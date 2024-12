Velký zimní okruh Egyptem za devět dní. Od Rudého moře jedeme k pyramidám

„Hello, my friend. I have a shop (taxi, boat…) here, very good price. Really, very cheap.“ (Ahoj kamaráde. Mám tady obchod (taxík, loďku…), za velice dobrou cenu. Je to fakt laciné.) Tak zní věta, kterou jsme v průběhu ne právě dlouhého pobytu v Egyptě slyšeli v drobných obměnách tisíckrát.

Poprvé hned před letištěm v Hurghadě, kde v prosincové noci dosedáme na zem na letecké lince z Vídně. Po krátkém dospání vycházíme za úsvitu z terminálu na akustickém pozadí výše zmíněných nabídek a míříme pěšky do města. Na příjezdové silnici k letišti, které ročně odbaví kolem devíti milionů lidí, je úplné mrtvo. Přece jen je znát, že je po sezoně.