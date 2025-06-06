Ještě před pár týdny vítal Dubrovník návštěvníky svými čistými plážemi a starobylými uličkami, které lákaly k bezstarostným procházkám.
Než silné proudy vyvrhly na břeh tuny odpadu a město se pustilo do rozsáhlého úklidu, patřila perla Jadranu k nejfotogeničtějším místům Chorvatska.
Dubrovník patří k nejnavštěvovanějším místům v jižní Dalmácii i na celém jadranském pobřeží.
Přístavní město s bohatou historií nabízí jedinečnou směsici turistických atraktivit a zavděčí se jak milovníkům klidu a pohody, tak těm, kteří za horkých letních nocí vyhledávají pulzující zábavu.
Centrem Dubrovníku je Staré město obehnané bezmála dvoukilometrovými hradbami z 8. až 17. století.
Fortifikační systém s obrannými věžemi a několika pevnostmi je patrně nejznámější dubrovnickou památkou. Kdysi bránil město před nepřáteli, dnes přináší nemalé zisky.
Mohutné hradby o délce 1 940 metrů, místy široké až šest metrů, obtáčejí Dubrovník jako baculatý had.
Součástí hradeb byla i pevnost sv. Jana u přístavu; někdejší majestát Dubrovníka však dokládají i další pevnosti mimo vlastní opevnění – Lovrijenac, Bokar a Ravelin.
Dubrovnická republika, později Ragusa, jež zde vznikla už v 7. století a jejíž sláva upadla až v době zámořských objevů, po staletí odolávala rozpínavosti okolních mocností. Velké bohatství získala díky těžbě soli.
Miniaturní stát se největšího rozkvětu dočkal na přelomu 15. a 16. století, avšak moderními sociálními a hygienickými zákony proslul už o 200 let dříve.
V Dubrovníku byly zakládány nemocnice, starobince, lékárny a lazarety, samozřejmostí byl odvoz odpadků a fungoval zde vodovodní a kanalizační systém
S třetím největším loďstvem v tehdejším světě Ragusa směle konkurovala proslulým Benátkám.
Dubrovník si však v průběhu staletí užil i nemála krušných chvil. Byť zde v polovině 15. století vystavěli kostelík, zasvěcený svatému Šebestiánovi, který je uznávaným ochráncem před morem, černá smrt se městu nevyhnula.
Byť je Dubrovník stále plný staveb, jejichž historie je dlouhá i tisíc let, dnešní tvář město získalo až po zemětřesení, které roku 1667 pohřbilo naprostou většinu zdejších obyvatel. Ze 40 tisíc jich katastrofu přežilo jen 600.
Dubrovník byl tehdy opraven a procházíte-li se jím dnes, máte pocit, jako byste se vrátili do 17. století.
Prakticky poslední obnovy, která však atmosféru města mnoho nezměnila, se Dubrovník dočkal po válce v 90. letech, kdy byl obléhán jugoslávskou armádou.
Ostřelování z okolních hor poničilo nejen mnoho historických budov, ale vyžádalo si i desítky životů. Mladíci, kteří se po celou válku usadili na nedaleké hoře Srdje, strategický vrchol nakonec ubránili.
A byť je v srdcích obyvatel tato smutná historie stále živá, pro běžného turistu to na dnešním Dubrovníku není znát.
Nezaměnitelnou atmosféru Starého Dubrovníka vytváří kamenné bludiště úzkých uliček, které propojují několik desítek svatostánků, muzea a galerie, paláce, obchůdky se suvenýry a stylové restaurace.
Centrum slavného města je i navzdory přívalu turistů stále obývané místními lidmi, kteří mezi hradbami, místy starými přes tisíc let, věší prádlo.
Dubrovník si je svého potenciálu vědom a je nemožné, aby zůstal turistickým ruchem nedotčen. V praxi to znamená, že kromě prohlídky památek si můžete dopřát prohýřenou noc v klubu.
Pronajmout si můžete také čluny či jachty nebo navštívit sportovní střediska nabízející potápěčské kurzy. Luxusní hotely s vlastními plážemi jsou samozřejmostí.
Dubrovník je zapsán na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Žádný z návštěvníků by neměl minout Staré město obehnané hradbami z 8. až 17. století.
Za moderní zábavou se vydejte mimo hradby, do barů či hotelů s diskotékami a tanečními terasami. Většinu klubů naleznete na poloostrově Lapad.
