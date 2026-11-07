K vidění je tu úžasná Tutanchamonova posmrtná zlatá maska, stovky tepaných šperků, královské brnění vyrobené z miniaturních kousků krokodýlí kůže, připomínajících rybí šupiny, či dokonale zachovalé boty. Ze zlata, samozřejmě. Případně napůl zkamenělý chléb a vypreparovaná, nabalzamovaná drůbež věnovaná zesnulému na cestu na věčnost do onoho světa. I dnes vyvolávají tyto věci údiv a úžas. Podobně jako fascinující výhledy z obrovitých oken muzea GEM, která jsou zapuštěna až do podlahy a je z nich vidět na nedaleké panorama pyramid v Gíze.
„Dodnes nevíme, jak tehdejší umělci zvládli udělat takové detaily. Působí to, jako by kámen řezali laserem.“