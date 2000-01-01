náhledy
Sezona klasických dovolených s létem skončila, ale teď ji střídá sezona cenově dostupných výletů za exotikou. S odlivem turistů se následující destinace stávají ještě lacinější a lákavější. Největší díl peněz necháte za dopravu, ale v cíli už budete utrácet jen minimálně. K rozpočtu jsou tyto země šetrné.
Autor: Getty Images
Vyrazit do Kambodže, a vynechat Siem Reap, ostrovy Koh Rong a chrámy Angkor Vat, to je jako zavítat do Čech a vynechat Karlštejn. Takže to vlastně ani nebolí, protože krásných míst k vidění je tu pořád dost. A když se vyhnete zmíněným „top“ destinacím, vystačíte tu klidně s 350 korunami na den.
Autor: Profimedia.cz
Tak jako jinde i v Malajsii platí, že o tom, kolik utratíte, rozhodují lokality, které navštěvujete. A v Kuala Lumpur prostě lacině není. Zato při cestách po ostrovech a džunglích zpravidla utrácet kde není. Návštěva mlžného pralesa v Pahangu, fenomenálního Mossy Forest, se vám neprodraží.
Autor: Profimedia.cz
Říct, že na jeden den vám bude stačit 300 tisíc, to zrovna moc lacině nezní. Naštěstí je to počítáno v indonéských rupiích. Při dovolené v jednom z nejmalebnějších koutů Asie tak při šetrném přístupu neutratíte více než čtyři stovky korun za den. Důležitá věc? Indonésie, to prosím není jen Bali.
Autor: Profimedia.cz
V redakci se už peče článek, že Filipíny nepatří k těm úplně nejbezpečnějším zemím. Kvůli přírodním katastrofám, které jsou tu opravdu frekventované. Na druhé straně, pokud chcete exotiku za hubičku, jsou Filipíny dobrý tip. Jedno filipínské peso je 40 haléřů v korunách. A na den vám stačí tři stovky korun.
Autor: Profimedia.cz
Pokud netoužíte přímo po vysokohorských túrách, ale preferujete spíše odpočinek na pozitivní energií nabitém místě, vsaďte na Nepál. Poklidná dovolená v Pókhaře „u vody“ nebo návštěva národního parku Čitvan nenaruší vaši karmu ani rozpočet. A do Káthmándú můžete nakouknout jen fakultativně.
Autor: Profimedia.cz
Nemá moře, a to je možná ten důvod, proč Laos nestojí mezi milovníky exotických dovolených v hodnocení příliš vysoko. Laos však umí překvapit i jinak. Pokud jde o jeho kulturu a kuchyni, bere si to nejlepší ze sousedního Myanmaru, Vietnamu, Kambodži. I Číny a Thajska. A drahá skutečně není.
Autor: Profimedia.cz
S šetřením ve Vietnamu začínáte v ten moment, kdy opustíte rušná městská centra a turisty přeplněné pobřežní regiony. Co vám zbude? Třeba oblasti vysočiny Đắk Lắk a Phong Nha nebo severní regiony jako Pu Luong a Ha Giang, či méně navštěvované oblasti delty Mekongu.
Autor: Profimedia.cz
Srí Lanka je přesně tím „profláklým“ ostrovem, který na první pohled nemá už čím překvapit. Proto se vyplatí věnovat mu pohled druhý a objevit na něm místa, která masová turistika ještě neobjevila. Budete příjemně překvapení. I proto, že úspornější rozpočet se tu počítá na 550 korun útraty denně.
Autor: Profimedia.cz
Mexiko vyvolává rozpačité dojmy. Buď jako destinace předražených wellness rezortů z Yucatánu anebo země kvůli drogové kriminalitě dost nebezpečná. Ve skutečnosti tu však můžete narazit na bezpečné a poměrně cenově přístupné lokality. Například výběžek Baja California nebo Oaxaca mají své kouzlo.
Autor: Profimedia.cz
Když nemáte limetku, dejte tam citron. A pokud vám z nejrůznějších důvodů nesedí Mexiko, vsaďte na Guatemalu. Na rozdíl od nahrazování limetek citrony nebudete ochuzeni o nic. Moře, ruiny mayských chrámů, džungle? To všechno tu mají. A denní režie je tu velmi příjemná, prý kolem 550 korun.
