Projděte se Dubrovníkem, než ho zaplavil odpad. Takto dříve zářila perla Jadranu

  11:00
Ještě před pár týdny vítal Dubrovník návštěvníky svými čistými plážemi a starobylými uličkami, které lákaly k bezstarostným procházkám. Než silné proudy vyvrhly na břeh tuny odpadu a město se pustilo do rozsáhlého úklidu, patřila perla Jadranu k nejfotogeničtějším místům Chorvatska. Podívejte se, jak krásně vypadala, než ji zasáhla nynější ekologická zátěž.
Opevnění historického města Dubrovník v Chorvatsku. Dubrovník Dubrovník Dubrovník Dubrovník Dubrovník Dubrovník Dubrovník Dubrovník Dubrovník Dubrovník Dubrovník

Nádraží Praha Vršovice

Perla Jadranu má vadu na kráse. Dubrovník zaplavily odpadky z Albánie

Pro Dubrovník není boj s naplaveným odpadem ničím novým. Špatné počasí se...

Historické město Dubrovník oblíbené pro své jedinečné scenérie řeší problém. Silné proudy Jaderského moře během nedávné bouře vyplavily na břeh obrovské množství odpadu, převážně z Albánie. Do...

29. listopadu 2025

28. listopadu 2025

28. listopadu 2025

28. listopadu 2025

28. listopadu 2025

27. listopadu 2025  11:11

27. listopadu 2025

1. září 2021,  aktualizováno  26. 11. 14:14

26. listopadu 2025

26. listopadu 2025

25. listopadu 2025

24. listopadu 2025  12:32

