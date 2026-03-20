Egypt a letovisko Marsa Alam patří dlouhodobě mezi oblíbené dovolenkové destinace Čechů, a to díky celoročně slunečnému počasí, velmi dobré cenové dostupnosti a přímým letům z velkých českých letišť. Destinace nabízí klidnější atmosféru, krásné pláže a jedinečný podmořský svět Rudého moře.
Velkým benefitem této oblasti je možnost kombinovat odpočinek u moře s atraktivním programem, ať už jde o šnorchlování nebo potápění, výlety za památkami nebo dobrodružné jízdy na čtyřkolkách v poušti.
Některé cestovní kanceláře a hotelové resorty přinášejí během pobytu něco navíc v podobě DJ vystoupení, tematických party a speciální atmosféry. Díky tomu můžete daleko od českých hranic potkat i tuzemskou DJ hvězdu Andreu Pomeje.
V regionu je možné se vydat na zajímavé výlety, například do beduínské vesnice, k útesu Sataya, kde lze pozorovat delfíny, do zátoky Abu Dabbab na želvy a dugongy, do historického Luxoru a chrámu Setiho I. nebo národního parku Wadi El Gemal (známého také jako Údolí velbloudů).
Dříve malá rybářská vesnička Marsa Alam je dnes jednou z nejnavštěvovanějších turistických oblastí v celé zemi. Za svůj rozkvět vděčí mezinárodnímu letišti, které zde bylo otevřeno v roce 2003. Letní maximální teploty díky stabilnějšímu podnebí zde málokdy přesáhnou 40 stupňů Celsia.
Jen dvanáct kilometrů od zátoky Abu Dabbab se nachází útes Elphinstone, který je proslulý výskytem žraloků kladivounů. Je přístupný z lodi a jeho průměrná hloubka dosahuje dvaceti metrů. V nejhlubším bodě se podle místní legendy nachází sarkofág neznámého faraona.