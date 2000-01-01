Cenovku dnes můžete dát na všechno. Včetně pláží. Ty totiž netvoří jen jemný písek a pozvolný vstup do prohřáté vody. Mají potenciál i pro trh s nemovitostmi. Alespoň teoreticky. Některá místa na pobřeží jsou lépe disponovaná. A dobré pláže prý mají „hodnotu“ desítek, stovek milionů. Toto jsou ty nejlepší z nich.
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Hned na začátku je třeba na rovinu říct, že s celou metodikou, jak se vlastně zjišťovaly ty „nejhodnotnější“ pláže Evropy, je to poněkud vachrlaté. Za průzkumem stojí společnost CV Villas, specializující se na luxusní dovolené a pronájem vil, která vypočítávala hodnotu pláží podle cen okolních nemovitostí.
Autor: Profimedia.cz
Svým způsobem to dává smysl: luxusní drahé vilky totiž nebudou stát u nehezkých a nezajímavých pláží. Faktor „kvality pláže“ tedy nutně hýbe s cenou nejbližších nemovitostí. V CV Villas to celé ještě trochu rozvedli.
Autor: Profimedia.cz
Jak? Tím, že vynásobili plochu pláže v metrech čtverečních průměrnou cenou za metr čtvereční okolních luxusních nemovitostí. Jako teoretický model, který má za cíl ilustrovat ekonomický potenciál pláží, je to sice dost kostrbaté, ale pro názornou ilustraci to poslouží.
Autor: Profimedia.cz
Raději se rovnou podíváme na výsledky. Na patnáctém místě si stojí italská pláž Cala dei Gabbiani. Její hodnota prý činí, přepočítáno na koruny, 426 milionů korun. Proč? Dílem proto, že je silně izolovaná od svého okolí. V bezprostředním okolí nemá luxusní hotely ani komerční zástavbu.
Autor: trolvag, Creative Commons
Cala dei Gabbiani proto stojí na poslední příčce. Co ji činí výjimečnou? Především přírodní scenérie. Je zhruba 250 metrů dlouhá a leží na úpatí strmých vápencových útesů. Ta krása ovšem nezvyšuje hodnotu pozemku.
Autor: Profimedia.cz
Čtrnácté místo si vysloužila Plavi Horizonti z Černé Hory. Proč? Většina černohorských pláží je oblázkových, tato je ale pokrytá jemným zlatavým pískem. To výrazně zvyšuje její atraktivitu i cenu. Ta byla vyčíslena na 525 milionů korun.
Autor: Profimedia.cz
Pokud byste zatoužili po pohodě na Plavi Horizonti, najdete ji v uzavřené zátoce Pržno na poloostrově Luštica. Díky tomu je chráněná před otevřeným mořem a velkými vlnami. Mělčina tu sahá až sto metrů od břehu, takže je považována za ideální rodinnou pláž.
Autor: Profimedia.cz
U dvou předchozích jste možná tonuli v nejistotě, ale o pláži, která se usadila na 13. místě žebříčku nejhodnotnějších, nejcennějších pláží, jste už jistě někdy slyšeli. Je jí totiž Elafonissi, usazená na jihozápadním cípu Kréty. Ohodnocena byla na 630 milionů korun.
Autor: Dimitri Devogeleer, Creative Commons
Že vám to přijde po čertech málo? Aby ne, tento klenot s narůžovělým pískem v laguně pravidelně září mezi nejlepšími plážemi světa. Tak proč má tak malou cenu? To vychází z metodiky CV Villas. Hodnota byla vypočítána podle cen okolních rezidenčních nemovitostí.
Autor: Profimedia.cz
A vzhledem k tomu, že je pláž Elafonissi přísně chráněnou přírodní rezervací a v jejím bezprostředním okolí se nachází jen minimum luxusních staveb, tabulková cena za metr čtvereční držela teoretickou hodnotu pláže nízko.
Autor: C messier, Creative Commons
Na dvanácté příčce stojí neméně proslulá pláž Zlatni Rat z Chorvatska. Tady už se cena za pláž vyšplhala podle tabulek na 818 milionů korun. Nachází se na jižní straně dalmatského ostrova Brač v obci Bol.
