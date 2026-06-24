Jsem napůl Egypťan, říká Miroslav Bárta. Radí lidem, jak se chovat v těžké době

Jste vedoucím expedice v egyptském Abúsíru. Prozradíte, na čem v současnosti pracujete?
Pracujeme na výzkumu jedné z doposud nikdy nezkoumaných pyramid v Abúsíru, a to Neferikareovy pyramidy. Což je obrovský projekt, kde nám ještě chybí hodně práce a hodně peněz. Pyramida už je vykopaná, ale vnitřní prostory nikdy zkoumané nebyly, stejně jako její okolí. Na podzim nás pak čeká velký dvouměsíční výzkumný projekt, který děláme s AEROU, soukromou organizací vedenou Markem Lennerem pro výzkumy v Gíze. Jedná se o slavnou expedici, která má světové renomé. Námluvy probíhaly několik let a teď konečně dochází k organickému propojování s naší expedicí v Abúsíru.
Až budu v důchodu, tak veškeré peníze utratím za nějaké bydlení jižně od Brennerského průsmyku, protože ty evropské země na sever od něj mentálně ani fyzicky nedávám.