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Jsem napůl Egypťan, říká Miroslav Bárta. Radí lidem, jak se chovat v těžké době

Klára Lyons

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Z cyklu Příběhy civilizací - Miroslav Bárta | foto: ČT

Egypt není jen zemí pyramid a faraonů, ale také místem, které stojí za delší a hlubší poznávání. Zatímco mnozí mají obavy z narůstajícího napětí se světě, egyptolog Miroslav Bárta nevidí situaci tak černě. V rozhovoru pro iDNES.cz uvádí, co by doporučil lidem, kteří podléhají panice. Prozrazuje, jaké země jsou jeho srdci nejblíže a proč by jednou chtěl opustit Českou republiku.

Jste vedoucím expedice v egyptském Abúsíru. Prozradíte, na čem v současnosti pracujete?
Pracujeme na výzkumu jedné z doposud nikdy nezkoumaných pyramid v Abúsíru, a to Neferikareovy pyramidy. Což je obrovský projekt, kde nám ještě chybí hodně práce a hodně peněz. Pyramida už je vykopaná, ale vnitřní prostory nikdy zkoumané nebyly, stejně jako její okolí. Na podzim nás pak čeká velký dvouměsíční výzkumný projekt, který děláme s AEROU, soukromou organizací vedenou Markem Lennerem pro výzkumy v Gíze. Jedná se o slavnou expedici, která má světové renomé. Námluvy probíhaly několik let a teď konečně dochází k organickému propojování s naší expedicí v Abúsíru.

Až budu v důchodu, tak veškeré peníze utratím za nějaké bydlení jižně od Brennerského průsmyku, protože ty evropské země na sever od něj mentálně ani fyzicky nedávám.

Miroslav Bárta

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