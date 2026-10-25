Návštěvu mrakodrapu Empire State Building jsem původně vůbec neměla v plánu. Potřebovala jsem v New Yorku jen najít místo, kde rychle sepíšu ranní článek, a tak jsem zalezla do nejbližší kavárny.
Teprve když jsem text odeslala, vydechla a začala se rozhlížet kolem sebe, došlo mi, že sedím jen kousek od jedné z nejslavnějších budov světa. Já vím, ironie, ale tak to občas zkrátka chodí.
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Váhala jsem asi deset sekund. V 9:18 jsem otevřela oficiální stránky Empire State Building a zjistila, že na desátou je stále možné koupit vstupenku. Paráda, beru. Nutno dodat, že bylo všední podzimní dopoledne. Na podobnou spontánnost proto není radno spoléhat vždy, jelikož návštěva je vázaná na rezervaci konkrétního času. Základní vstupenka vyšla na 52 dolarů (1 135 korun).
Frontě jsem se sice nevyhnula ani tak, ale žádné nekonečné čekání se nekonalo. Dav se rychle posouval, následovala bezpečnostní kontrola a pak už cesta vzhůru. Ne rovnou na vyhlídku. Součástí návštěvy jsou i expozice, které připomínají, jak neuvěřitelnou stavbou Empire State Building ve své době vlastně byla.
Mrakodrap vyrostl v letech 1930 až 1931 za pouhých 410 dní. Stavbaři zvládali v průměru zhruba čtyři a půl patra týdně a 1. května 1931 byla budova slavnostně otevřena. Se svými 102 patry se tehdy stala nejvyšší budovou světa. V expozici nechybí ani její nejslavnější filmový nájemník. Ano, hádáte správně. Je to King Kong, který se mrakodrapu držel už ve filmu z roku 1933.
Doprava budoucnosti
To nejlepší ale čeká ještě výš. Výtah návštěvníky vyveze do 86. patra, odkud se dá vyjít na venkovní ochoz. A pak už máte Manhattan prakticky pod nohama. Z vyhlídky se otevírá pohled na Central Park, Brooklyn Bridge, jižní Manhattan i Sochu svobody.
Lidí je kolem dost, ale alespoň při mé návštěvě ne tolik, aby se člověk musel o místo u zábradlí prát. Nikdo mě navíc nehonil. Mohla jsem si vyhlídku na město obejít ze všech stran a zůstat nahoře, jak dlouho jsem chtěla.
Jen jednu věc je dobré nepodcenit: hodně tu fouká. A když píšu hodně, tak opravdu myslím hodně. Právě vítr je ostatně důvodem, proč jeden z nejodvážnějších plánů spojených s Empire State Building nikdy pořádně nevyšel. Vrchol mrakodrapu totiž původně neměl sloužit jen jako efektní zakončení stavby. Měl se stát přístavištěm pro vzducholodě.
Představa z konce 20. let byla velkolepá. Jen si to představte! Zeppelin přiletí přes Atlantik, zakotví u stožáru stovky metrů nad Manhattanem, cestující vystoupí po můstku a výtahem sjedou dolů.
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Jeden z investorů projektu Alfred E. Smith dokonce sliboval, že od zakotvení vzducholodi budou pasažéři za sedm minut na ulici. Znělo to jako doprava budoucnosti. Vizionáři ovšem tak trochu zapomněli na základy fyziky.
Kolem vrcholu mrakodrapu totiž vznikají silné a nepředvídatelné vzdušné proudy. Bezpečně k němu přivázat obrovskou vzducholoď tak bylo prakticky nemožné. V září 1931 se jednomu menšímu stroji podařilo navázat kontakt se stožárem, vydržel u něj ale pouhé tři minuty. Sen o vzdušném nádraží nad Manhattanem tím v podstatě skončil.
Historici ale upozorňují, že plán se vzducholoděmi mohl být taky jen velmi chytrým reklamním tahem. Empire State Building tehdy totiž soupeřila o výškové prvenství s nedalekou Chrysler Building a stožár jí pomohl vyrůst ještě výš.
Vzducholodě tedy na vrcholu nakonec nezakotvily. Místo cestujících přilétajících přes Atlantik sem dnes proudí miliony turistů ročně vcelku klasickým a nijak zajímavým výtahem. To, co na vás čeká nahoře, ale rozhodně zajímavé je.