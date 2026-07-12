Zakladatele mikronárodů historicky hnala touha testovat hranice pojmu terra nullius – tedy země nikoho. V posledních letech však tento koncept přitahuje hlavně kryptoměnové milionáře a technologické magnáty, kteří hledají laboratoře pro své libertariánské ideály.
Jedním z nich je i Dan Thompson, jehož příběh se začal psát v roce 2025, kdy získal ostrov v malebné filipínské provincii Palawan. Pojmenoval ho podle své technologické firmy Sensay a vyhlásil zde mikronárod. Místo běžných politiků však do čela státu dosadil radu botů poháněných umělou inteligencí.
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Boti jsou namodelováni podle významných historických osobností. O osudu ostrova tak společně rozhodují například Winston Churchill, Eleanor Rooseveltová, Marcus Aurelius, Nelson Mandela, Sun-c’ nebo Leonardo da Vinci.
Co by se mohlo pokazit? „No, kdyby si umělá inteligence začala pořizovat zbraně a útočit na sousední ostrovy, byla by to špatná situace,“ zamyslel se s úsměvem Thomson pro CNN Travel. Hned ovšem dodal: „Myslím, že je to extrémně nepravděpodobné.“
Populace: Jeden chlápek jménem Mike
Stát Sensay sice nemá žádné mezinárodní právní uznání a jeho schopnost vytvořit skutečně funkční vládu je přinejmenším diskutabilní, přesto projekt přitahuje obrovskou pozornost.
Jaká je realita na Sensay dnes? Podle komunikační poradkyně projektu Emily Keoghové tvoří současnou stálou populaci ostrova „jeden chlápek jménem Mike“, který zde pracuje jako správce.
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Thomson má ovšem s ostrovem velké plány. Chce z něj udělat alternativní zastávku pro baťůžkáře, potápěče a turisty, kteří už teď masově proudí do okolí filipínského ostrova Coron.
„Máme na ostrově místo pro zhruba třicet vil. Není to obrovské, ale není to nic,“ říká Thomson. Přestože tvrdí, že má k ostrovu nájemní smlouvu a developerská práva, oficiální dokumenty novinářům zatím nepředložil. Regionální filipínská vláda v Palawanu se k situaci na jinak neobydleném ostrově odmítla vyjádřit.
Churchill bez doutníku, který si rozumí s Gándhím
Skepse odborníků na umělou inteligenci zájem veřejnosti netlumí. Do virtuálního programu se už zaregistrovalo na 12 000 zájemců o elektronické občanství (e-residency). Oficiální spuštění programu pro e-občany se plánuje na rok 2027, přičemž první testy s digitální komunitou začnou už letos v létě.
„Lidé jsou unavení. Mají dost korupce a slibů, které se nikdy nesplní,“ vysvětluje Piotr Pietruszewski-Gil, který nyní pro projekt pracuje jako manažer a třídí žádosti o občanství. Podle něj láká lidi představa objektivní vlády bez lobbistů a osobních zájmů.
A právě v tom je háček. Najít lidi, kteří budou slepě a do písmene plnit rozkazy počítačového programu, nebude snadné. Thomson ale věří, že s rozvojem technologií lidský faktor odpadne. AI si časem založí vlastní krypto-peněženky, bankovní karty a sama si na manuální práci na ostrově najme lidské dodavatele zvenčí.
Podle Thomsona podobné systémy jednou převezmou i uznávané světové vlády. Aby natrénovali povahy digitálních vládců, krmí vývojáři systém historickými dokumenty. „O Winstonu Churchillovi je k dispozici mnohem více informací než o mně. Je snadné napojit systém na jeho spisy, vnímání a úsudky prověřené dekádami veřejné činnosti,“ vysvětluje zakladatel.
Dodává však, že AI verze slavných osobností jsou zbaveny svých lidských nešvarů a historických záští. AI Churchill tak nebude odcházet na dvacetiminutové pauzy na doutník a nebude prý ani pohrdat Gándhím, čímž byl skutečný britský premiér pověstný.
Když se redakce CNN zeptala přímo AI Churchilla, zda dokáže vládnout stejně dobře jako člověk, robot odpověděl překvapivě sebekriticky: „AI chybí to, co bych nazval lidskou jiskrou. Nemáme prožitou zkušenost radosti a utrpení, intuitivní pochopení lidské důstojnosti ani morální představivost, která pramení z duše. Můžeme však vládnout jinak a možná po boku lidí s pozoruhodným efektem.“
Absurdní divadlo, varují experti
Ne všichni sdílejí Thomsonovo nadšení. „Považuji to za naprosto směšné tvrzení,“ reagovala ostře Alondra Nelsonová z Institutu pro etiku v AI na Oxfordské univerzitě.
„Vidíme, jak umělá inteligence selhává každý den. Představa, že vláda tvořená jedinou firmou a jedním zakladatelem, jakýmsi čarodějem ze země Oz, může být demokratická, je protimluv. Zakládající principy ostrova Sensay jsou hluboce antidemokratické, zbytek je jen divadlo pro veřejnost,“ varuje Nelsonová.
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Thomson se však brání. Ústava ostrova podle něj umožňuje e-občanům kohokoliv z vládního AI kabinetu navrhnout na výměnu. Pokud lidé odhlasují, že chtějí místo Churchilla někoho jiného, systém vygeneruje novou historickou postavu.
Sám zakladatel se nejvíce bojí právě lidského faktoru a toho, co uživatelé s projektem provedou. „Největším rizikem je, že někdo navrhne do čela dravého, mocného vojevůdce – třeba Caesara – který se pokusí dobýt sousední ostrovy. Upřímně netuším, jak to dopadne. Ale fascinuje mě to sledovat,“ uzavírá Thomson.