Autor: Marin0110, Creative Commons
951 milionů korun. Na tolik byla tím zvláštním analytickým průzkumem ohodnocena španělská Ses Illetes. Ne nadarmo se jí říká „Karibik Středomoří“. Bílý písek, průzračná voda v neuvěřitelných odstínech modři. Nádhera. A taky neskonalý magnet pro jachty zbohatlíků.
Autor: Antekbojar, Creative Commons
A jdeme do finální desítky. Na desáté příčce se totiž uchytila francouzská Plage du Lotu, jejíž cena byla ohodnocena sumou 970 milionů korun. Příběh z krétské Elafonissi se nám tu trochu opakuje.
Autor: Alacoolwiki, Creative Commons
Korsická Lotu je sice famózní a milovníci pláží si ji neskonale považují, ale samotná pláž zůstává víceméně nedotčená a bez dobrého silničního napojení (dostupná je pouze lodí či terénním vozem). To její hodnotu, viděno optikou realitního makléře, dost snižuje.
Autor: Profimedia.cz
Devátou příčkou byla konečně překonána miliarda. Přesněji řečeno, pláž Positano (též zvaná Spiaggia Grande) byla oceněna sumou 1 193 milionů korun. Čím to? Pláž je totiž tepajícím srdcem celého městečka Positano, žádné odloučení od civilizace se tu nekoná. A to cenu nemovitostí šroubuje výš.
Autor: Mihael Grmek, Creative Commons
V Itálii ještě zůstaneme. Na 1,224 miliardy korun se totiž vyšplhala Cala Brandinchi, jedna z nejúchvatnějších a nejznámějších pláží na severovýchodním pobřeží Sardinie v Itálii. Nachází se v oblasti Capo Coda Cavallo, zhruba osm kilometrů severně od letoviska San Teodoro.
Autor: Ramon Espiña Fernand, Creative Commons
I Cala Brandinchi si vysloužila přiléhavou přezdívku. Hovoří se o ní jako o „Malém Tahiti“. Ale samozřejmě pokud někdo hodnotí pláže podle tržních cen okolních rezidenčních nemovitostí, nemůže se tento pozemský ráj prosadit na vyšší příčce. Možná to ale špatně není, co myslíte?
Autor: Patrice Garcia, Creative Commons
Sedmá příčka patří černohorské pláži Jaz. A jde na ní dobře vidět „souhra faktorů“. Předně, město Budva s ní těsně sousedí. A to s hodnotou pozemkou cloumá. Pláž je taky poměrně velká, na délku má skoro 1 200 metrů. A to rovněž cenu posunuje výš.
Autor: Profimedia.cz
Hlavně je ale Jaz proslavená tím, že slouží jako obří koncertní plocha pro vystoupení hvězdných kapel. Vystupovala tu Madonna, Lenny Kravitz i The Rolling Stones. A to všechno se pak odráží v hodnotě tohoto písčitě-oblázkového pozemku na pobřeží. Cena? 1,555 miliard korun.
Autor: Profimedia.cz
Pláž de Palombaggia na jižním pobřeží Korsiky obsadila v propočtech společnosti CV Villas v žebříčku nejcennějších evropských pláží 6. místo. O tom, že je považována za nejkrásnější pláž Korsiky, se spory nevedou. Ale čím to, že byla naceněna na 1,570 miliard korun?
Autor: dronepicr, Creative Commons
Odpovědí je, že se pláž nachází jen kousek od města Porto-Vecchio, které je magnetem pro francouzskou i mezinárodní smetánku. Tržní ceny okolních pozemků, vilky v rezidenčních čtvrtích Parc des Îles nebo Terra Porra dosahují astronomických částek. A to vyhnalo teoretickou hodnotu vysoko.
Autor: Profimedia.cz
Je to pořádný skok. Protože španělskou pláží Alzada jsme se dostali na 2,526 miliard korun. Nachází se na severovýchodním pobřeží ostrova Fuerteventura, který je z hlediska ceny nemovitostí naprosto jakostním územím. Pláž se prostě svezla s bilancí ostrova.
Autor: Nicola Dunkinson
Čtvrté místo a s ním turecká Ölüdeniz. Hodnota? Nějakých 2,736 miliard korun. Tu vysokou teoretickou cenu pozemku prý vysvětluje masivní zájem o luxusní nemovitosti v přilehlé oblasti Fethiye a sousedních letoviscích jako Ovacık či Hisarönü.
