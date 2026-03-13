Napětí na Blízkém východě a omezení v letecké dopravě mohou letos změnit plány mnoha cestovatelů, kteří si v zimě zvykli létat za teplem do Dubaje.
Oblíbená destinace v Perském zálivu byla v posledních letech symbolem luxusní dovolené – s garantovaným sluncem, moderními hotely i širokou nabídkou zábavy. Podobné podmínky však nabízejí i jiné destinace, které jsou z Evropy dobře dostupné a často vyjdou levněji.
1 Kanárské ostrovy
Nejbližší a zároveň nejspolehlivější variantou jarního slunce jsou Kanárské ostrovy ve Španělsku. Tenerife, Gran Canaria nebo Fuerteventura mají na jaře teploty kolem dvaceti až šestadvaceti stupňů a stabilní počasí.
Výhodou je také relativně krátký let z Prahy, který trvá zhruba čtyři a půl hodiny. Zpáteční letenky lze při včasném nákupu pořídit přibližně od tří do sedmi tisíc korun.
Na Kanárských ostrovech si na své přijdou nejen milovníci pláží, ale i cestovatelé, kteří chtějí poznávat přírodu. Největší z ostrovů Tenerife je známý především díky národnímu parku Teide s nejvyšší stejnojmennou horou Španělska. Sopečná krajina připomíná místy měsíční povrch a návštěvníci se sem mohou vypravit pěšky po turistických stezkách.
Velkou rozmanitost nabízí také Gran Canaria, kde lze během jediného dne projít horské vesnice, zelené vnitrozemí i písečné duny Maspalomas na jihu ostrova.
Kanárské ostrovy tak nabízejí kombinaci koupání, aktivní turistiky i nevšedních přírodních scenérií, které z nich dělají jednu z nejzajímavějších jarních destinací v Evropě.