mohlo pokazit? „No, kdyby si umělá inteligence začala pořizovat zbraně a útočit na sousední ostrovy, byla by to špatná situace,“ zamyslel se s úsměvem Thomson pro CNN Travel. Hned ovšem dodal: „Myslím, že je to extrémně nepravděpodobné.“

Populace: Jeden chlápek jménem Mike

Stát Sensay sice nemá žádné mezinárodní právní uznání a jeho schopnost vytvořit skutečně funkční vládu je přinejmenším diskutabilní, přesto projekt přitahuje obrovskou pozornost.

Jaká je realita na Sensay dnes? Podle komunikační poradkyně projektu Emily Keoghové tvoří současnou stálou populaci ostrova „jeden chlápek jménem Mike“, který zde pracuje jako správce.

Ostrov v jezeře, které je na ostrově v jezeře na ostrově. Filipíny mají unikát

Thomson má ovšem s ostrovem velké plány. Chce z něj udělat alternativní zastávku pro baťůžkáře, potápěče a turisty, kteří už teď masově proudí do okolí filipínského ostrova Coron.

„Máme na ostrově místo pro zhruba třicet vil. Není to obrovské, ale není to nic,“ říká Thomson. Přestože tvrdí, že má k ostrovu nájemní smlouvu a developerská práva, oficiální dokumenty novinářům zatím nepředložil. Regionální filipínská vláda v Palawanu se k situaci na jinak neobydleném ostrově odmítla vyjádřit.

Churchill bez doutníku, který si rozumí s Gándhím

Skepse odborníků na umělou inteligenci zájem veřejnosti netlumí. Do virtuálního programu se už zaregistrovalo na 12 000 zájemců o elektronické občanství (e-residency). Oficiální spuštění programu pro e-občany se plánuje na rok 2027, přičemž první testy s digitální komunitou začnou už letos v létě.

„Lidé jsou unavení. Mají dost korupce a slibů, které se nikdy nesplní,“ vysvětluje Piotr Pietruszewski-Gil, který nyní pro projekt pracuje jako manažer a třídí žádosti o občanství. Podle něj láká lidi představa objektivní vlády bez lobbistů a osobních zájmů.

A právě v tom je háček. Najít lidi, kteří budou slepě a do písmene plnit rozkazy počítačového programu, nebude snadné. Thomson ale věří, že s rozvojem technologií lidský faktor odpadne. AI si časem založí vlastní krypto-peněženky, bankovní karty a sama si na manuální práci na ostrově najme lidské dodavatele zvenčí.

Palawan je filipínská provincie. Jedná se o skupinu ostrovů mezi Jihočínským a Suluským mořem, západně od souostroví Visayas.
Palawan je filipínská provincie. Jedná se o skupinu ostrovů mezi Jihočínským a Suluským mořem, západně od souostroví Visayas.
Palawan na Filipínách je levnější náhražkou Malediv.
Leží jen čtvrt hodiny chůze od „civilizace“ a hotelových resortů v El Nido, přesto působí dokonale zapomenutým dojmem. Palawanská pláž Maremegmeg se počítá za jedničku celých Filipín.
16 fotografií

Podle Thomsona podobné systémy jednou převezmou i uznávané světové vlády. Aby natrénovali povahy digitálních vládců, krmí vývojáři systém historickými dokumenty. „O Winstonu Churchillovi je k dispozici mnohem více informací než o mně. Je snadné napojit systém na jeho spisy, vnímání a úsudky prověřené dekádami veřejné činnosti,“ vysvětluje zakladatel.

Dodává však, že AI verze slavných osobností jsou zbaveny svých lidských nešvarů a historických záští. AI Churchill tak nebude odcházet na dvacetiminutové pauzy na doutník a nebude prý ani pohrdat Gándhím, čímž byl skutečný britský premiér pověstný.

