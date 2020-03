Noc podle Eskymáků. V ledovém iglú ve Skiweltu si užijete hvězdy i ticho

Letos je ve vesnici Alpeniglu poblíž gondoly Hochbrixen v alpském středisku SkiWelt Kaiser-Brixental připraveno celkem sedm ledových „pokojů“. Pronajímají se až do konce března, kdy už začnou pomalu tát.

Ideálně jsou pro dvě osoby, vejde se sem však prý i čtyřčlenná rodina. Dostanete klíče a ubytujete se. Většinu iglú zabírá postel s matrací zakrytou pravými kožešinami. Místo peřin jsou připravené spacáky, které odolávají nízkým teplotám. „Na požádání můžeme zařídit zvláště romanticky vyzdobené iglú,“ říká zdejší průvodce Benn Reitbauer.

Celá vesnice zabírá zhruba dva a půl tisíce metrů čtverečních. Přes den je lákadlem pro tisíce lyžařů, kteří se v baru zastaví na malé občerstvení. Zájemci si mohou zaplatit i vstupné na výstavu ledových soch, které tu každou sezonu vytvářejí umělci z Evropy. I Česká republika tu má svého zástupce.

Kromě malých iglú určených k přespání hostů jsou tu další ledové stavby – bar, restaurace, kaple. V té se konají svatby. Zdejší krásné výhledy na alpské vrcholky a snadná dostupnost místa sem láká stále víc zamilovaných párů. „Zájem roste. Před dvěma lety jsme tu měli tři svatby, letos už jich bude devět,“ chlubí se Benn.

Ale zpátky k tajemnému večeru. Každý z hostů si tu může před večeří vytesat vlastní ledovou sochu. Nejčastěji prý lidé zkoušejí vymodelovat srdce, populární jsou různá zvířata, hlavně psi nebo kočky. Chce to zručnost a trpělivost.

Na dobrou večeři pak můžete zamířit do místní restaurace. Obsluha servíruje fondue, což je roztavený sýr, do kterého se namáčejí kusy chleba. K tomu dostanete kousky syrového masa, které si napíchnuté na špejli vaříte ve vývaru. Jídlo podávané klasicky na talíři by tu rychle vystydlo. Stoly i lavice jsou jak jinak než z ledových ker, ale díky kožešinám neprochladnete.

Čas tu rychle utíká, noc je na spadnutí. Když se zavrtáte do spacáku a rozhlédnete se po bílé místnosti, máte takový zvláštní pocit. Nespadne to, nebude mi zima, nezačne sníh tát?

Obavy jsou zbytečné. Zdejší iglú vznikají tak, že se nafoukne balón, před něj se postaví sněžné dělo a začne se zasněžovat. Stěny jsou široké 1,5 metru, u větších staveb skoro jednou tolik. A tloušťka sněhu dokonale izoluje. „Naprosté ticho v iglú lidi často překvapí. Někteří kvůli tomu nemohou ani usnout,“ dodává s úsměvem Benn.

Ráno je nádherné: modrá obloha, zářivé slunce a všude sníh upravený rolbami do manšestru. Jen vyrazit na lyže. Ale to nejde bez chutné snídaně. Posilníte se, hodíte batoh na záda, rozloučíte se a hurá na sjezdovky. Aspoň na chvíli máte část oblíbeného střediska, protkaného 284 kilometry sjezdovek, jen pro sebe.

Může se hodit SkiWelt je jedním z nejbližších alpských středisek od hranic České republiky. Leží mezi Mnichovem a Innsbruckem, zhruba 4,5 hodiny z Prahy. Je to také jeden z největší rakouský lyžařský areálů pyšnící se 284 kilometry tratí. Na své si zde přijde každý lyžař. Jsou tu dlouhé modré i červené sjezdy, ale i kratší rychlé černé sjezdovky. Centrem střediska je právě vrchol Hohe Salve, pod kterým se nachází ledová vesnice a odkud je krásný výhled na tyrolské hory. Středisko obklopuje sedm vesniček, kde se dá snadno najít ubytování různého typu.

Ceny:

Přenocování v iglú stojí v hlavní sezóně 210 eur (5 400 Kč) v sobotu, 185 eur (4 800 Kč) v týdnu. Večeře vyjde na 95 eur (2 450 Kč) na osobu. Za prohlídka iglú s expozicí ledových soch zaplatíte pět eur (130 Kč), děti tři eura (80 Kč). Letošní sezona Alpeniglu končí 24. března.

www.alpeniglu.com, www.skiwelt.at

