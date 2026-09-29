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Kam mizí voda z Covão dos Conchos? Portugalská „černá díra“ klame tělem
Do nitra portugalského pohoří Serra da Estrela se nemálo turistů vydává kvůli Covão dos Conchos. Jezeru, které na první pohled vypadá, jako by voda z jeho hladiny odtékala rovnou do nitra Země....
Hlava na hlavě. Čínská pláž Ta-mej-ša opět zdolala rekord v přeplněnosti
Pláž v čínském Šen-čen, písečná Ta-mej-ša, se letos zapsala do světa nikým nevyhlášených rekordů poměrně nelichotivým způsobem. Proslula jako extrémně přeplněná a pořádně špinavá. V letních vedrech...
Vapování jako cesta do problémů. Do těchto zemí s „elektronkou“ nesmíte
Dejte si pozor při balení kufrů. Přibližně 2,7 miliardy lidí, zhruba každý třetí obyvatel planety, totiž žije v zemi, kde jsou elektronické cigarety zakázány nebo podléhají velmi přísným omezením. V...
Deset tisíc, když ukážeš prsa. Stopařka o USA i o tom, proč se už nevrátí do Maroka
Nejezdí po planetě veřejnou dopravou, ale už nejméně deset let se po světě přesouvá hlavně stopem. „Rodičům jsem to řekla nedávno, až když jsem se rozhodla vydat o své nejdelší cestě napříč Spojenými...
Místo, kde Chaplin odložil buřinku. Vydejte se do jeho světa ve Švýcarsku
Svět ho znal jako rozesmátého tuláka s buřinkou, hůlkou a šibalským úsměvem. Za kulisami filmových grotesek se ovšem skrýval život plný bídy, skandálů, politických sporů i pronásledování. Charlie...
Pod největší kupolí v Česku už dávno nejde jen o hvězdy
Filmy oceňované po celém světě, koncerty známých hudebníků i večery s celebritami. Program pražského planetária nabízí zážitky, o jakých většina návštěvníků možná zatím nemá tušení. A přitom stačí...
Jako z románu Austenové. Bath ukrývá římské lázně i kulisy Bridgertonových
Město, kde se vedle sebe potkávají římské lázně, gregoriánská architektura i příběhy spisovatelky Jane Austenové. Bath vyrostl kolem přírodních horkých pramenů a celý je od roku 1987 zapsaný na...
Vapování jako cesta do problémů. Do těchto zemí s „elektronkou“ nesmíte
Dejte si pozor při balení kufrů. Přibližně 2,7 miliardy lidí, zhruba každý třetí obyvatel planety, totiž žije v zemi, kde jsou elektronické cigarety zakázány nebo podléhají velmi přísným omezením. V...
Nekonečný kopec a čtyřicet zatáček. Pokořil jsem na kole bájný průsmyk Stelvio
Průsmyk Stelvio není jen důležitým milníkem italské historie, ale především posvátným místem cyklistů z celého světa. Vyškrábat se na Stelvio je snem snad každého jezdce. Do tohoto koutu Alp míří...
Kde muslimové pijí alkohol a jedí vepřové. O nástrahách i skrytých krásách Albánie
Albánie jako by Čechy poslední léta přitahovala čím dál víc. Dřív do ní jezdívali spíš jen milovníci osamělých výprav a dobrodružství, dnes jsou albánské pláže plné českých turistů. Jenže Albánie má...
Místo, kde Chaplin odložil buřinku. Vydejte se do jeho světa ve Švýcarsku
Svět ho znal jako rozesmátého tuláka s buřinkou, hůlkou a šibalským úsměvem. Za kulisami filmových grotesek se ovšem skrýval život plný bídy, skandálů, politických sporů i pronásledování. Charlie...
Deset tisíc, když ukážeš prsa. Stopařka o USA i o tom, proč se už nevrátí do Maroka
Nejezdí po planetě veřejnou dopravou, ale už nejméně deset let se po světě přesouvá hlavně stopem. „Rodičům jsem to řekla nedávno, až když jsem se rozhodla vydat o své nejdelší cestě napříč Spojenými...
Kamioňáci českého středověku. V dodávce Zlatou stezkou po stopách soumarů
Zvládli i třicet kilometrů denně těžkým horským terénem. Na úbočích hor vydupali cesty, které jsou vidět i po staletích. Vypravili jsme se dodávkou po nejjižnější větvi Zlaté stezky hledat otisky...
Pověst o těhotné Adlétě dětem neříkáme. Kastelánka o tajemstvích hradu Pernštejn
Z mohutné skály nad soutokem Svratky a Nedvědičky se už bezmála osm set let tyčí starobylý Pernštejn. Jistě ho znáte z pohádek. „Seznam filmů a pohádek, co se tu natáčely, čítá více než 50 položek....
Túra na hranici s Ruskem. Norskou tundrou vedou stezky pod dohledem kamer
Na první pohled je to jen další krásná túra norskou krajinou. Mezi březovými lesy, jezírky a tundrou se ovšem objevují kamery zavěšené ve stromech, vojenské strážní věže a výrazné žlutočervené...
Prodej pozemku 8435 m2, Slaný - Kladno.
Švehlova, Slaný, okres Kladno
2 361 800 Kč
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Hlava na hlavě. Čínská pláž Ta-mej-ša opět zdolala rekord v přeplněnosti
Pláž v čínském Šen-čen, písečná Ta-mej-ša, se letos zapsala do světa nikým nevyhlášených rekordů poměrně nelichotivým způsobem. Proslula jako extrémně přeplněná a pořádně špinavá. V letních vedrech...