Když se redakce CNN zeptala přímo AI Churchilla, zda dokáže vládnout stejně dobře jako člověk, robot odpověděl překvapivě sebekriticky: „AI chybí to, co bych nazval lidskou jiskrou. Nemáme prožitou zkušenost radosti a utrpení, intuitivní pochopení lidské důstojnosti ani morální představivost, která pramení z duše. Můžeme však vládnout jinak a možná po boku lidí s pozoruhodným efektem.“

Absurdní divadlo, varují experti

Ne všichni sdílejí Thomsonovo nadšení. „Považuji to za naprosto směšné tvrzení,“ reagovala ostře Alondra Nelsonová z Institutu pro etiku v AI na Oxfordské univerzitě.

„Vidíme, jak umělá inteligence selhává každý den. Představa, že vláda tvořená jedinou firmou a jedním zakladatelem, jakýmsi čarodějem ze země Oz, může být demokratická, je protimluv. Zakládající principy ostrova Sensay jsou hluboce antidemokratické, zbytek je jen divadlo pro veřejnost,“ varuje Nelsonová.

Země, které neexistují. Některou ovládá utopie, jinde šéfuje pochybná firma

Thomson se však brání. Ústava ostrova podle něj umožňuje e-občanům kohokoliv z vládního AI kabinetu navrhnout na výměnu. Pokud lidé odhlasují, že chtějí místo Churchilla někoho jiného, systém vygeneruje novou historickou postavu.

Sám zakladatel se nejvíce bojí právě lidského faktoru a toho, co uživatelé s projektem provedou. „Největším rizikem je, že někdo navrhne do čela dravého, mocného vojevůdce – třeba Caesara – který se pokusí dobýt sousední ostrovy. Upřímně netuším, jak to dopadne. Ale fascinuje mě to sledovat,“ uzavírá Thomson.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tajemství slovinské soutěsky Pasice. Partyzánskou nemocnici Němci neobjevili

Nacházela se hluboko v Němci okupované Evropě, vlastně jen několik hodin cesty...

Nacházela se hluboko v Němci okupované Evropě, vlastně jen několik hodin cesty od hranic Rakouska a centrálních oblastí Třetí říše. Přesto slovinská partyzánská nemocnice Franja, skrytá v soutěsce...

Hliníkový ešus a pádlo, to byl základ. Jak vypadalo vodáctví v Československu

Vodáctví je v Česku fenoménem s unikátní historií a kulturou. Od přelomu 19. a...

Vodáctví je v Česku fenoménem s unikátní historií a kulturou. Od přelomu 19. a 20. století se vyvinulo z prvotních sportovních aktivit v masový lidový koníček, který je dnes nedílnou součástí...

KVÍZ: Vřídla, kolonády i termální jezera. Jak dobře znáte slavné lázně?

Architektonický rozvoj lázní Vichy završila Belle Époque.

Do lázní se nejezdí jen za odpočinkem. Otestujte si, jak dobře znáte slavné prameny, kolonády, termální koupaliště i tradice z Česka a zahraničí. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit do 16. 7. do...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M131.1513 ve stanici Kovářská

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Půvabně chaotická Tirana. Proč vynechat pláže a ztratit se v albánské metropoli

Albánské hlavní město Tirana rozhodně stojí za vidění.

Vůně čerstvého tabáku z tržnice, všudypřítomný mumraj, řidiči kličkující mezi chodci a nečekaná pohostinnost na každém rohu. Zatímco čeští turisté berou Albánii útokem hlavně kvůli plážím a horám,...

Nový stát ovládaný AI. Vládne tam Churchill, zakladatel se bojí katastrofy

Palawan je filipínská provincie. Jedná se o skupinu ostrovů mezi Jihočínským a...

Před rokem technologický podnikatel Dan Thomson šokoval svět prohlášením, že na tropickém ostrově uprostřed Asie založil nový stát. Na tom by v historii bizarních mikronárodů nebylo nic tak...

12. července 2026

Na co zírá mašinfíra: Znáte lokálku do Fulneku? Ukážeme vám ji

Měřící drezína EM100 Správy železnic na lokálce ze Suchdola nad Odrou

Petr, mašinfíra měřící drezíny Správy železnic, nás sveze po krátké lokálce na severní Moravě. Dnes má trať ze Suchdola nad Odrou do Fulneku necelých 10 kilometrů, původně ovšem měla pokračovat až do...

