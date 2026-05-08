Duchové, soutěsky a jízdenky zdarma. St. Johann překvapí i zkušené cestovatele

Ve spolupráci   4:00
St. Johann není jen malé městečko v centru spolkové země Salcbursko. Díky své strategické poloze je dobrým výchozím bodem k horské turistice či cyklistice, ale také klidné zázemí pro cestování po celém regionu. Která místa v St. Johann nejlépe ukazují magickou sílu hor?
St. Vinzenz Friedenskirche na hoře Hochgründeck v St. Johann | foto: St. Johann in Salzburg

Hory, kde se pohyb prolíná se zážitkem

St. Johann není vyhledávaný jen v zimních měsících kvůli lyžování a zimním sportům. Dobrodružství čeká na návštěvníky všech věkových kategorií i během letní dovolené, od dynamických výletů po alpských stezkách přes bike parky až po tajuplnou Lichtenštejnskou stezku nebo Horu duchů.

Vrcholy, jako Gernkogel nebo Grießenkar, nabízejí rozmanité trasy pro pěší i horské turisty:

  • Kratší túry jsou vhodné pro pohodové výlety s odměnou v podobě panoramatického výhledu na okolí.
  • Exkluzivní výzvu pro náročnější a tělesně zdatnější cestovatele pak představuje původně lyžařský, v létě též turistický okruh po dvanácti vrcholech a pěti údolích mezi středisky St. Johann-Alpendorf, Wagrain, Flachau, Flachauwinkl a Zauchensee.

Běh, cyklistika a lezecká dobrodružství

St. Johann a okolí patří k regionům, kde se dá kombinovat horské kolo, trail running, případně aktivní relax při lezení:

  • Značené trasy pro horská kola, od rodinných cyklotras po adrenalinové singletraily.
  • Upravené a bezpečné stezky pro běžce, kteří chtějí spojit kondici s výhledem na hory.
  • Lezecké parky a via ferraty nabízejí zážitky pro odvážné dospělé i děti.

12 Peaks Adventure Card – letní horské zážitky

Karta nabízí flexibilní vstup na lanovky, atrakce a tematické stezky v několika střediscích regionu.

Platnost: 6 nebo 12 dní (podle zvoleného typu)
Pro koho: jednotlivci, rodiny, skupiny aktivních návštěvníků
Hlavní výhody:

  • Využití více než 12 lanovek v regionu: jednodenní i vícedenní túry bez nutnosti kupovat jednotlivé jízdenky
  • Túry v oblasti Grießenkar a dalších vrcholů regionu, vybrané lezecké stezky a via ferraty, možnost kombinovat pěší turistiku s horskou cyklistikou
  • Vstupy na tematické stezky a do zábavních parků: Geisterberg v St. Johann, Floriho dobrodružná stezka ve Flachau (Flori’s Erlebnispfad), Horské zážitkové parky v Kleinarl a Zauchensee

Temná i magická atmosféra hor

Liechtensteinklamm

Jedním z nejpůsobivějších míst v Alpách je Lichtenštejnská soutěska (Liechtensteinklamm). V úzkých uličkách uprostřed mechem porostlých skalních stěn vyniká dominantnost hor, jejich síla i nesmlouvavost přírody.

Od 29. do 31. května 2026 jsou připraveny oslavy 150. výročí Lichtenštejnské soutěsky a u této příležitosti je připraveno hudební vystoupení a doprovodná výstava. Osvětlení pak dodá jedinečnou atmosféru.

Geisterberg

Dobrodružství na tzv. Hoře duchů (Geisterberg) není zdaleka jenom pro děti. Zatímco vrcholová plošina poskytuje 360° výhled na Salcburské Alpy, okružní trasa v přírodě provádí malé i velké návštěvníky více než 40 interaktivními stanovišti, kde se mohou seznámit s duchy ohně, vody, země a vzduchu, kteří se s příchodem jara probouzejí.