Autor: Maksym Bespalov, Creative Commons
A jdeme na stupně vítězů! Třetí příčka? Španělská Playa Bolonia. Nabízí obří písečnou dunu a taky jedny z nejzachovalejších antických ruin mimo Itálii, pozůstatky Baelo Claudia. Leží ovšem v národním parku, takže se tu stavět nesmí. Takže co za tím stojí?
Autor: Anual, Creative Commons
Společnost CV Villas odvodila hodnotu pláže od ceny nemovitostí v blízkých „vysoce exkluzivních oblastech“, jako jsou Sotogrande a Tarifa. Výsledek pak skutečně omračuje: 8,830 miliard korun. K navýšení ceny pláži pomohlo i to, že je docela velká. Přibližně čtyři kilometry.
Autor: El Pantera, Creative Commons
Na druhé místo byla postavena pláž, jejíž hodnota se podle propočtů blíží čtrnácti miliardám korun. Přesněji řečeno tedy sumě 13 870 milionů. Na tolik má teoreticky přijít Praia da Falésia v portugalském regionu Algarve.
Autor: Profimedia.cz
Za astronomickou částkou stojí kombinace dvou faktorů metodiky studie: jednak je to pláž rozlehlá, na evropské poměry až gigantická. Měří přes šest kilometrů. A vzhledem k tomu, že se cena počítala coby násobek metrů čtverečních a ceny okolních nemovitostí, rozloha vyhnala sumu do stovek milionů eur.
Autor: Profimedia.cz
Roli hrálo i to, že pláž bezprostředně sousedí s nejluxusnějšími a nejdražšími oblastmi v celém Portugalsku. Hned nad útesy leží prestižní jachtařský přístav Vilamoura, exkluzivní golfové rezidence, pětihvězdičkové resorty a soukromé paláce.
Autor: PortoBay Hotels & Resorts, Creative Commons
Nádech, výdech. Jdeme do finále k pláži, která se podle metodiky společnosti CV Villas usadila na vrcholu evropského žebříčku nejhodnotnějších a nejcennějších pláží. Její hodnota je téměř dvakrát vyšší než u třetí Playa de Bolonia a o zhruba 270 milionů eur překonala i druhou Praia da Falésia.
Autor: Profimedia.cz
Napínat vás budeme jen trochu. Na prvním místě leží pláž, jejíž propočítaná hodnota činí dvacet miliard korun. Najdeme ji ve Francii. V Ramatuelle, tedy v těsném sousedství Saint-Tropez. A je velká, má skoro čtyři kilometry na délku.
Autor: avu-edm, Creative Commons
Ceny okolních luxusních nemovitostí v uzavřených rezidencích, jako je například slavná Les Parcs de Saint-Tropez, patří k nejvyšším na světě. Metr čtvereční zdejších vil se běžně prodává za desítky tisíc eur.
Autor: dronepicr, Creative Commons
Takže? Tím vítězem je Pampelonne. Kolébka světového plážového luxusu, globální epicentrum výskytu celebrit, miliardářů a hollywoodských hvězd. Pláž má rozlohu přibližně 270 000 metrů čtverečních a jeden každý zdejší metr teoreticky stojí 3 122 eur, nějakých pětasedmdesát tisíc korun.
Autor: dronepicr, Creative Commons
Přijde vám to šílené? Je. Ale svým způsobem to „dává smysl“. Ceny nemovitostí v lokalitě Saint-Tropez a Ramatuelle se totiž pohybují od 193 500 do 411 000 korun za metr čtvereční. To pak i ta fenomenální pláž Pampelonne vyjde lacino.
Autor: Getty Images
Možná je vlastně příznačné, že vítězem se stala právě Pampelonne, u níž se luxus okolních rezidencí potkává s mimořádně atraktivním pobřežím. Studie CV Villas nám tím mimoděk ukazuje, jak těsně dnes dokážeme spojovat hodnotu místa s hodnotou toho, co se kolem něj dá koupit.
Autor: Profimedia.cz
Že s tím stanovením ceny pláží vnitřně nesouzníte? Že vám celá ta metodika společnosti CV Villas nesedí? A že pro vás má nakonec mnohem větší – a v penězích nevyčíslitelnou – hodnotu pláž, na které si užijete dovolenou podle svých představ? To je naprosto v pořádku. Naštěstí.
Autor: Profimedia.cz