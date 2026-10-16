Cestování se psem s sebou přináší trochu víc plánování. Nestačí najít hezké město nebo hotel s dobrým hodnocením. Hodí se předem vědět, kde se pes může proběhnout, zda smí do veřejné dopravy, na loď nebo třeba na pláž, a jestli nebude většinu programu trávit čekáním přede dveřmi památky.
Právě na takové otázky se zaměřuje průvodce Po Evropě se psem od Angeliky Mandler-Saulové a Ulrike Miestingerové, který vydalo nakladatelství Grada. Vedle známých turistických cílů upozorňuje na místa, která lze pohodlně poznávat i se čtyřnohým parťákem, a přidává konkrétní tipy na procházky, koupání nebo výlety. V článku naleznete náš výběr pěti různorodých destinací.
1 Stockholm nabízí parky i cestování lodí
Švédská metropole se rozkládá na ostrovech a voda je tu téměř všudypřítomná. Pro cestovatele se psem je však možná ještě důležitější množství parků, zelených ploch a promenád, díky kterým se dá velká část města poznávat pěšky.
Začít lze v historickém Gamla Stanu. Úzké dlážděné uličky a barevné domy patří k nejfotogeničtějším místům Stockholmu a procházka se psem se odsud dá protáhnout až na ostrov Södermalm. Z vyhlídky Skinnarviksberget se otevírá pohled na radnici, staré město i okolní ostrovy.
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Další možností je Djurgården, zelený ostrov s parky a muzei. Přestože do některých atrakcí pes samozřejmě nesmí, samotná cesta po ostrově nabízí dost prostoru pro delší procházku. Praktickou výhodou Stockholmu je i vodní doprava. Na některých trajektech lze se psem cestovat, takže přesun mezi jednotlivými částmi města nemusí znamenat návrat do metra či autobusu.
Kdo má času víc, může zamířit také na některý z okolních ostrovů stockholmského souostroví. Právě kombinace velkoměsta, vody a přírody dělá ze Stockholmu místo, kde není nutné program přizpůsobovat pouze lidské části výpravy.