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Vapování jako cesta do problémů. Do těchto zemí s „elektronkou“ nesmíte

Radomír Dohnal
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Dejte si pozor při balení kufrů. Přibližně 2,7 miliardy lidí, zhruba každý... V Thajsku platí úplný zákaz elektronických cigaret a vaporizérů. A vůbec se s... Další zemí, která vyhlásila válku vapování, je Singapur. Od roku 2018 zde platí... Nejlidnatější země světa, Indie, jde proti vapování od roku 2019. Platí tu... Vietnam postavil elektronické cigarety mimo zákon v roce 2025. Teď je tam... Ani Kambodža vapování nefandí. Už od roku 2014 jsou tu elektronické cigarety... Do Kataru není povoleno elektronické cigarety a vaporizéry dovážet, prodávat je... Země, do kterých se na dovolenou určitě nechystáte: Irák, Írán, Sýrie. Tady je... Brunej klasifikuje elektronické cigarety jako padělané tabákové výrobky. Není... Od roku 2022 je zakázán dovoz a prodej elektronických cigaret v Hongkongu a od... Od března 2023 zakázal elektronické cigarety a související produkty i... Macao patří luxusním resortům a kasinům, ale obejít se tu musíte bez...
Dejte si pozor při balení kufrů. Přibližně 2,7 miliardy lidí, zhruba každý třetí obyvatel planety, totiž žije v zemi, kde jsou elektronické cigarety zakázány nebo podléhají velmi přísným omezením. V mnoha z těchto států je přitom postihován nejen prodej a dovoz, ale také samotné držení nebo používání vaporizérů.

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