Šnorchlování se žraloky a čokoládové hory. Dejte zimě vale a objevte Filipíny

Kam se schovat před třeskutými mrazy? Filipínské ostrovy a město Cebu nabízejí ideální místo pro zimní dovolenou, kde si připomenete krásy letních měsíců. A navíc můžete zažít opravdové tropy bez šílených teplot.
Filipíny mají páté nejdelší pobřeží na světě.

Filipíny mají páté nejdelší pobřeží na světě. | foto: Profimedia.cz

Filipíny obecně: Pláží je tu tolik, že se ani na těch nejpůvabnějších z nich...
V Cebu se nachází bazilika Minore del Santo Ni&#241;o, nejstarší katolický...
V Cebu se nachází bazilika Minore del Santo Ni&#241;o, nejstarší katolický...
V Cebu se nachází bazilika Minore del Santo Ni&#241;o, nejstarší katolický...
Filipínský ostrov Cebu patří k destinacím, které nabízejí stabilní teploty kolem 28 až 30 stupňů Celsia, vysokou vlhkost vzduchu a relativně málo srážek. Konec ledna a začátek února spadají do suché sezony, kdy bývá počasí nejstálejší a pro cestování po Filipínách nejvhodnější.

Město Cebu je druhé největší město Filipín a zároveň hlavní město stejnojmenné provincie. Leží na ostrově Cebu a tvoří centrum metropolitní oblasti, která čítá přes tři miliony obyvatel.

Jak dostat mrtvého blíž k nebi. V Sagadě dávají rakve na skálu

Nejznámější historickou památkou je kříž Ferdinanda Magellana, který připomíná první katolickou mši slouženou na filipínské půdě roku 1521. Vedle něj stojí bazilika Minore del Santo Niño, nejstarší katolický kostel v zemi, založený španělskými misionáři. V docházkové vzdálenosti se nachází pevnost San Pedro, malá španělská pevnost z 16. století s jednoduchou expozicí a možností výhledu na přístav.

Mimo centrum stojí za návštěvu Taoist Temple v kopcích nad čtvrtí Beverly Hills. Chrám postavili příslušníci čínské komunity v 70. letech 20. století a jeho výhodná poloha nabízí krásný výhled na město.

Kam na výlet?

Přibližně dvě hodiny jízdy jižně od Cebu City se nachází Simala Shrine, jedná se o rozsáhlý náboženský komplex, který připomíná kombinaci evropské baziliky a opevněného hradu. Stavba vznikla z iniciativy řádu mariánských mnichů na konci 90. let a od té doby se rozšířila do současné podoby.

Místo je atraktivním bodem pro poutníky, známé údajnými zázraky a sochou Panny Marie, která podle věřících prolévala slzy. Vstup je možný i pro běžné návštěvníky, doporučuje se však respektovat pravidla oblékání a chovat se tiše. Komplex zahrnuje několik modliteben, kaplí, prodejních stánků a vyhlídkových míst.

Z hlediska gastronomie Cebu nabízí typickou filipínskou kuchyni s důrazem na grilované maso, rýži a mořské plody. Místní specialitou je Cebu lechon, tedy pomalu pečené sele s křupavou kůží, podávané obvykle s játrovou omáčkou nebo octem. Nejlepší lechon dostanete v restauracích jako Rico’s Lechon nebo Zubuchon.

Oblíbené jsou také grilované ryby a mořské plody na trzích, například v oblasti Larsian nebo na nočních trzích poblíž Fuente Osmeña Circle. V kavárnách a obchodních centrech se prodávají i typické filipínské sladkosti jako halo-halo (míchaný ledový dezert) nebo mango float (nepečený dort s mangem a sušenkami).

Cebu slouží jako výchozí bod pro řadu výletů. Na jihu ostrova Cebu leží město Oslob, známé možností šnorchlování s velrybími žraloky. V okolí Oslobu se nacházejí i vodopády Tumalog a Aguinid, přístupné pěšky a s možností koupání.

Z města Cebu se dají podnikat také jednodenní nebo vícedenní výlety na sousední ostrovy. Nejbližší a nejlépe dostupný je ostrov Bohol, kam jezdí rychlé lodě několikrát denně. Cesta trvá přibližně dvě hodiny a odměnou vám bude pohled na tzv. Chocolate Hills, řadu travnatých kopců, které mění barvu podle ročního období, a také tarsie filipínské, malý druh primáta.

Zkrátka, Filipíny na přelomu ledna a února nabízejí cestovatelům kombinaci stálého počasí, historických památek, možností koupání a přímého kontaktu s filipínským městským prostředím.

