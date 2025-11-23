Nejen luxus a mrakodrapy. Dubaj nabízí umění i gastro zážitky v poušti

Petra Stěhulová
Dubaj vás ohromí, ať už chcete, nebo ne. Všechno je obrovské – letiště, auta, mrakodrapy i billboardy. Velké jsou i ambice přilákat co nejvíc turistů. Dubaj dělá vše pro to, aby nabídla co nejširší možnosti všem věkovým i cenovým skupinám. Nové atrakce tak přibývají geometrickou řadou.
Multimediální výstava Infinity des Lumi&#232;res v Dubaji

Multimediální výstava Infinity des Lumières v Dubaji | foto: Petra Stěhulová

Večer září mrakodrapy i palmy u nákupního centra Dubai Mall.
Pohled na ostrov Bluewaters Island
Z centra Dubaje můžete uniknout na její okraj - do pouště.
Z centra Dubaje můžete uniknout na její okraj - do pouště. Třeba na západ...
Pokud přiletíte do Dubaje úplně poprvé a chcete se s ní trochu seznámit, může být rozhledna zvaná Golden Frame tím pravým místem, kde začít.

Není sice tak nová a na první pohled se může obří zlatý rám jevit jako povrchní a nezajímavé lákadlo pro turisty, útroby rámu však skrývají moderně zařízené muzeum, ve kterém vám nastíní historii Spojených arabských emirátů. Člověk si pak dokáže lépe představit, jak moc život místních obyvatel proměnil nález bohatých ropných zásob.

Ještě předtím vás ale přivítá podobizna a citát otce Dubaje. „Ctihodný člověk je ten, který pracuje pro pokrok a budoucnost své země a přidá další slávu k té, které dosáhli jeho předci,“ vzkazuje šejk Rášid bin Sa’íd Ál Maktúm, jemuž se povedlo udělat z Dubaje moderní přístavní město a centrum obchodování.

Když se pak superrychlým výtahem dostanete na vrchol rámu, uvidíte Dubaj z výšky. Odvážlivci se mohou projít i po částečně průhledné podlaze.

Na druhé straně rámu vás pak ohromí odvážná futuristická představa toho, jak bude Dubaj vypadat zhruba za padesát let. Místní vizionáři se jednoduše snaží ukázat, že pro ně není problém naprosto nic a všeho se dá dosáhnout, když máte odhodlání. A co si budeme povídat, hlavně když máte peníze.

Za uměním do nákupního centra

Nákupní domy v Dubaji mají k těm, jaké známe u nás, hodně daleko. Nejen, že každý z nich by v nabídce luxusního zboží strčil Pařížskou ulici do kapsy, ale tyto obří chrámy konzumu neslouží jen k nakupování a občerstvení.

Klimatizovaný prostor je navržen tak, aby v něm člověk mohl strávit celý den a unikl tak spalující výhni, která je všude venku. A v Dubaji je možné cokoli, dokonce mít v obchodním centru i lyžařský areál. To už je ale celkem známá věc.

Pro milovníky umění nákupní centrum The Dubai Mall nabízí dynamickou digitální výstavu Infinity des Lumières, která přenese návštěvníky přímo do pláten Vincenta van Gogha nebo třeba japonských umělců, jako byl Hokusai.

Výhled na ostrov Palm Jumeirah

Na 52. podlaží mrakodrapu The Palm Tower se nachází panoramatická vyhlídková plošina na ikonický ostrov Palm Jumeirah, který leží uprostřed vod Arabského zálivu.

Cestou na vyhlídku najdete i zajímavou výstavu věnovanou budování ostrova nebo interaktivní tunely ve stylu akvária. Vyhlídka The View byla otevřena v dubnu 2021, tedy přibližně patnáct let po otevření ostrova Palm Jumeirah.

Večerní pohled na ostrov Palm Jumeirah

Ovšem nejen výhledy a poznáváním živ je člověk. Je také třeba jíst. Nedávno otevřený prostor plný restaurací, kde snad není možné, aby si něco k jídlu nevybral každý, se nachází u vyhlídky na Dubajskou fontánu a mrakodrap Burdž Chalífa.

Fontána ožívá denně od 18 hodin každých 30 minut a vy si můžete dát jídlo nebo drink ve food hall Time Out Market. Místo s restauracemi připomíná několikanásobně zvětšené pražské Manifesto.

A to pochopitelně není z gastronomických novinek zdaleka všechno. Asi 30 minut od centra Dubaje se nachází stylový ekologický tábor Nara, kde si můžete za v přepočtu 3 000 korun užít západ slunce v poušti.

Vedlejší Sonara Camp nabízí kromě stylové pouštní atmosféry takové speciality, jako jsou marinované jehněčí kotlety s kafrovou limetkou nebo okoun v banánovém listu. Tábor leží v srdci Dubajské pouštní přírodní rezervace, takže zde budete mít možnost zahlédnout i divoce žijící gazely.

Umělý ostrov Bluewaters Island

Velkou pozornost Dubaj přitáhla díky zprovoznění ruského kola Ain Dubai, jak jinak než největšího na světě.

Obří bílé „Dubajské oko“ se nachází na umělém ostrově Bluewaters Island, který ztělesňuje moderní část metropole. Právě u Ain Dubai si možná přijdete jako v Londýně.

Pohled na ostrov Bluewaters Island

Nejen, že je tu muzeum Madame Tussauds, ale dokonce se tu nachází i stylová restaurace s příznačným názvem The London Project, kde si můžete dát pompézně nazdobené koktejly a dívat se přitom téměř rovnou do oblých kabinek Ain Dubai.

