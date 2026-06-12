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Ostrov v jezeře, které je na ostrově v jezeře na ostrově. Filipíny mají unikát

  8:30
Na první pohled připomíná geologickou hádanku, kterou by vymyslel spíše scenárista než příroda. Na filipínském ostrově Luzon se nachází jedno z nejpodivuhodnějších míst planety – ostrov v jezeře, které leží na ostrově v jezeře, jež se nachází na ostrově. Tento unikát však skrývá i nebezpečnou tvář.
Kaldera sopky Taal je zaplněna vodou a vytváří kráterové jezero, které je...

Kaldera sopky Taal je zaplněna vodou a vytváří kráterové jezero, které je považováno za jedno z největších svého druhu na světě. Uprostřed tohoto jezera se nachází malý ostrov nazývaný Vulcan Point, tvořený jedním ze sopečných kuželů sopky. | foto: Profimedia.cz

Na filipínském ostrově Luzon se rozkládá Jezero Taal. Uprostřed jezera se...
Kaldera sopky Taal je zaplněna vodou a vytváří kráterové jezero, které je...
Na filipínském ostrově Luzon se rozkládá Jezero Taal. Uprostřed jezera se...
Ačkoli krajina působí idylicky, pobyt zde nebyl nikdy zcela bez rizika. Celý...
16 fotografií

Snad každý obdivuje přírodní úkazy, které se vzpírají běžné představivosti. Na Filipínách lze najít místo, které připomíná složitou zápletku z filmu Počátek.

Na filipínském ostrově Luzon se rozkládá Jezero Taal. Uprostřed jezera se nachází sopka Taal, jedna z nejznámějších a zároveň nejaktivnějších filipínských sopek. Na jejím vrcholu, více než 300 metrů nad mořem, leží rozsáhlá kaldera – obrovská kotlina vzniklá dávnými erupcemi před stovkami tisíc let.

Tady jde vážně o život. Ostrovy a města Filipín, kde chyby neodpouštějí

Kaldera je zaplněna vodou a vytváří kráterové jezero, které je považováno za jedno z největších svého druhu na světě. Uprostřed tohoto jezera se nachází malý ostrov nazývaný Vulcan Point, tvořený jedním ze sopečných kuželů sopky Taal.

Právě díky této neobvyklé kombinaci získalo místo světovou proslulost. Vulcan Point je označován za jeden z největších ostrovů třetího řádu na světě. Zjednodušeně řečeno jde o ostrov v jezeře, které se nachází na ostrově v jiném jezeře na ostrově ležícím v souostroví uprostřed Tichého oceánu.

Ráj, který skrývá nebezpečí

Ačkoli krajina působí idylicky, pobyt zde nebyl nikdy zcela bez rizika. Celý systém totiž tvoří aktivní sopka, jejíž erupce si v průběhu staletí vyžádaly tisíce lidských životů.

Sopka Taal patří se 33 zaznamenanými erupcemi k nejaktivnějším sopkám Filipín. Je součástí takzvaného Tichomořského ohnivého kruhu, pásma obklopujícího velkou část Tichého oceánu, které je známé častými zemětřeseními a vulkanickou činností.

Kaldera sopky Taal je zaplněna vodou a vytváří kráterové jezero, které je považováno za jedno z největších svého druhu na světě. Uprostřed tohoto jezera se nachází malý ostrov nazývaný Vulcan Point, tvořený jedním ze sopečných kuželů sopky.
Na filipínském ostrově Luzon se rozkládá Jezero Taal. Uprostřed jezera se nachází sopka Taal, jedna z nejznámějších a zároveň nejaktivnějších filipínských sopek.
Kaldera sopky Taal je zaplněna vodou a vytváří kráterové jezero, které je považováno za jedno z největších svého druhu na světě. Uprostřed tohoto jezera se nachází malý ostrov nazývaný Vulcan Point, tvořený jedním ze sopečných kuželů sopky.
Na filipínském ostrově Luzon se rozkládá Jezero Taal. Uprostřed jezera se nachází sopka Taal, jedna z nejznámějších a zároveň nejaktivnějších filipínských sopek.
16 fotografií

Ještě donedávna mohli návštěvníci doplout lodí na sopečný ostrov a vydat se na pěší túry nebo projížďky na koních. Situace se však změnila 12. ledna 2020, kdy sopka znovu vybuchla. Erupce si vyžádala desítky obětí a způsobila rozsáhlé škody v okolí.

Po erupci úřady přístup na ostrov zakázaly a omezení zůstávají v platnosti i nadále. Zajímavostí je, že podle některých zdrojů vulkanická aktivita způsobila vyschnutí kráterového jezera a unikátní geografický útvar tím dočasně zanikl. Jiné zprávy však uvádějí, že následné silné deště a tropické bouře jezero opět naplnily vodou.

Ať už je jeho současná podoba jakákoli, oblast kolem sopky Taal zůstává jedním z nejpozoruhodnějších geografických paradoxů světa – místem, kde se vrstvy ostrovů a jezer skládají do téměř neuvěřitelné přírodní skládačky.

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