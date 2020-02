Skvělá dovolená pro jarní sezonu. Prozkoumejte nejkrásnější ostrovy Filipín

Příroda je v této asijské zemi téměř netknutá, ze všech stran na vás útočí její naprostá dokonalost. Mnoho lidí chce samozřejmě vidět hlavní město Manilu. To leží na jihozápadě ostrova Luzon a i když má svá nepopíratelná kouzla, my vás do něho dneska nepozveme (o Manile si přečtěte třeba zde).

Nevydáváme se totiž za lidmi, chaosem a hlukem ulic, jakkoli zajímavé mohou pro našince být. Podíváme se tam, kde je příroda stále ještě bezkonkurenční vládkyní. A věřte, že nebudete litovat. Nejlepší doba, kdy tam zamířit, trvá až do května. Ještě to letos tedy můžete stihnout.

Palawan Krása i pod zemí

Palawan považují mnozí za nejkrásnější ostrov na světě. Mohou za to také jeho dokonalé pláže, z nichž nejproslulejší je Nacpan Beach v oblasti El Nido na samém severu ostrova. Vhodná je zvláště pro milovníky šnorchlování. Všude tu plavou stovky pestrobarevných rybiček, nemusíte se k nim ani potápět.

Malebné plážičky se nacházejí i na blízkých neobydlených ostrůvcích, kam se dostanete katamaránem za v přepočtu přibližně 750 korun. Když budete mít štěstí, potkáte tam varany.

V místě u městečka Sabang teče vzácná podzemní řeka. Proplouváte jí 45 minut na lodičkách.

Jelikož sem jezdí turisté z celého ostrova, je dobré si je rezervovat ještě před příjezdem a ne až přímo na místě. Narazíte tu na spoustu netopýrů a při vstupu na pláže vás budou vítat také roztomilí makakové.

Cebu Žraločí dobrodružství

Pokud chcete zažít alespoň malý adrenalin, pak by vaše kroky měly rozhodně směřovat na ostrov Cebu. Nachází se ve střední části Filipín. Láká nejen na stejnojmenné hlavní město, kde se moderní doba přímo snoubí s pradávnou historií.

Víte, že... ...opička jménem nártoun dorůstá maximálně do délky 16 centimetrů?

...žralok velrybí může vážit až 34 tun?

...Filipíny se rozkládají na 7 641 ostrovech?

Možná vás zaujme spíše středisko Moalboal vzdálené asi dvě hodiny jízdy autem na jihozápad z regionální metropole. Jsou tu krásné pláže a opět spousta možností šnorchlování. Pak pokračujte dále na jih do Oslobu.

Dříve zcela zapomenutá osada má dnes jednu výhodu – láká na celoroční pozorování žraloků velrybích. Místní je tu krmí a oni si na to zvykli, a tak vědí, kdy připlout.

Za v přepočtu 220 korun je můžete pozorovat z lodi, pokud si s nimi chcete zaplavat, vyjde vás to na pětistovku, potopit se za nimi lze za něco přes tisíc korun. A nebojte se – tento druh žraloka má rád plankton. Vy mu chutnat nebudete.

Žraloku velrybímu, který tu žije, se říká i obrovský. Je to největší žijící zástupce tohoto druhu na světě.

Bohol Ráj smutných nártounů

Opičky už jsme tu zmínili. Vyrazit za nimi lze také na další svěží ostrov Bohol. Ve městě Corella tu funguje záchranná stanice, kde se starají o ta nejmenší z těchto zvířátek – nártouny. Jejich veliká očka vás budou sledovat na každém kroku. Žijí jich tu stovky ve svém přirozeném prostředí, které jim jinak chybí.



„Je to jeden z nejohroženějších druhů na světě. Když ho dáte do klece, tluče hlavičkou o mříže tak dlouho, dokud neumře. Musíte mu zachovat jeho krajinu, aby přežil,“ vypráví o svých miláčcích zakladatel této organizace Carlito Pizzaras. Za vstup zaplatíte v přepočtu ani ne třicet korun.

Bohol je také ostrov vodopádů. Nachází se všude možně. Nejvíce vyhledávané jsou CanUmantad v Candijay. Z turistického letoviska Panglaa se k nim dá zajistit výlet s místní agenturou, trvá to celý den, ale máte jistotu, že nezabloudíte. Vyjde vás to na v přepočtu zhruba dva tisíce korun.

Pokud si pronajmete auto ve skupince čtyř lidí, je to ovšem skoro stejné, jen si cenu rozdělíte. Za vstup k samotným vodopádům se neplatí ani deset korun. Turistická stezka vás provede všemi místy, odkud na padající vodu krásně uvidíte. Na některých místech se můžete i vykoupat, což je velmi osvěžující.