JODYs Baumparcours

Rodinný lezecký park JODYs Baumparcours v Hahnbaum nabízí úplně nový a jedinečný pohled na les, a to z výšky. Lezení, traverzování a balancování v korunách stromů je zážitek pro lezce všech věkových kategorií.

Doprava po regionu

Od května 2025 dostává každý host, který přespí v ubytování v Salcbursku (hotel, penzion apod.), hotelovou jízdenku na všechno, Guest Mobility Ticket. Platí na veškerou veřejnou dopravu v celém spolkovém státě Salcbursko po celou dobu pobytu.

St. Johann jako jako základna pro výlety

Je zřejmé, že v městečku St. Johann a jeho okolí je dostatek aktivit na celou dovolenou. Samotný St. Johann je nejen strategická základna, ale klidné zázemí, kde mohou cestovatelé odpočívat po všech adrenalinových zážitcích a kilometrech v nohou. Úzké uličky města skrývají útulné kavárny, malé restaurace a vinárny, ideální na kávu, lehký oběd nebo večerní posezení.

Během nenucené procházky je možné navštívit obchody s tradičními alpskými výrobky, nezbytným sportovním vybavením, ale i značkovou módou. Po dni stráveném v horách pak už stačí jen sednout si do kavárny ke kousku Sacherova dortu a šálku kávy, sledovat život kolem a užívat si uvolněnou atmosféru města.

Obsah vznikl ve spolupráci s Tourismusverband St. Johann in Salzburg

KVÍZ: Zvládli byste maturitu ze zeměpisu? 50 otázek prověří vaše středoškolské znalosti

ilustrační snímek

Myslíte si, že byste dnes bez problémů zvládli maturitu ze zeměpisu? Otestujte si své znalosti světových států, hlavních měst, řek, pohoří i světových producentů. Připravili jsme pro vás 50 otázek,...

Nejužší město celé Číny je senzace, kterou je možná lepší si odpustit

Velká zeď? U ní je zastávka téměř povinností, když tu jste poprvé. Při dalších...

Velká zeď? U ní je zastávka téměř povinností, když tu jste poprvé. Při dalších návštěvách asijské země už turisté experimentují, volí exotičtější lokality. Jako docela mimořádné se například jeví být...

Za krásou nemusíte za hranice. Nejhezčí české cyklovýlety vám vyrazí dech

V Brdech najdete hluboké hvozdy, kopce přesahující 800 metrů, horské louky,...

Ve světě, kde zprávy plní nejistota a napětí, je snadné zapomenout, jak blízko máme klid a krásu. Přitom Česko nabízí scenérie, které berou dech – od tichých lesů přes malebné vesnice až po horské...

Vyhlídky, které berou dech. Toto jsou nejkrásnější „nebeské lávky“ světa

Skleněné lávky, visuté mosty i vyhlídky nad propastmi lákají miliony turistů po...

Skleněné lávky, visuté mosty i vyhlídky nad propastmi lákají miliony turistů po celém světě. Od Vietnamu přes Kanadu až po Česko vznikají odvážné stavby, které spojují moderní architekturu s...

Jedinečná šance. Navštivte soukromé hrady a zámky, provedou vás sami majitelé

Více než osmdesát hradů, zámků a dalších památek v Česku spravují soukromí...

Více než osmdesát hradů, zámků a dalších památek v Česku spravují soukromí majitelé. Jejich cílem je zachovat kulturní dědictví pro další generace a zároveň je zpřístupnit veřejnosti. S jarem znovu...

8. května 2026

Kdo se nebojí, v horách nepřežije. Horolezec Messner spustil poslední výpravu

Tisková konference s Reinholdem Messnerem a tvůrci projektu The Final...

Bez rizika, bez strachu, bez skutečného dobrodružství. Reinhold Messner, muž, který přepsal dějiny horolezectví, přijel do Česka s nekompromisním vzkazem: hory se mění v turistickou atrakci. Ve svém...

