Exotika za hubičku. Destinace pro úspornou dovolenou, kde peníze nemizejí
Český výletník: Buddhové a vietnamští hasiči. Jak vypadá den v Sapě
Vietnamská tržnice Sapa na jihu Prahy jako tip na výlet? Překvapivě ano. Pořádají se tam organizované exkurze a najde se tam dokonce i buddhistický chrám.
Sagrada Familia je nejvyšším kostelem světa. O metr přerostla katedrálu v Ulmu
Barcelonský chrám Sagrada Família je nyní nejvyšší kostel na světě. Na věž Ježíše Krista stavitelé totiž ve čtvrtek umístili dolní část kříže, a tak výška struktury dosáhla 162,9 metru. To je o metr...
Nádherný výlet na Šumavě. Na Velký Sokolí kámen zatím Češi nechodí
Gross Falkenstein (1 315 m) neboli Velký Sokolí kámen je méně známá a od severu a západu nenápadná hora v národním parku Bavorský les. Ne každý o tom ví, ale patří k top vrcholům Šumavy. Naši turisté...
Jak si vybrat dobré termály. Podívejte se, proč jet právě na Slovensko
Slovensko, nebo Maďarsko? To je hamletovská otázka pro cestovatele, které lákají blízké termály. Obě země mají svoje plusy i mínusy. Někdo preferuje slovenské termály, jiný zase nedopustí na ty...
Vinařství Marcinčák: Příběh vína, který voní Pálavou a respektem k přírodě
Na svazích Pálavy se už více než 30 let rodí víno, které má duši. Rodinné bio vinařství Marcinčák dnes hospodaří na 100 hektarech vinic a od roku 2006 se naplno věnuje ekologickému zemědělství. Péče...
ZANIKLÉ TRATĚ: Nákladní vlečky v centru Ostravy byly fenoménem
Devadesátý sedmý díl seriálu Zaniklé tratě se bude věnovat dalšímu ostravskému fenoménu. Právě v Ostravě totiž fungoval největší systém nákladní dopravy na elektrifikovaných místních drahách,...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Lesk Bangkoku, krásný zločin a mytí slonů. V thajské mozaice si něco najde každý
Ostrovní ráje, fritovaní štíři, kouřící tuk-tuky, přátelští sloni nebo makakové s mentalitou pobertů. Přidejte k tomu klid uprostřed přírody, vlastnoručně obarvené tričko v pravé indigové barvě nebo...
Výlet za mrtvými. Funerální procházka po Salcburku umí překvapit
Kostlivci s přesýpacími hodinami, hadi prolézající lebkami, poustevny nad hroby či krypta s ostatky dvaadvaceti arcibiskupů. Příznivci funerální turistiky najdou v Salcburku mnoho zvláštních památek....
V Gíze otevírají největší muzeum světa, s 50 tisíci exponátů předčí i pařížský Louvre
Po více než dvaceti letech se v sobotu otevře monumentální Muzeum starověkého Egypta v Gíze nedaleko pyramid. Stavba za miliardu dolarů má být největším muzeem světa a vystaví přes 50 tisíc exponátů,...
Výletní loď zapomněla osmdesátiletou seniorku na ostrově. Našli ji mrtvou
Úřady v Austrálii vyšetřují případ 80leté turistky, která o víkendu zemřela na jednom z australských ostrovů, kde ji zanechala výletní loď. Šlo o její první zastávku z 60denní plavby kolem...
Alpy 2025: Rakousko, nebo Itálie? Kde koupit skipas výhodně a zažít top lyžování
Plánujete zimní dovolenou v Alpách? Pak je nejvyšší čas pořídit si skipasy. Mnohá alpská střediska totiž odměňují včasné rezervace výraznými slevami. A kde vás letos čeká nejvíc zážitků, sjezdovek...