Gíza, třetí největší egyptské město na západním břehu Nilu, nás vítá typickým zápachem výfuků, prachem a neutichajícím troubením klaksonů. Ubytováváme se v hotelu, z jehož terasy jsou vidět pyramidy. Na návštěvu Velkého egyptského muzea jsme se těšili několik let a další den se má náš sen konečně splnit.
Velké egyptské muzeum se plně otevřelo teprve před několika týdny. Největší a zároveň nejmodernější muzeum světa se rozkládá na ploše 50 hektarů. Jeho výstavbě předcházela nejrozsáhlejší architektonická soutěž v historii. O prvenství v ní usilovalo 1 557 návrhů z 82 zemí. Zvítězilo irské architektonické studio Heneghan Peng Architects z Dublinu.
Budova má tvar částečně zkoseného trojúhelníku, který odkazuje na geometrii pyramid. Muzeum leží pouhé dva kilometry od pyramid v Gíze a ve své prosklené části na ně nabízí úchvatný výhled. Majestátní budova otevírá coby „čtvrtá pyramida“ pomyslnou bránu do moderní egyptské civilizační historie. Citlivě propojuje starověké památky s moderní prezentací a ochranou kulturního dědictví.
Při cestě si chci vyfotit planinu vedle muzea. Policista, který kolem hlídá, mě posílá pryč s tím, abych si „neturistická“ místa nefotila. Zákaz focení od policie dostaneme během našeho pobytu ještě několikrát, především, pokud jde o neatraktivní výhledy nebo rozestavěné lokace.
Nebe, peklo, ráj
Při vstupu do majestátní budovy návštěvníky vítá grandiózní, jedenáct metrů vysoká a 83 tun vážící socha Ramesse II., stará 3 200 let. Byla původně objevená poblíž města Memphis a dlouhá desetiletí stála na náměstí Ramses Square v centru Káhiry. Kvůli znečištění ovzduší a vibracím způsobeným dopravou a metrem však padlo rozhodnutí kolos přemístit. Při pohledu do jeho kamenné tváře mě napadá, že lepší místo spočinutí si jeden z nejmocnějších a nejdéle vládnoucích egyptských faraonů mohl přát jen těžko.
Hlavní budovou se vine schodiště „Grand Staircase“. Jde o rozsáhlé vertikální muzeum, v němž jsou umístěný desítky monumentálních artefaktů. Stoupáme kolem soch králů, božstev a sarkofágů do prvního patra.
Hlavním přínosem Velkého Egyptského muzea je jeho kapacita, která umožňuje vystavovat artefakty, které nebyly dříve veřejnosti přístupné. Muzeem procházíte buď chronologicky nebo tematicky. Můžete si zde vybrat okruhy jako „faraoni a jejich vláda“, „náboženství a kult“, „každodenní život“ nebo „náboženské a společenské změny“.
Zlatým hřebem sbírek je zlatá maska Tutanchamona, která byla nalezena přímo na jeho mumii v Údolí králů. Spolu s dalšími 5 400 předměty ukazuje bohatou posmrtnou výbavu předčasně zesnulého faraona, jehož hrobku objevil v roce 1922 Howard Carter.
„Sedmdesát procent návštěvníků tvoří cizinci, především Arabové ze Saudské Arábie a Maroka. Zbytek jsou Egypťané,“ říká nám usměvavá paní na informacích a dodává, že čeští návštěvníci mají menší zastoupení, přestože přesné statistiky nemají k dispozici.
Návštěva muzea, na kterou se vyplatí vyčlenit si minimálně jeden celý den, je obrovským zážitkem. V jeho zdech zapomínáme i na neustálé troubení klaksonů, které nás znovu objímá, jakmile vyjdeme ven. Večerní procházka Gízou nám jen připomíná, jak diametrálně odlišný svět zažívají místní mimo vytyčené turistické trasy.
Po cestě do restaurace se nám místní děti snaží prodat papírové kapesníčky. Jiné prosí o jídlo. Neustále jsme bombardováni nabídkami na svezení taxíkem nebo tuk tukem. Při pohledu na majestátní osvětlené pyramidy mě napadá název kultovního románu „nebe, peklo, ráj.“ V tomto koutě světa je zahrnuto vše. Pětiletá dcera se mě ptá, proč děti stejně staré jako ona žebrají. Trvá mi dlouho, než zformuluji přijatelnou odpověď.
Při cestě zpět do hotelu máme štěstí na sdílného anglicky mluvícího řidiče. Ptám se ho, zda si myslí, že výstavba muzea město pozvedla. Mám totiž pocit, že oproti naší návštěvě Gízy před čtyřmi lety se místní situace a viditelná chudoba přece jen trochu zlepšila. Řidič mě ale ujišťuje o opaku.
„Vystěhovali mě a zbořili mi dům, protože pod ním našli pozůstatky pohřebního chrámu faraona Cheopse. Vláda mě s celou rodinou přesídlila, slíbila nám finanční kompenzaci, ale dodnes jsme nedostali vůbec nic. Z domů se teď tady dělají hotely, protože ty vláda nemůže zbourat,“ popisuje taxikář. Když z jeho vozu vystupujeme, mladí kluci na ulici se s námi chtějí fotit. Na mobilu bliká výstraha ohledně extrémně znečištěného ovzduší.
