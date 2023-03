VIDEO: Hlavně buďte v klidu. Jak přežít masáž krajtami na Filipínách

„Byla jsem v šoku. Vůbec jsem nevěděla, že taková masáž vůbec existuje. Na začátku jsem byla i vystrašená, protože jsem si myslela, že krajty mohou lidi a zvířata uškrtit,“ popisuje zážitek Maegan Anielová, která si masáž s krajtami vyzkoušela.

Odvážný zážitek nabízí turistům v zoologické zahradě Kalibo Ostrich Farm v provincii Aklan. Pohyb hadů a hmotnost jejich těl prý vytvoří na lidské tělo tlak podobný relaxační masáži.

Netradiční léčebná kúra trvá zhruba třicet minut a vyjde vás v přepočtu zhruba na sto dvacet korun. „Myslím, že to byla hlavně výzva pro mou hlavu, protože na začátku to bylo opravdu děsivé. Ale když mi řekli, abych relaxovala, zhluboka jsem se nadechla a snažila se zrelaxovat celé tělo. To mi hodně pomohlo. Pokud se nebojíte hadů, tak bych vám to stoprocentně doporučila.“

„Krajty jsou bezpečné, pokud jim sami nezačnete ubližovat,“ tvrdí ošetřovatelka. „Turistům bych doporučila, aby prostě jenom relaxovali. Nesmíte být nervózní, hadi to poznají,“ upozorňuje.

„Hadi jsou bezpeční, protože se o ně dobře staráme už od malička,“ říká majitel zoologické zahrady Ramon Dio. A případné zájemce uklidňuje s tím, že u každé masáže asistuje vyškolený ošetřovatel, který zasáhne v případě, že by se chování hadů vymklo kontrole. „Vysvětlujeme turistům, aby na hady nefoukali a byli potichu. A také jim nedovolujeme jíst v místech, kde masáž probíhá,“ doplňuje Ramon.