Zájem o dovolenou v zahraniční letos enormně roste. V kurzu je Tunisko i Kapverdy

Pokud chcete v létě vyrazit na dovolenou do zahraničí, je nejvyšší čas ji začít plánovat. S nejúspěšnější českou firmou v oblasti cestovního ruchu STUDENT AGENCY ji díky dubnové soutěži můžete mít zcela zdarma. Stačí si do konce měsíce zakoupit zájezd. Po covidových letech opět výrazně roste zájem Čechů o zahraniční dovolenou. Mezi nejoblíbenější destinace budou letos patřit Egypt, Chorvatsko, New York, Dubaj nebo Thajsko.

Do soutěže bude automaticky zařazený každý, kdo si u STUDENT AGENCY do konce dubna zakoupí dovolenou. Vztahuje se na všechny závazně potvrzené cestovní smlouvy s uhrazenou zálohou. STUDENT AGENCY zaplatí výherci cenu rezervovaného zájezdu pro všechny osoby uvedené ve smlouvě. Losování se uskuteční 5. května. (Kompletní pravidla soutěže pořádané STUDENT AGENCY naleznete zde.)

Přestože ceny letenek do Evropy v průměru stouply o 13 procent, a u dálkových destinací dokonce o 21 procent, z dosavadních prodejů je patrné, že se Češi letos opět chystají poznávat vzdálené destinace. Mezi nejoblíbenější patří Thajsko, Vietnam, New York, Austrálie, Dubaj nebo Japonsko. „Prodej letenek vzrostl za posledního půl roku o čtyřicet procent. V oblibě jsou zejména vzdálenější destinace jako Austrálie nebo Japonsko, které se v říjnu po dvou letech opět otevřelo turistům,“ potvrzuje Martina Hrnčířová, ředitelka prodeje STUDENT AGENCY Travel.

Velký zájem je také o klasické letní dovolenkové lokality, kam každoročně míří tisíce Čechů. „Jedná se zejména o Barcelonu, Řím, Paříž, Athény, Mallorcu, Malagu, Madeiru, Tenerife, Lisabon, Korfu či Heraklion,“ vyjmenovává Martina Hrnčířová.

Tunisko je skokanem roku

Každoroční stálicí mezi českými dovolenkáři je Egypt. Podle údajů serveru Dovolena.cz, který patří do skupiny STUDENT AGENCY, v loňském roce dokonce překonal dlouhodobou jedničku Chorvatsko. Skokanem loňského roku se stalo Tunisko, které v minulých dvou letech brzdila pandemická opatření. Prodeje dovolených do Tuniska vzrostly o 370 procent. Čím dál oblíbenější a cenově dostupnější destinací se stávají Kapverdy v Atlantském oceánu. Fenoménem posledních měsíců je pak dovolená v Ománu a v módě je také Portugalsko, kde se prodeje meziročně zvýšily zhruba dvojnásobně.

„V letošním roce očekáváme znovu velký zájem o destinace jako Egypt, Řecko, Španělsko a Turecko. Chorvatsko bude opět bojovat o první příčky, a to díky velkému zájmu o dovolenou vlakem. Vrátí se obliba Thajska a posilovat budou také blízké exotické destinace jako Spojené arabské emiráty a Kapverdy,“ naznačuje Hrnčířová. Naopak o něco nižší zájem je letos trochu překvapivě o Rakousko.

Poptávka po letní dovolené meziročně vzrostla o 12 procent. Hlavním důvodem je, že zájezdy navzdory rekordní inflaci zdražily jen minimálně. Server Dovolena.cz porovnal loňské a letošní ceny leteckých dovolených all inclusive. Ze srovnání vyplývá, že cena za osobu se meziročně zvedla o necelých 400 korun. Loni to bylo 15 970, letos 16 331 korun. Oproti minulosti Češi do zahraničí mnohem častěji létají, zájem cestovat vlastní dopravou meziročně poklesl. Auto preferují hlavně při kratších cestách do Rakouska, na Slovensko, do Chorvatska a do Itálie.

Myslete i na parkování

Odborníci doporučují s nákupem dovolených příliš neotálet. Například začátek července většinou bývá vyprodaný už na jaře. Pro toho, kdo má pevně daný termín a jasnou představu o dovolené, se rozhodně vyplatí nakoupit zájezd co nejdříve. Populární last minute mohou být loterií. „Pokud si nejsme jistí, kdy a kam vyrazíme, můžeme počkat i na last minute nabídky. V tomto případě ale hrozí riziko, že budou zájezdy vyprodány,“ upozorňuje Martina Hrnčířová.

Ředitelka prodeje STUDENT AGENCY Travel zároveň doporučuje, aby si dovolenkáři při zakoupení letenky nebo zájezdu pořídili kvalitní cestovní pojištění. Stejně tak se hodí pojištění storna zájezdu nebo si s dostatečným předstihem rezervovat parkování na letišti –⁠ vyhnete se tak zbytečným problémům hned v úvodu dovolené. „V minulém roce jsme se setkali s tím, že kapacity byly plné a mnoha cestujícím to způsobilo nečekané komplikace při shánění míst,“ dodává Martina Hrnčířová.