Autor: Profimedia.cz
Země, kde se rodí všechny banány světa? Kdepak, Nikaragua nabízí mnohem víc. A pokud jste přesyceni „miláčkem“ středoamerického cestovního ruchu, Kostarikou, bude se vám tu líbit ještě víc. Pláže, města, ostrovy, sopka Managua. Každému podle chuti, se superlaciným rozpočtem 350 korun na den.
Autor: Profimedia.cz
Cestu do Salvadoru bychom vám ještě předloni rozmlouvali. Jenže v posledních dvou letech se tu děsivá míra kriminality snížila dvacetkrát. Dnes platí za jednu z nejbezpečnějších zemí Střední Ameriky. Turisté ji, co byla „očištěna od zločinu“, zatím objevovat nezačali. A místní ceny tomu odpovídají.
Autor: Profimedia.cz
Mezi země, které nabízejí exotiku se slevou, patří i Kuba. Pošramocenou pověst země, co vůči nízkorozpočtovým turistům není přátelská a nakonec ani moc laciná, můžete sami pomoci napravit. Hlavní finty znějí: přepravujte se tu stejně jako místní; spěte po ubytovnách; jezte v bistrech. Ušetříte.
Autor: Profimedia.cz
Ekvádor, to je víc než jen Galapágy a treky s průvodci po vrcholcích And. Jsou tu i další místa, kde se vyplatí strávit nějaký čas. A města jako Quito nebo Baños? Ta jsou jako z jiného světa, čas tu běží pomaleji. A také se tu tolik neutrácí.
Autor: Profimedia.cz
Navštívit Džerbu a tvrdit, že jste tím poznali Tunisko? To vám pořád chybí 99,7 procenta jeho rozlohy. Na nichž narazíte, mimo jiné, na osm rezervací UNESCO. A návštěva všech vás pořád bude dohromady stát méně než jedna letní dovolená na Džerbě. V přepočtu s třemi stovkami korun na den tu vystačíte.
Autor: Profimedia.cz
Že tu nechybí Maroko, to překvapením není. Ze všech severoafrických zemí se počítá k těm nejdostupnějším. A dost možná nejhezčím. Klíčem k úspornosti je vyrazit od turistických atrakcí velkých měst dál „na venkov“, a vařit z místních surovin. Pak vám bude bohatě stačit kolem 200 korun na den.
Autor: Profimedia.cz
Země, do které se vyplatí pospíchat, je i Albánie. V letoviscích na tamním pobřeží už prohlédli, a na cestovním ruchu začali vydělávat cenami, které se blíží Chorvatsku. Ale překrásné albánské vnitrozemí, zdejší hory, zatím patří k cenově velmi příznivým lokalitám.
Autor: Profimedia.cz
Ještě jeden balkánský kousek pro dobrodružnější cestovatele si neodpustíme. Bosna a Hercegovina, křižovatka kultur a náboženství, historická spojnice mezi Benátkami a Konstantinopolí (Istanbulem), je prostě okouzlující. A Sarajevo? To je snad nejvíc neprávem podceňované město Evropy.
Autor: Profimedia.cz
S denním průměrem dvacet stupňů Celsia to sice není léto, ale počasí v Gruzii je oproti našemu podzimu o dost vlídnější. Navíc ta krajina, památky… a víno! Pokud vás to táhne na východ, ale ne až tak daleko, je Gruzie velmi příhodnou volbou. Mírně utlumený denní rozpočet? Kolem pětistovky.
Autor: Profimedia.cz
Je to Afrika, ale vlastně není. Kapverdská republika stojí svou bezpečností, úrovní servisu, dopravní infrastrukturou na docela opačném konci spektra než celá pevninská Afrika. A ceny? Ty jsou tu příjemné. Vystačíte tu přibližně s tisícovkou na den.
Autor: Profimedia.cz
Jak jsme to celé spočítali? Za letenku z Prahy do všech těch zmíněných destinací necháte v průměru patnáct tisíc korun. Ano, do Nikaragui je to jednou tolik, ale do Albánie desetkrát méně. A dál? Vycházeli jsme z uveřejněných rozpočtů batůžkářů, travel-bloggerů a low-cost cestovatelů.
Autor: Profimedia.cz