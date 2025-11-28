|
Projděte se Dubrovníkem, než ho zaplavil odpad. Takto dříve zářila perla Jadranu
Kamenné věže ztělesňují hrdost Kavkazu. Proto jsou režimu nepohodlné
Jejich historie sahá dvě tisíciletí před náš letopočet. Přesto se největšího rozmachu dočkaly až ve středověku, ale jejich sláva rezonuje krajinou severního Kavkazu dodnes. Ingušské věže jsou...
Tragédie, která se změnila v zázrak. Jezero Attabad teď vyhledávají turisté
Přírodní katastrofy jsou nekompromisní. Berou střechy nad hlavou a lidské životy. K otázce, zda kromě destrukce mohou i něco pozitivního vytvářet, má co říct Attabad. Nejmladší pákistánské jezero,...
Malá vesnice usvědčovala Hitlera ze lži, německý diktátor se s ní nepáral
Döllersheim leží v Dolním Rakousku, nedaleko od českých hranic. Mezi tamními obcemi nevynikne malebností ani mimořádnou polohou. A také je vybydlená. Vysídlená, uzavřená. Už od roku 1938. Právě to ji...
Ještě před pár týdny vítal Dubrovník návštěvníky svými čistými plážemi a starobylými uličkami, které lákaly k bezstarostným procházkám. Než silné proudy vyvrhly na břeh tuny odpadu a město se pustilo...
Perla Jadranu má vadu na kráse. Dubrovník zaplavily odpadky z Albánie
Historické město Dubrovník oblíbené pro své jedinečné scenérie řeší problém. Silné proudy Jaderského moře během nedávné bouře vyplavily na břeh obrovské množství odpadu, převážně z Albánie. Do...
Uličky plné umění. Djerbahood proměnil tuniskou vesnici v galerii pod širým nebem
V klidném tuniském městečku Er Riadh ožívají zdi starých domků pod rukama umělců z celého světa. Projekt Djerbahood proměnil bílé fasády v otevřenou galerii, kde se tradice mísí s moderním uměním. Na...
Vánoční trhy i nacistické koloseum. V Norimberku se potkává krása s hrůzou
Vůně koření, chuť klobás, krása umění i tíha minulosti. Německý Norimberk není jen město adventních trhů dostupné pro Čechy. Mimořádně poutavě ukazuje pohnutou historii Evropy, píše magazín Víkend...
Vánoční trhy 2025: města lákají na koncerty, ruská kola i unikátní prohlídky
Poslední listopadový den je v roce 2025 zároveň první adventní nedělí. I na posledních místech se zároveň otevírají adventní trhy. Řada českých měst ovšem na začátek předvánoční doby nečekala a trhy...
Český výletník: Sokolov je drsné město, které prostě lásku potřebuje
Sokolov je „hard“. Koneckonců, jedna část města se tak i jmenuje. Pohled do jámy uhelného dolu supluje Arizonu a možná vás překvapí, že v Sokolově stojí krásný zámek a hrázděný dvorec. Na výlet do...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Expanze sólo turistů. Na dovolenou jezdí lidé častěji sami, cestovky i hotely reagují
Cestování jednotlivců přestává být okrajovým fenoménem a postupně se stává významnou součástí cestovního trhu. Statistiky hotelů, asociací i cestovních kanceláří potvrzují, že tento trend nadále sílí...
Maroko bez filtru. Pobřeží plné kontrastů láká na surfování i písečné duny
Ráno surfování na vlnách Atlantiku, odpoledne jízda na čtyřkolce přes zlaté duny a večer západ slunce ze hřbetu velblouda. Marocké pobřeží nabízí kombinaci, která se jen těžko hledá jinde. A právě...
Krušnohorské skiareály startují zimní sezonu, první lyžaře přivítají Potůčky
V úterý 25. listopadu, tedy o den dříve než loni, začne sezona v lyžařském areálu v Potůčkách na Karlovarsku. Už v pátek 28. listopadu se pak dočkají i ti, kteří míří na Klínovec. Provozovatel areálu...