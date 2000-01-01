náhledy
Při dovolené v zahraničí vám určitě nic nezlepší náladu víc než turniket stojící v cestě. Lístky zakoupené v online předprodeji jistě máte, že? Fronta za vámi se totiž neptá na to, zda jste tu ještě loni procházeli zadarmo. Na nové zpoplatnění pamětihodností od roku 2026 narazíte v Evropě ledaskde.
Začalo to v Itálii. Respektive v Římě u fontány di Trevi. Protože už když tuto klasicistně-barokní perlu dával v roce 1732 Nicolo Salvi dohromady, nemyslel u toho nejspíš na nic jiného, než jak tu od 7. ledna 2026 začnou vybírat po dvou eurech za průchod. Z těch vybraných peněz se mají platit opravy.
Tím dlouho diskutovaným a nakonec schváleným zpoplatněním průchodu přes frekventované římské náměstí se záhy inspirovala řada evropských měst a metropolí. Vstupné tedy raději předem předpokládejte i na Plaza de España ve španělské Seville. I tady by ho v roce 2026 chtěli ozkoušet.
Nizozemské Zaanse Schans vám uchystají pořádný šok. Areál památkového skanzenu, malebné vesničky s větrnými mlýny u Zaanstadu, rozjíždí od jara 2026 systém rezervací a předprodejů. Dosud sem byl vstup zadarmo, teď bude základní vstupné činit 17,50 eura, přibližně 430 korun.
Nejprve ty dobré zprávy. Po sesuvech půdy a náročných opravách se konečně dočká znovuotevření Chodník zamilovaných, Via dell’Amore, na italském Cinque Terre. Horší zprávou je, že Ligurská riviéra si tuto znovuzprovozněnou procházku s fantastickými výhledy nechá zaplatit. Od vás.
Výlet na Skellig Michael, skalnatý ostrůvek s pozůstatky raně katolického kláštera u pobřeží Irska, od nového roku jen tak po vlastní ose nenavštívíte. Původní volnost pohybu nahradí licencované výpravy regionálních cestovních kanceláří s autorizovanými průvodci. A s nimi to pochopitelně bude dražší.
Chcete se nechat pohodlně vyvézt vlastním vozem skoro až pod nějakou přírodní zajímavost? Tak to si za prémiové parkoviště připlatíte. Tento norský model nepřímé regulace cestovního ruchu, známý například z Trolltungy, chystají od roku 2026 i další severské lokality. Třeba Preikestolen a Kjerag.
Napjaté očekávání, jinak se to nazvat nedá. A na co se čeká? Až správa francouzského Mont-Saint-Michel zveřejní aktualizaci ceníku vstupného pro rok 2026. Že se bude dál platit vstup do opatství, to se asi nezmění. Ale v řešení je i zpoplatnění do dřív volně přístupných částí, uliček ostrovní vesnice.
Je to nádhera, ale v létě kvůli turistům poněkud k nevydýchání. A proto se dosud neplacené Durdle Door, vápencová brána na pobřeží Lulworthu, dočká určitého zpoplatnění. Jedno centrální parkoviště s pořádně mastným parkováním a rezervačním systémem poslouží podobně jako vstupenky.
Neříkejte tomu vstupné. To by se starostovi Halstattu nelíbilo. Jen od roku 2026 hodlá zavést rezervační systém, aby se návštěvnost bez nějakých extrémů rozložila do celé sezony. A ano, v těch zátěžových dnech by pak bylo parkování i za 15 eur, zatímco jindy je jen za čtyři eura.
Kurtaxe neboli lázeňský poplatek dosud řešila výletníky v Lauterbrunnen přespávající. Nový model „jednorázového vstupného“, inspirovaný Benátkami, by měl od jara 2026 začít řešit i turisty, kteří se v malebném švýcarském údolí zastavují jen na skok. Cena? Prý pět až deset švýcarských franků (130–260 korun) za osobu.