Na troskách divu světa
Příští den se z Gízy vydáváme směrem na sever do jednoho z někdejších nejmocnějších středozemských přístavů, města Alexandrie. Po třech hodinách jízdy převážně pouštní krajinou se před námi začínají zvedat vysoké šedivé budovy. Bývalá velmoc, ve které se kdysi psala historie, se dnes stejně jako Káhira a Gíza krčí v sevření smogu. Denně tu projíždí tisíce aut a znečištění vzduchu si nevyhnutelně musí vybrat daň na zdraví místních.
Ubytováváme se v hotelu Metropole v centru města. Stavba pochází z roku 1902 a na jejím místě údajně stál mohutný obelisk známý pod názvem „Kleopatřin jehlan“. Místní výtah rozhodně není pro klaustrofobiky. Pokud si ale troufnete, výtah vás hrkavou nejistou jízdou vyveze do střešní restaurace, kde budete mít Alexandrii jako na dlani.
Západním turistům se tady jako na jednom z mála míst prodává alkohol, a přestože jsme původně měli v úmyslu držet basu s místními, pivo Sakara je nakonec vítanou osvěžující tečkou za dlouhým dnem. Večerně osvětlená Alexandrie působí z výšky elegantním dojmem. Díky silnému větru od moře je navíc možné se i zhluboka nadechnout.
Další den ráno vyrážíme na obhlídku města. První zastávkou jsou alexandrijské katakomby Kom El Shoqafa, které jsou považovány za jeden z nejvýznamnějších pohřebních komplexů starověkého Egypta. Jedenáct metrů pod zemí se zde nachází labyrint chodeb a sálů s neuvěřitelně zachovalými reliéfy, sochami a sarkofágy.
Jen kousek odsud se rozprostírají pozůstatky chrámu boha Serapise. Po cestě míjíme hory odpadků. Pán, který přímo na ulici sešívá matraci, se na nás usmívá. Pokud jsme v Gíze jakožto západní turisté byli zajímavostí, zde jsme doslova raritou. Své služby nám místní taxikáři, tuk tukáři, samozvaní průvodci i prodavači kapesníků nabízí s o to větší vervou.
Z chrámu boha Serapise se dochoval kromě základů pouze jediný majestátní sloup. Na prosluněné pláni ční do nebes a ostře kontrastuje s polorozbořenými budovami v okolí. Lesk staré a bída nové Alexandrie zde bije do očí tak, až člověka napadá otázka, kam se poděla sláva bývalé mocné civilizace.
Uberem, které zde fungují překvapivě dobře, se dostáváme na další zastávku, k citadele Qaitbay. Ta byla částečně postavena na základech původního majáku, jednom ze sedmi divů starověkého světa.
Maják na ostrově Faro měřil podle odhadů okolo 110 metrů, což odpovídá dnešní moderní čtyřiceti patrové budově. Jeho úlomky se dodnes nachází na dně Středozemního moře jen několik set metrů od citadely. Z jeho pilíře se zachovaly pouze dvě sochy, z nichž jedna se nachází v místním muzeu a druhá u alexandrijské knihovny.
Od citadely se vracíme procházkou po pobřežní promenádě zpět do hotelu. Přání dát si na promenádě drink, nebo se dokonce vykoupat, bere při pohledu na místní kulisy za své. V moři plavou odpadky, které se vrší i na úzké pláží. Kavárník nás zve na kávu, kde sedí a odpočívají na plastových židlích místní. Okolo pláže to žije. Prodávají se tady pečené kukuřice, batáty i nejrůznější cetky. Ani vůně moře však nepřebije zápach z výfuků.
Centrum vzdělanosti vstalo z popela
Naše poslední zastávka vede do alexandrijské knihovny. Moderní budova stojí zhruba na území staré knihovny, kterou zničil požár. Před budovou navrženou norským architektonickým studiem stojí busta Alexandra Velikého a kolem ní se to hemží školními výlety místních dětí.
Ve frontě ke vstupu stojíme za šestnáctiletou dívkou, která jde do knihovny studovat. Má výbornou angličtinu a jednou by prý sama ráda pracovala v knihovně. Ptá se, odkud jsme, a název naší země jí zjevně nic moc neříká. „Jsou z Češka. To je něco jako Rusko,“ zaslechnu, jak poté šeptem vysvětluje méně průbojné kamarádce.
Rozlehlá budova knihovny obsahuje miliony svazků v různých jazycích, součástí je také expozice starých map. Nejstarší papyrus z původní alexandrijské knihovny bohužel ukradli Rakušané.
Při pohledu na studující chlapce i dívky s šátkem pracující na laptopech a tabletech mě znovu fascinuje, jak plná je tato země kontrastů. Alespoň tady odkaz moudrých předků přežívá. V duchu dívce, která Česko přirovnala k Rusku, odpouštím. Mává nám od studijního stolku a já jí přeji budoucnost, jakou si zaslouží. Do Alexandrie už se asi nevrátíme. Znovu nám ale připomíná, jak moc jsou turistické resorty a ghetta u Rudého moře vzdálené realitě skutečného Egypta.