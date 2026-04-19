Kdo z nás alespoň jednou nesnil o útěku z přeplněného města a o životě na opuštěném ostrově, daleko od hluku, dopravy a každodenních starostí? Takové místo skutečně existuje. Jde o dům, který se nachází na nejopuštěnějším místě na světě – na ostrově Elliðaey, který nemá žádné stálé obyvatele. A co je nejzajímavější, tento dům nikdy nebyl obýván.
Ve středu ostrova Elliðaey stojí bílý dům, který se stal synonymem osamělosti a záhad.

Elliðaey je malý ostrov jižně od Islandu, který je součástí souostroví Vestmannaeyjar. Přestože celé souostroví má jen něco přes 4 000 obyvatel, samotný ostrov Elliðaey je zcela neobydlený. V jeho středu však stojí bílý dům, který se stal synonymem osamělosti a záhad.

Tento dům, postavený v 50. letech minulého století, je dnes považován za nejopuštěnější dům na světě. A ačkoli se stal předmětem mnoha konspiračních teorií – od úkrytu pro přežití zombie apokalypsy až po sídlo náboženského kultu – jeho původ je mnohem méně dramatický.

Historie bílého domu na Elliðaey

Bílý dům nebyl postaven pro osamělé dobrodruhy, kteří by chtěli utéct před světem, ale vybudovala ho Islandská lovecká asociace v 50. letech 20. století. Jeho účelem bylo poskytnout útočiště lovcům, kteří na ostrově lovili papuchalky – druh ptáka, který je dodnes legálně loven na Islandu a Faerských ostrovech.

Tento dům, přestože se nachází v jedné z nejizolovanějších lokalit na světě, není úplně neznámý. V roce 2021 youtuber Ryan Trahan zdokumentoval svou návštěvu tohoto domu, kde strávil 24 hodin.

V Grindavíku přežil jen Odin a bohové peněz. Z města duchů je nový cíl turistů

Po dlouhých hodinách cestování, které zahrnovalo trajekt i malé čluny, jež ho přepravily přes skalnaté vody a hustou mlhu, se mu podařilo vyšplhat po strmé útesové stěně a dostat se na ostrov.

Uvnitř malé chaty objevil útulné zázemí s dřevěnými podlahami, stěnami a dokonce i kamny na dřevo. Dům sice nemá elektřinu ani vodovod, ale využívá systém sběru dešťové vody, který zajišťuje zásoby vody a napájí i saunu.

Ostrov, kde se lidé neudrželi

Ačkoli byl dům postaven jen pro občasné návštěvníky – lovce – jeho existence je stále fascinující. Ostrov Elliðaey byl v minulosti místem, kde žily malé rodiny. Před 300 lety zde stály jednoduché chaty, v nichž lidé žili především z rybolovu a chovu dobytka. Ve 30. letech 20. století se však celá komunita rozhodla ostrov opustit a přestěhovat se do hustěji osídlených oblastí s lepšími podmínkami k životu.

Přestože dnes ostrov nenabízí nic víc než opuštěnou bílou chatu, není úplně zapomenutý. Od doby výstavby malého domku ostrov navštívilo více než 11 000 lidí, což dokazuje, že i tento osamělý kout světa láká zvídavé návštěvníky.

Pokud byste měli zájem strávit noc v tomto neobydleném domě, není to zcela nemožné. Budete ale potřebovat povolení. Ostrov i dům jsou stále ve vlastnictví Islandské lovecké asociace, která toto místo spravuje. Pokud byste se pro takové dobrodružství rozhodli, můžete se pokusit je kontaktovat a získat povolení ke vstupu.

Ačkoli pro některé může být představa života na takto odlehlém místě lákavá, jde zároveň o místo, kde se člověk ocitne v naprosté samotě, daleko od všeho. A právě tato absolutní izolace dělá z tohoto domu jedno z nejopuštěnějších míst na světě.

Jako úkryt snů. V domě na nejvíce opuštěném ostrově světa nikdo nikdy nežil

Ve středu ostrova Elliðaey stojí bílý dům, který se stal synonymem osamělosti a záhad.

Kdo z nás alespoň jednou nesnil o útěku z přeplněného města a o životě na opuštěném ostrově, daleko od hluku, dopravy a každodenních starostí? Takové místo skutečně existuje. Jde o dům, který se...

