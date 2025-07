Dnes Emirates nadále obsluhuje tuto linku denním přímým spojem, který zajišťuje ikonický dvoupatrový Airbus A380 – jediný svého druhu v pravidelném provozu na Letišti Václava Havla. Letoun A380 s kapacitou 615 míst ve dvou cestovních třídách, včetně 58 plně polohovatelných sedadel v Business Class a palubního lounge baru, posiluje kapacitu linky o více než 3 500 sedadel týdně.

„Jsme hrdí na to, že už patnáct let spojujeme Prahu s Dubají a světem. Nasazení A380 je důkazem stabilní poptávky na této trase i našeho dlouhodobého závazku vůči českému trhu. Čeští cestující oceňují kvalitu našich služeb i rozsáhlou síť destinací a my se těšíme, že spolu porosteme i nadále,“ říká Bořivoj Trejbal, Area Manager Emirates pro Českou republiku.

„Patnáct let provozu společnosti Emirates v Praze je důležité výročí a nás velmi těší, že Letiště Václava Havla bylo od začátku jeho součástí. Spojení mezi Prahou a Dubají zlepšuje dostupnost nejen mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty, ale i do řady destinací v Asii, Austrálii a Africe. Spolupráci s Emirates vnímáme jako dlouhodobou a stabilní a počítáme s jejím dalším rozvojem,“ uvedl Jaroslav Filip, ředitel Leteckého obchodu Letiště Praha.

Emirates jsou pro Čechy důležitým zaměstnavatelem – v současnosti u ní působí 116 českých členů palubních posádek, devět pilotů a 259 specialistů v různých odděleních.