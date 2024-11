Město Harryho Pottera. Edinburgh potěší milovníky whisky a duchařství

Forth Bridge je masivní ocelový obloukový železniční most přes záliv Firth of Forth ve Skotsku. Je dlouhý 2 528 metrů, vysoký 100 metrů a váží zhruba 50 tisíc tun. Slavnostní otevření motu proběhlo v březnu 1890 za přítomnosti korunního prince Edvarda, v roce 2015 byl most zapsán na seznam Světového dědictví UNESCO. | foto: Shutterstock