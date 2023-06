VIDEO: Chtěli byste tady bydlet? Jízda měsíční krajinou kolem dolu Turów

Samotný gigantický důl Turów není ze silnice vidět. Směrem od Čech sice vede silnice přímo po jeho hranici, ale na okrajích jsou navezené náspy a ponechané vzrostlá vegetace, takže z auta vůbec netušíte, že vedle vás je přes 200 metrů hluboká díra s rozlohou 28 kilometrů čtverečních .

Co ale naopak vidět je, jsou veškeré technické stavby trčící vysoko nad terénem. Že jste málem na Marsu vás napadne až ve vsi, která se krčí ve stínu šesti obřích chladících věží, ze kterých dnem i nocí stoupá pára. Ulice lemují různá potrubí, roury všeho druhu, pásové dopravníky, a obří plochy pro auta zaměstnanců elektrárny.

Rodinné domky těsně u věže vypadají jako hračky. Místo plotu mají na hranici pozemku šedé monstrum z tisíců tun betonu. Když se promotáte centrem toho všeho a zamíříte do kopce za městečkem, jste sice dál, ale zase vidíte všechno to industriálno pohromadě. Vypadá to jako obří laboratoř se zkumavkami, ze kterých se po reakci látek kouří.

Lokalita je ještě kompletně prošpikovaná železniční dopravou. Množství tratí, vleček, přejezdů, výsypek, nakládacích ramp doplňuje průmyslovou krajinu dokonale. Nějak se ty vytěžené tisícovky tun materiálů dopravit musí.

Večerní pohled je ještě mocnější. Aby to ho nebylo málo, tak za posledním komínem jsou sporné obrovské skleníky, ve kterých se urychluje zelenina.

Aby byly přírůstky maximální, celou noc jim tisíce speciálních žárovek vytváří dojem, že je pořád den, a tedy důvod růst. Obrovská zářící plocha se odráží od nízké oblačnosti a „ skleníková záře“ je vidět i dvacet kilometrů odtud. K tomu stíny věží, všude pára a blikající varovná světla pro letadla. Prostě idylka.