náhledy
Dejte si pozor při balení kufrů. Přibližně 2,7 miliardy lidí, zhruba každý třetí obyvatel planety, totiž žije v zemi, kde jsou elektronické cigarety zakázány nebo podléhají velmi přísným omezením. V mnoha z těchto států je přitom postihován nejen prodej a dovoz, ale také samotné držení nebo používání vaporizérů.
Autor: Profimedia.cz
V Thajsku platí úplný zákaz elektronických cigaret a vaporizérů. A vůbec se s tím nemažou. Není dovoleno je vlastnit, dovážet a používat, a to ani související produkty. Za držení hrozí pokuta až 30 000 thajských bahtů (přibližně 19 tisíc korun). Za dovoz může být uložen trest odnětí svobody až na 10 let.
Autor: Profimedia.cz
Další zemí, která vyhlásila válku vapování, je Singapur. Od roku 2018 zde platí úplný zákaz. Už samotné držení elektronické cigarety je považováno za přestupek, oceněný pokutou až do výše 164 000 korun. Za dovoz však hrozí vyšší sankce, trest odnětí svobody až na 9 let.
Autor: Profimedia.cz
Nejlidnatější země světa, Indie, jde proti vapování od roku 2019. Platí tu celostátní zákaz zahrnující výrobu, prodej, dovoz i skladování elektronických cigaret. Za porušení hrozí tresty odnětí svobody, ale intenzita vymáhání zákona se výrazně liší mezi jednotlivými státy.
Autor: Profimedia.cz
Vietnam postavil elektronické cigarety mimo zákon v roce 2025. Teď je tam nelegální jejich prodej, dovoz, držení i používání. Přepočítáno na koruny, za porušení zákona vám hrozí pokuta až do výše pětitisícovky. A za komerční dovoz může být uložen trest odnětí svobody až na 15 let.
Autor: Profimedia.cz
Ani Kambodža vapování nefandí. Už od roku 2014 jsou tu elektronické cigarety zakázány na základě protidrogových zákonů. Což vysvětluje, jak ostře a nepříjemně je tu vnímají. Při vstupu do země vám budou převážené vaporizéry zabaveny.
Autor: Profimedia.cz
Do Kataru není povoleno elektronické cigarety a vaporizéry dovážet, prodávat je tu a samozřejmě ani používat se také nesmí. Hrozí trest odnětí svobody až na tři měsíce nebo pokuta 10 000 katarských rijálů, přibližně dvaašedesáti tisíc korun.
Autor: Profimedia.cz
Země, do kterých se na dovolenou určitě nechystáte: Irák, Írán, Sýrie. Tady je prodej a distribuce elektronických cigaret zakázána. Zprávy o legálních řešeních jsou tu omezená, ale platí, že vám je zabaví při vstupu do země a bude vám hrozit přinejmenším pokuta.
Autor: Profimedia.cz
Brunej klasifikuje elektronické cigarety jako padělané tabákové výrobky. Není dovoleno je prodávat ani dovážet. Pokutovat za jejich používání vás ale budou nejspíš jen tehdy, když s nimi budete „hřešit“ v nekuřáckých zónách.
Autor: Profimedia.cz
Od roku 2022 je zakázán dovoz a prodej elektronických cigaret v Hongkongu a od dubna 2026 je přestupkem i jejich nošení na jakémkoli veřejném místě. Za držení více než pěti náplní (podů) hrozí pokuta až 140 000 korun a/nebo šest měsíců vězení.
Autor: Profimedia.cz
Od března 2023 zakázal elektronické cigarety a související produkty i Tchaj-wan. Celní správa zabavuje a ničí elektronické cigarety převážené cestujícími. Jednu pořádně mastnou pokutu tu můžete dostat za pokus „zařízení“ dovézt, druhou za vapování.
Autor: Profimedia.cz
Macao patří luxusním resortům a kasinům, ale obejít se tu musíte bez elektronických cigaret. Platí tu úplný zákaz dovozu, tranzitu i přeshraniční přepravy elektronických cigaret. Na místě může být uložena pokuta až do výše 10 000 korun.
Autor: Profimedia.cz
V Myanmaru nové nařízení (od února 2026) zapovídá dovoz, prodej, skladování i používání elektronických cigaret. I jejich držení je tu nově přestupkem. Pokutovaným. Výrobky podléhají zabavení.
Autor: Profimedia.cz
Je možná dost věcí, které vám v Bangladéši projdou bez problémů, ale vapování mezi ně nepatří. Novelou zákona tu v roce 2025 zakázali elektronické cigarety a dnes za jejich držení hrozí trest odnětí svobody až na šest měsíců a pokuta až 500 000 bangladéšských taka. Tedy asi 85 000 korun.
Autor: Profimedia.cz
Srí Lanka? Všechny elektronické cigarety jsou zakázány. Zakázán je jejich dovoz i prodej.
Autor: Profimedia.cz
A co exotické, romantické dovolené zasvěcené a pod hladinu oceánů nořící se Maledivy? Tady od prosince 2024 platí zákaz dovozu elektronických cigaret a veškerého doplňkového vybavení. Pokuty mohou dosáhnout až 50 000 maledivských rufií, cirka 70 000 korun.
