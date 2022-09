Konec něžných ospalých obrů. Dugongové v čínských mořích už vyhynuli

Co znamená funkční vyhynutí? Termín funkční vyhynutí nutně neznamená, že by se v daném regionu už nenacházeli žádní dugongové. Pár jich tam pořád přežívat může. Ale je jich tak málo, že už nenaplňují své funkce v ekosystému. Může to též znamenat, že jednotlivé exempláře, samci a samice, jsou teď od sebe tak vzdálené, že se už nikdy nepotkají a nebudou se rozmnožovat. Případně jejich populace může být tak málo početná, že by při rozmnožování docházelo k inbreedingu – příbuzenskému páření. Funkční vyhynutí tedy neznamená definitivní konec. Je to předposlední kapitola, která nevyhnutelnému konci předchází.