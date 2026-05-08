Hory, kde se pohyb prolíná se zážitkem
St. Johann není vyhledávaný jen v zimních měsících kvůli lyžování a zimním sportům. Dobrodružství čeká na návštěvníky všech věkových kategorií i během letní dovolené, od dynamických výletů po alpských stezkách přes bike parky až po tajuplnou Lichtenštejnskou stezku nebo Horu duchů.
Vrcholy, jako Gernkogel nebo Grießenkar, nabízejí rozmanité trasy pro pěší i horské turisty:
- Kratší túry jsou vhodné pro pohodové výlety s odměnou v podobě panoramatického výhledu na okolí.
- Exkluzivní výzvu pro náročnější a tělesně zdatnější cestovatele pak představuje původně lyžařský, v létě též turistický okruh po dvanácti vrcholech a pěti údolích mezi středisky St. Johann-Alpendorf, Wagrain, Flachau, Flachauwinkl a Zauchensee.
Běh, cyklistika a lezecká dobrodružství
St. Johann a okolí patří k regionům, kde se dá kombinovat horské kolo, trail running, případně aktivní relax při lezení:
- Značené trasy pro horská kola, od rodinných cyklotras po adrenalinové singletraily.
- Upravené a bezpečné stezky pro běžce, kteří chtějí spojit kondici s výhledem na hory.
- Lezecké parky a via ferraty nabízejí zážitky pro odvážné dospělé i děti.
12 Peaks Adventure Card – letní horské zážitky
Karta nabízí flexibilní vstup na lanovky, atrakce a tematické stezky v několika střediscích regionu.
Platnost: 6 nebo 12 dní (podle zvoleného typu)
Temná i magická atmosféra hor
Liechtensteinklamm
Jedním z nejpůsobivějších míst v Alpách je Lichtenštejnská soutěska (Liechtensteinklamm). V úzkých uličkách uprostřed mechem porostlých skalních stěn vyniká dominantnost hor, jejich síla i nesmlouvavost přírody.
Od 29. do 31. května 2026 jsou připraveny oslavy 150. výročí Lichtenštejnské soutěsky a u této příležitosti je připraveno hudební vystoupení a doprovodná výstava. Osvětlení pak dodá jedinečnou atmosféru.
Geisterberg
Dobrodružství na tzv. Hoře duchů (Geisterberg) není zdaleka jenom pro děti. Zatímco vrcholová plošina poskytuje 360° výhled na Salcburské Alpy, okružní trasa v přírodě provádí malé i velké návštěvníky více než 40 interaktivními stanovišti, kde se mohou seznámit s duchy ohně, vody, země a vzduchu, kteří se s příchodem jara probouzejí.
JODYs Baumparcours
Rodinný lezecký park JODYs Baumparcours v Hahnbaum nabízí úplně nový a jedinečný pohled na les, a to z výšky. Lezení, traverzování a balancování v korunách stromů je zážitek pro lezce všech věkových kategorií.
Doprava po regionu
Od května 2025 dostává každý host, který přespí v ubytování v Salcbursku (hotel, penzion apod.), hotelovou jízdenku na všechno, Guest Mobility Ticket. Platí na veškerou veřejnou dopravu v celém spolkovém státě Salcbursko po celou dobu pobytu.
St. Johann jako jako základna pro výlety
Je zřejmé, že v městečku St. Johann a jeho okolí je dostatek aktivit na celou dovolenou. Samotný St. Johann je nejen strategická základna, ale klidné zázemí, kde mohou cestovatelé odpočívat po všech adrenalinových zážitcích a kilometrech v nohou. Úzké uličky města skrývají útulné kavárny, malé restaurace a vinárny, ideální na kávu, lehký oběd nebo večerní posezení.
Během nenucené procházky je možné navštívit obchody s tradičními alpskými výrobky, nezbytným sportovním vybavením, ale i značkovou módou. Po dni stráveném v horách pak už stačí jen sednout si do kavárny ke kousku Sacherova dortu a šálku kávy, sledovat život kolem a užívat si uvolněnou atmosféru města.
Obsah vznikl ve spolupráci s Tourismusverband St. Johann in Salzburg