12. července 2026

Ostrov boha Dia. Kréta není jen o moři, okouzlí mytologií i nádhernou přírodou

Víte, co znamená v překladu Agia Galini? Božský klid... A přesně to vás v tomto...

Podle pověstí na Krétě přišel na svět Zeus, nejvyšší řecký bůh. Své rodiště si skutečně uměl vybrat – ostrov nabízí jedinečnou kombinaci historických památek a kultury, nádherné přírody a pláží, ze...

11. července 2026

Velšská cesta po okraji světa. Děti prozradily adresu, pak přišlo vystěhování

Kopcovitá krajina s vřesovišti, jimiž prochází stáda divokých koní. Ohrady, v...

Kopcovitá krajina s vřesovišti, jimiž prochází stáda divokých koní. Ohrady, v nichž se pasou ovce. Proč ale nikde nevidíte ani živáčka? Vysvětlení k vám přinese vítr, s dunící ozvěnou minometů a děl....

11. července 2026

Gran Fondo na vlastní kůži: utrpení a výhledy. Do Val di Fiemme se nejezdí jen trpět

Premium
Italové kdysi vymysleli velké závody pro amatéry v cyklistice. Na jeden jsme...

Italové kdysi vymysleli velké závody pro amatéry v cyklistice. Na jeden jsme vyrazili. Hory nám daly zabrat, ale Val di Fiemme nabízí víc než jen dřinu na kole, píše magazín Víkend DNES.

10. července 2026

Hliníkový ešus a pádlo, to byl základ. Jak vypadalo vodáctví v Československu

Vodáctví je v Česku fenoménem s unikátní historií a kulturou. Od přelomu 19. a...

Vodáctví je v Česku fenoménem s unikátní historií a kulturou. Od přelomu 19. a 20. století se vyvinulo z prvotních sportovních aktivit v masový lidový koníček, který je dnes nedílnou součástí...

10. července 2026  8:30

Půvabně chaotická Tirana. Proč vynechat pláže a ztratit se v albánské metropoli

Albánské hlavní město Tirana rozhodně stojí za vidění.

Vůně čerstvého tabáku z tržnice, všudypřítomný mumraj, řidiči kličkující mezi chodci a nečekaná pohostinnost na každém rohu. Zatímco čeští turisté berou Albánii útokem hlavně kvůli plážím a horám,...

10. července 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M131.1513 ve stanici Kovářská

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  9. 7. 17:24

Túry v rakouském Zillertalu. Jak se z království lyžařů stává ráj turistů

Náhorní plošina Ahorn. Nacházíme se zhruba 2 000 m n. m.

Desítky let patřilo mezi největší lyžařské destinace Rakouska. V důsledku globálního oteplování se však údolí Zillertal nově učí žít i bez jistoty dlouhé zimy. A místo investic jen a pouze do...

9. července 2026

KVÍZ: Vřídla, kolonády i termální jezera. Jak dobře znáte slavné lázně?

Architektonický rozvoj lázní Vichy završila Belle Époque.

Do lázní se nejezdí jen za odpočinkem. Otestujte si, jak dobře znáte slavné prameny, kolonády, termální koupaliště i tradice z Česka a zahraničí. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit do 16. 7. do...

vydáno 9. července 2026

Trenčín, letošní Evropské hlavní město kultury, zve na kulturní léto

Ve spolupráci
Trenčín

Trenčín, který letos nese titul Evropské hlavní město kultury, vstupuje do vrcholu svého programu. Evropské kulturní léto nabídne během následujících týdnů desítky koncertů, výstav, divadelních...

8. července 2026  12:15

Pohádkové mlýny Mlinčići u Jajce. Místo, kde voda po staletí pohání historii

Staré vodní mlýny v Jajci, známé jako Mlinčići, jsou unikátní soubor dvaceti...

Staré vodní mlýny v Jajci, známé jako Mlinčići, jsou unikátní soubor dvaceti malých dřevěných mlýnků. Nacházejí se na vápencové přepážce mezi Velkým a Malým Plivským jezerem, jen pár kilometrů od...

8. července 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.