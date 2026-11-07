Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Sáčky létající vzduchem, datle i kolébka civilizace. Poznejte všechny tváře Egypta

Petr Tůma
  14:00
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotogalerie50 Premium

Sfinga stráží pyramidy v Gíze. | foto: Jan Hron

Když Angličan Howard Carter nahlédl v roce 1922 do Tutanchamonovy hrobky a byl dotázán, co tam vidí, vykřikl: „Úžasné věci!“ Část pokladu, který tam nalezl, je dnes k vidění v nově otevřeném Velkém egyptském muzeu v Káhiře, známém pod zkratkou GEM (Grand Egyptian Museum), shodnou s anglickým slovem pro klenot.

K vidění je tu úžasná Tutanchamonova posmrtná zlatá maska, stovky tepaných šperků, královské brnění vyrobené z miniaturních kousků krokodýlí kůže, připomínajících rybí šupiny, či dokonale zachovalé boty. Ze zlata, samozřejmě. Případně napůl zkamenělý chléb a vypreparovaná, nabalzamovaná drůbež věnovaná zesnulému na cestu na věčnost do onoho světa. I dnes vyvolávají tyto věci údiv a úžas. Podobně jako fascinující výhledy z obrovitých oken muzea GEM, která jsou zapuštěna až do podlahy a je z nich vidět na nedaleké panorama pyramid v Gíze.

„Dodnes nevíme, jak tehdejší umělci zvládli udělat takové detaily. Působí to, jako by kámen řezali laserem.“

Vyzkoušejte siPremium za 19 Kč/měsíc

S reklamou Bez reklam

Měsíční

19
99 Kč
Předplatit
Platí na prvních 5 měsíců pouze pro nové předplatitele

Roční

989
Předplatit
Ušetříte 17 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

New York v celé své kráse i šílenství. Projděte se po ulicích Velkého jablka

Říká se, že každé město má svého dvojníka. Ovšem hledat město podobné Velkému...

Říká se, že každé město má svého dvojníka. Ovšem hledat město podobné Velkému jablku je naprosto zbytečné, protože to prostě neexistuje. New York je na světě jedinečný, jedinečně divoký, rozmanitý,...

Na pivo sem musíte lanovkou. Berggasthaus Äscher je hospoda přilepená ke skále

Nachází se ve švýcarském kantonu Appenzell Innerrhoden v pohoří Alpstein, jen...

Nachází se ve švýcarském kantonu Appenzell Innerrhoden v pohoří Alpstein, jen kousek kolmo pod náhorní plošinou Ebenalp. A s jinými si ho nespletete. Horská útulna a hostinec Berggasthaus Äscher je...

Kvůli snu obětoval syna. Po 28 letech dorazil Brit pěšky z Chile do Anglie

Bývalý britský výsadkář Karl Bushby se před 28 lety vydal na cestu z Chile do...

Bývalý britský výsadkář Karl Bushby se před 28 lety vydal na cestu, kterou měl podle původního plánu zvládnout za dvanáct let. Prošel pouštěmi, džunglemi i nehostinnými končinami Sibiře, přešel...

Do Norska odjela na čtyři měsíce. Zůstala a založila rodinu. Česko mi nechybí, směje se

Premium
Monika u jezera Pukaki na Novém Zélandu, které je známé výrazně tyrkysovou...

V devatenácti letech opustila rodnou Moravu a odjela jako au pair do Anglie. Místo plánovaného roku nakonec Monika Luk strávila v zahraničí už třináct let. Žila také na Novém Zélandu. Dnes má...

Retrofuturistický sen. Francouzi postavili Grande-Motte, aby turisté neprchali

Francouzské letovisko La Grande-Motte nedaleko Montpellier vzniklo v 60. a 70....

Francouzské letovisko La Grande-Motte nedaleko Montpellier vzniklo v 60. a 70. letech jako odvážná odpověď na odliv turistů do Španělska. Dnes znovu přitahuje milovníky architektury, kteří v bílých...

Sáčky létající vzduchem, datle i kolébka civilizace. Poznejte všechny tváře Egypta

Premium
Sfinga stráží pyramidy v Gíze.

Když Angličan Howard Carter nahlédl v roce 1922 do Tutanchamonovy hrobky a byl dotázán, co tam vidí, vykřikl: „Úžasné věci!“ Část pokladu, který tam nalezl, je dnes k vidění v nově otevřeném Velkém...

7. listopadu 2026

Mešity až k nebi, pulzující tržiště a doprava. Káhira není jen o pyramidách

Nad Káhirou se tyčí mešita Muhammada Alího, známá spíše jako Alabastrová mešita.

