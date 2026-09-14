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Dali byste dvacet miliard korun za pláž? Nebojte, v Evropě jsou i lacinější

Radomír Dohnal
Fotočlánek aktualizováno  5:50
Cenovku dnes můžete dát na všechno. Včetně pláží. Ty totiž netvoří jen jemný... Hned na začátku je třeba na rovinu říct, že s celou metodikou, jak se vlastně... Svým způsobem to dává smysl: luxusní drahé vilky totiž nebudou stát u nehezkých... Jak? Tím, že vynásobili plochu pláže v metrech čtverečních průměrnou cenou za... Raději se rovnou podíváme na výsledky. Na patnáctém místě si stojí italská pláž... Cala dei Gabbiani proto stojí na poslední příčce. Co ji činí výjimečnou?... Čtrnácté místo si vysloužila Plavi Horizonti z Černé Hory. Proč? Většina... Pokud byste zatoužili po pohodě na Plavi Horizonti, najdete ji v uzavřené... U dvou předchozích jste možná tonuli v nejistotě, ale o pláži, která se usadila... Že vám to přijde po čertech málo? Aby ne, tento klenot s narůžovělým pískem v... A vzhledem k tomu, že je pláž Elafonissi přísně chráněnou přírodní rezervací a... Na dvanácté příčce stojí neméně proslulá pláž Zlatni Rat z Chorvatska. Tady už...
Cenovku dnes můžete dát na všechno. Včetně pláží. Ty totiž netvoří jen jemný písek a pozvolný vstup do prohřáté vody. Mají potenciál i pro trh s nemovitostmi. Alespoň teoreticky. Některá místa na pobřeží jsou lépe disponovaná. A dobré pláže prý mají „hodnotu“ desítek, stovek milionů. Toto jsou ty nejlepší z nich.

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Témata: pláž, nemovitost

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