Autor: Profimedia.cz
A hurá do Jižní Ameriky. Raději ovšem bez vaporizérů. Od roku 2024 je Brazílie výslovně zakazuje dovoz elektronických cigaret v osobním zavazadle; při celní kontrole mohou být zabaveny a při komerční činnosti hrozí pokuty.
Autor: Profimedia.cz
Elektronické cigarety jsou zakázány, ať už jejich prodej či dovoz, ve státech jako například Argentina, Uruguay, Nikaragua, Panama, Surinam. Hrozí zabavení vaporizérů. Vymáhání zákonů je tu méně důsledné než v Asii, ale příslušné zákazy existují.
Autor: Profimedia.cz
Ne že by neměla Venezuela svých vlastních problémů dost. Ale kromě toho bojuje i proti elektronickým cigaretám. Jsou zakázány, stejně jako je zakázán jejich prodej i dovoz. Při kontrole nalezené výrobky budou konfiskovány.
Autor: Profimedia.cz
Chcete si ničit zdraví, prosím. Ale jedině se skutečným tabákem. V Mexiku je dovoz, prodej a distribuce vaporizérů od ledna 2025 zakázána. Za obchodování s elektronickými cigaretami hrozí trest odnětí svobody od jednoho roku do osmi let. Ale pozor, samotné osobní používání tu není přestupkem. Vyznejte se v tom.
Autor: Profimedia.cz
Kuba na to jde chytře. Platí tu zákaz nekomerčního dovozu elektronických cigaret, po příletu do Havany vám budou vaše vaporizéry zabaveny. Neexistuje tu ovšem legální maloobchodní prodej, takže si nové nekoupíte. V čem je to chytré? Vapování tu není vlastně zakázáno, jen je legislativně znemožněno.
Autor: Profimedia.cz
Afriku odbudeme rychle. Etiopie, Gambie, Uganda. Tady jsou elektronické cigarety zakázané, jak jejich prodej, tak dokonce propagace. Za držení vaporizérů tu hrozí pokuty, elektronické cigarety vám každopádně budou zabaveny.
Autor: Profimedia.cz
V Ghaně jsou všechny elektronické cigarety zakázány. Podle tamního Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) jsou dovoz, držení, prodej i rekreační používání elektronických cigaret nezákonné, hrozí konfiskace a pokuty.
Autor: Profimedia.cz
Mauricius? I ten se k Africe počítá. A i tady jsou všechny elektronické cigarety zakázány, stejně jako jejich dovoz a prodej. Tamní celní správa pak za pokusy provést „kontraband“ ukládá různě vysoké pokuty.
Autor: Profimedia.cz
Nepatří do tohoto seznamu. Egypt, populární destinaci českých turistů, tu ale uvádíme schválně, pro jistotu. Elektronické cigarety, včetně zařízení jako IQOS a klasických vaporizérů, nejsou v Egyptě zakázané a můžete si je legálně přivézt i užívat.
Autor: Profimedia.cz
A když zabloudíte do Střední Asie? V Kyrgyzstánu je postihováno i používání elektronických cigaret, zatímco v Kazachstánu je zakázán především jejich prodej, dovoz a výroba; samotné používání přestupkem není.
Autor: Profimedia.cz
Ne že by šlo o zrovna vyhlášenou destinaci, ale pro úplnost: v Turkmenistánu jsou všechny elektronické cigarety zakázány. Platí tu jejich úplný zákaz, od dovozu přes prodej po používání. A když je u vás najdou, hrozí vám jejich konfiskace a samozřejmě pokuty.
Autor: Profimedia.cz
Že už jste z té exotiky a zákazů elektronických cigaret unavení? Zamíříme tedy domů, do Evropy. I tady ale narazíte na státy, které se vůči vaporizérům vymezují. Respektive, zakazují tu pouze jednorázové elektronické cigarety. Ty znovuplnitelné a dobíjecí systémy jsou tu ale zcela legální.
Autor: Profimedia.cz
Pokud používáte pod systém nebo elektronickou cigaretu s předplněnými pody, zákonná omezení se vás netýkají. S jednorázovou elektronickou cigaretou se ale nechystejte do Belgie. Je to první země EU, která jejich jednorázový prodej zakázala.
Autor: Profimedia.cz
Od června 2025 je na území Anglie, Skotska, Walesu a Severního Irska zakázán prodej jednorázových elektronických cigaret. Jejich osobní držení pro osobní potřebu je však i nadále legální.
Autor: Profimedia.cz
Irsko připravuje zákaz prodeje jednorázových e-cigaret i omezení příchutí. Navrhované sankce zahrnují pokuty až do výše 4 000 eur a hrozbu trestu odnětí svobody až na šest měsíců. To už je skoro jako v Asii.
Autor: Profimedia.cz
Jednorázovým elektronickým cigaretám nefandí ani ve Francii. Zakázali je tu v únoru 2025, přičemž to legislativní opatření je součástí širších opatření proti vapování, která zahrnují také plánovaná omezení příchutí.
Autor: ČTK
V Rumunsku se chtějí přidržet raději jen tabákové klasiky, a tak tu už do října 2025 „visí ve vzduchu“ zákon o zákazu jednorázových elektronických cigaret. Ten zákon ještě definitivně schválený není, ale bude, jen co si na něj rumunská vláda vzpomene.
Autor: Profimedia.cz