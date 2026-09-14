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KVÍZ: Zvládnete 25 otázek z vlastivědy? Pokud toto nevíte, vraťte se zpátky do lavic
Myslíte si, že máte české dějiny a zeměpis v malíku? Pak si můžete troufnout na náš kvíz z vlastivědy. Čeká vás 25 otázek o českých řekách, panovnících, pověstech, městech i důležitých datech. Kolik...
Cestovatel našel Mirečka z Básníků. Česky neumí, na natáčení vzpomíná nerad
Když se řekne Afrika, naskočí Tomáši Vaňourkovi automaticky mozoly na hýždích. „Najeli jsme po stopách Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda osmdesát pět tisíc kilometrů,“ vysvětluje se smíchem...
Znáte tato úžasná místa? Česko má Ústa pravdy i viadukt Harryho Pottera
Na výlet nemusíte daleko za hranice. Česko ukrývá řadu pozoruhodných míst, která jako by vypadla z jiného kouta světa, nebo rovnou z filmového plátna. Vydejte se s fotografkou Kristýnou Turynovou za...
V 91 letech dokázal nemožné. Šedý vous zdolal legendární Apalačskou stezku
Dale Sandersovi je 91 let a právě dokončil jednu z nejznámějších dálkových turistických tras světa. Během 3 530 kilometrů dlouhé cesty Apalačskou stezkou 71krát upadl, několikrát se zranil a jednou...
Nejromantičtější jeskyně Islandu není jeskyně. Grjótagjá i tak ohromí
Prý je to ta nejromantičtější jeskyně na celém Islandu. Grjótagjá v lávovém poli u Mývatnu však jeskyní není. Ani se nemůže pyšnit vodopádem, jenž sem vsadili až filmaři z Hry o trůny digitálně. A...
Dali byste dvacet miliard korun za pláž? Nebojte, v Evropě jsou i lacinější
Cenovku dnes můžete dát na všechno. Včetně pláží. Ty totiž netvoří jen jemný písek a pozvolný vstup do prohřáté vody. Mají potenciál i pro trh s nemovitostmi. Alespoň teoreticky. Některá místa na...
V 91 letech dokázal nemožné. Šedý vous zdolal legendární Apalačskou stezku
Dale Sandersovi je 91 let a právě dokončil jednu z nejznámějších dálkových turistických tras světa. Během 3 530 kilometrů dlouhé cesty Apalačskou stezkou 71krát upadl, několikrát se zranil a jednou...
Solné království pod Krakovem. Unikátní systém chodeb nemá v Evropě obdoby
Jen pár kilometrů od Krakova se pod zemí rozprostírá svět, který nemá v Evropě obdoby. Solný důl Wieliczka fungoval více než 700 let a horníci v něm vyrazili přes 240 kilometrů chodeb. Dnes se místo...
Pláže milované celebritami. Míří na Sardinii, právoplatný Karibik Středomoří
Tento italský ostrov si svou přezdívku vysloužil díky sněhobílým plážím pokrytým velmi jemným pískem a průzračnému smaragdovému moři. To je ale jen zlomek krás, kterými se pyšní.
Kde se žije nejlépe v roce 2026? Žebříček ovládla Kodaň a Vídeň, víme proč
Kvalitní zdravotnictví, fungující doprava, bezpečí, kultura i příroda. Právě podle těchto kritérií společnost Economist Intelligence Unit každoročně hodnotí města po celém světě. Letos znovu...
Půvabné ostrovy, kde lidé zůstávají žít. Orkneje vábí útesy i zvláštní historií
Od naší spolupracovnice ve Velké Británii Někdejší pupek světa má úchvatnou přírodu, tragické epizody i úsměvná specifika. Dlouhá pole, mírně se svažující k moři, které je vidět odevšad, nesou uklidňující půvab a rovnováhu. Oproti tomu...
Znáte tato úžasná místa? Česko má Ústa pravdy i viadukt Harryho Pottera
Na výlet nemusíte daleko za hranice. Česko ukrývá řadu pozoruhodných míst, která jako by vypadla z jiného kouta světa, nebo rovnou z filmového plátna. Vydejte se s fotografkou Kristýnou Turynovou za...
Španělské růžové jezero fascinuje barvou. Slaností připomíná Mrtvé moře
Růžová hladina, vysoká koncentrace soli a hejna plameňáků dělají z laguny v Torrevieje jedno z nejzajímavějších míst na jihovýchodě Španělska. Jezero však není jen turistickou atrakcí. Oblast je...
Zlaté poklady, kobylky a tančící kostlivci. Poznejte neobyčejnou Oaxacu
Hlavní město stejnojmenného státu na jihu Mexika si uchovalo silnou vazbu na původní kultury, především na Zapotéky a Mixtéky, a zároveň nese výraznou stopu koloniálního jha. Oaxaca je také...
Nejromantičtější jeskyně Islandu není jeskyně. Grjótagjá i tak ohromí
Prý je to ta nejromantičtější jeskyně na celém Islandu. Grjótagjá v lávovém poli u Mývatnu však jeskyní není. Ani se nemůže pyšnit vodopádem, jenž sem vsadili až filmaři z Hry o trůny digitálně. A...
Prodej apartmánu 3+kk na horách
Nový svět, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
4 243 500 Kč
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Železniční skvosty Evropy. Hlasujte, který most je podle vás nejkrásnější
Jsou majestátními pomníky bouřlivého rozvoje železnice v devatenáctém století i moderními technickými divy, harmonickou a velkolepou součástí krajiny i velkoměst. Nad krásou některých železničních...