Káhira toho nabízí více než jen pyramidy, od velkolepé mešity tyčící se nad městem přes muzea s bohatou historií země až po pulzující život na tržištích. Samostatným turistickým zážitkem je pak...

7. listopadu 2026

Chystáte se v zimě do Zoo Praha? Mluvčí prozradil, která zvířata stojí za to

Zimní návštěva Zoo Praha má své kouzlo. Některá zvířata jsou v chladném počasí...

Myslíte, že zvířata v zimě jen odpočívají v teple? V Zoo Praha je to často naopak. Některá jsou za mrazů aktivnější než v létě, jiná si dokonce užívají sníh. Mluvčí Filip Mašek prozradil, co...

6. listopadu 2026

Z válečných trosek mezi evropskou elitu. Frankfurt vyrostl v německý Manhattan

Frankfurt nad Mohanem je centrem evropského byznysu, jednou z nejbohatších...

Centrum evropského byznysu, jedna z nejbohatších metropolí starého kontinentu i nejméně německé z německých velkoměst. To vše platí o Frankfurtu nad Mohanem, nebo taky Mainhattanu, Bankfurtu či Big...

6. listopadu 2026

Retrofuturistický sen. Francouzi postavili Grande-Motte, aby turisté neprchali

Francouzské letovisko La Grande-Motte nedaleko Montpellier vzniklo v 60. a 70....

Francouzské letovisko La Grande-Motte nedaleko Montpellier vzniklo v 60. a 70. letech jako odvážná odpověď na odliv turistů do Španělska. Dnes znovu přitahuje milovníky architektury, kteří v bílých...

6. listopadu 2026

Město, které si podmanilo Hedvábnou stezku. Samarkand psal dějiny Orientu

Centrem historické části Samarkandu je náměstí Registán.

Jsou města, jejichž dějiny člověk hledá v muzeích, a pak je tu Uzbekistán se svým Samarkandem. Tyrkysové kupole, obrovské vstupní portály a stěny pokryté modrými dlaždicemi připomínají dobu, kdy tudy...

5. listopadu 2026

Na pivo sem musíte lanovkou. Berggasthaus Äscher je hospoda přilepená ke skále

Nachází se ve švýcarském kantonu Appenzell Innerrhoden v pohoří Alpstein, jen...

Nachází se ve švýcarském kantonu Appenzell Innerrhoden v pohoří Alpstein, jen kousek kolmo pod náhorní plošinou Ebenalp. A s jinými si ho nespletete. Horská útulna a hostinec Berggasthaus Äscher je...

5. listopadu 2026

Hory i cesta do práce. Elektrokolo se stává univerzálním dopravním prostředkem

Ve spolupráci
Česká značka jízdních kol Superior expandovala do 30 zemí světa. V současné...

Elektrokola už dávno nejsou jen pomocníkem pro ty, kteří si chtějí usnadnit šlapání do kopce. Stále častěji slouží k cestám do práce, víkendovým výletům i sportovní jízdě v náročném terénu. S jejich...

4. listopadu 2026

Město, které vzniklo díky uvařeným ptákům. Tbilisi voní sírou a chutná po víně

Nejlepší připomínkou legendárního vzniku města je čtvrť Abanotubani přímo pod...

Barevné balkony, vůně síry, víno z hliněných nádob a za městem Kavkaz, který se zvedá až nad pět tisíc metrů. Gruzie umí během jediného dne vystřídat několik úplně odlišných světů.

4. listopadu 2026

New York v celé své kráse i šílenství. Projděte se po ulicích Velkého jablka

Říká se, že každé město má svého dvojníka. Ovšem hledat město podobné Velkému...

Říká se, že každé město má svého dvojníka. Ovšem hledat město podobné Velkému jablku je naprosto zbytečné, protože to prostě neexistuje. New York je na světě jedinečný, jedinečně divoký, rozmanitý,...

4. listopadu 2026

Karavany už nestačí, na brněnském výstavišti letos poprvé rozbalí i stany

Nejrozšířenější kategorií mezi obytnými vozy jsou polointegrální stavby, jako...

Nejnovější obytné vozy, karavany, vestavby, kempingové vybavení i moderní technologie pro cestování. To všechno najdou lidé na výstavišti, kde ve čtvrtek začíná veletrh Caravaning Brno. Pořadatelé...

3. listopadu 2026  9:12

Schladming-Dachstein: Kde nejmenší lyžují zdarma a dospělí se nenudí

Advertorial
Schladming-Dachstein: Kde nejmenší lyžují zdarma a dospělí se nenudí

Ráno první oblouky ve sněhu, odpoledne závod na sáňkách a večer horká čokoláda s výhledem na zasněžené vrcholy. Ve štýrském Schladmingu-Dachsteinu není těžké zapomenout na školní úkoly, pracovní...

3. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.