8. května 2026

U bazénu nebylo volné žádné lehátko. Muž zažaloval cestovku a uspěl

Hotel Panorama (Vassilikos, Řecko)

Turista na dovolené vstával každý den už v šest hodin ráno, aby našel volné lehátko u bazénu. Marně, všechna byla obsazená ručníky. Muž se proto rozhodl žalovat cestovní kancelář.

7. května 2026  11:04

S dětmi v Alpách! St. Johann nabízí dobrodružné prázdniny v horách

Ve spolupráci
Geisterberg

Rakousko patří dlouhodobě k nejoblíbenějším destinacím pro rodinnou dovolenou a ne náhodou. Hory tu totiž nejsou jen kulisa, ale skutečné hřiště plné zážitků. Jedním z míst, kde se čistá horská...

7. května 2026

Užijte si jarní dovolenou. Salcbursko láká na dobrodružství v horách i údolích

Národní park Vysoké Taury je ideálním místem pro aktivní i odpočinkovou letní...

Máte chuť udělat letos něco jinak a vyrazit na jarní dovolenou, dokud jsou ještě příjemné teploty a nepotkáte na svých toulkách davy turistů? Vyrazte do Salcburska, kde můžete zažít...

7. května 2026

Jedinečná šance. Navštivte soukromé hrady a zámky, provedou vás sami majitelé

Více než osmdesát hradů, zámků a dalších památek v Česku spravují soukromí...

Více než osmdesát hradů, zámků a dalších památek v Česku spravují soukromí majitelé. Jejich cílem je zachovat kulturní dědictví pro další generace a zároveň je zpřístupnit veřejnosti. S jarem znovu...

7. května 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Polka U46.101 na zastávce Kaproun v srpnu 2013

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  6. 5. 22:12

Na výběr jsou různé druhy zážitků

Zážitkový dárek může začít působit ještě dřív, než si ho obdarovaný skutečně užije. Česká agentura Dokonalý zážitek proto představuje nový online editor věnování, který umožní během objednávky snadno...

6. května 2026  14:46

Vyhlídky, které berou dech. Toto jsou nejkrásnější „nebeské lávky“ světa

Skleněné lávky, visuté mosty i vyhlídky nad propastmi lákají miliony turistů po...

Skleněné lávky, visuté mosty i vyhlídky nad propastmi lákají miliony turistů po celém světě. Od Vietnamu přes Kanadu až po Česko vznikají odvážné stavby, které spojují moderní architekturu s...

6. května 2026

Ukažme místním, že turismus nemusí znamenat vykořisťování, říká Kuchařová

Premium
„Je krásné, že jakmile odložíš korunu, už je to jen na tobě. Ale kdyby to...

Taťána Kuchařová je nejen úspěšnou modelkou a podnikatelkou, ale také nadšenou cestovatelkou. Zatímco před dvaceti lety prolétla svět jako úřadující Miss World, dnes dává přednost pomalému cestování...

6. května 2026

Výstupy do hor i zámky šíleného krále. Objevte kouzlo podmanivého Bavorska

Zámek Neuschwanstein je jako vystřižený z pohádky. Ludvíka II. Bavorského ale...

Máme ho skoro za humny, většina turistů ale zná jen mnichovský Oktoberfest nebo norimberské vánoční trhy. Tento kraj má ale více krásných měst a k tomu úchvatnou přírodu s dramatickými vrcholky Alp a...

5. května 2026  8:30

KVÍZ: Zvládli byste maturitu ze zeměpisu? 50 otázek prověří vaše středoškolské znalosti

ilustrační snímek

Myslíte si, že byste dnes bez problémů zvládli maturitu ze zeměpisu? Otestujte si své znalosti světových států, hlavních měst, řek, pohoří i světových producentů. Připravili jsme pro vás 50 otázek,...

vydáno 5. května 2026

