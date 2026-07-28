V únoru 2024 zemřela na Floridě sedmiletá dívka poté, co se na ni zřítila přibližně jeden a půl metru hluboká jáma, kterou společně s bratrem vykopala na pláži. Písek ji zasypal zaživa.
Přestože se lidé v okolí okamžitě snažili dítě vyprostit, nepodařilo se jim to včas. Několik minut po nehodě dorazili také hasiči, dívku se však už oživit nepodařilo.
Kopání jam v písku se může zdát jako neškodná zábava. Pokud je ale jáma dostatečně hluboká a její stěny se zřítí, uniknout z ní je mimořádně obtížné. Starší výzkum dokonce naznačuje, že na udušení po zasypání pískem umírá víc lidí než při útocích žraloků.
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V letech 1997 až 2007 zahynulo ve Spojených státech po zřícení pískových jam 31 lidí. Šlo převážně o děti a mladé lidi ve věku od tří do 21 let, přičemž 87 procent obětí tvořili muži. Ve stejném období bylo dalších 21 lidí z písku vyproštěno živých, mnozí z nich však potřebovali resuscitaci.
Jámy měly obvykle průměr od 0,6 do 4,6 metru a hloubku mezi 0,6 a 3,7 metru. Ve stejném období přitom ve Spojených státech zemřelo po útoku žraloka deset lidí.
Proč je písek tak nebezpečný
Vyprostit člověka ze zasypané jámy je velmi náročné. Písek je těžký a zároveň velmi nestabilní. Při záchraně se stěny výkopu často dál sesouvají a oběť znovu zasypávají.
Právě kvůli těmto vlastnostem zbývá zasypanému člověku v průměru jen tři až pět minut, než se udusí. Na rozdíl od lidí uvězněných v lavině si totiž nemůže vytvořit vzduchovou kapsu před obličejem – písek je mnohem těžší než sníh a prostor okamžitě vyplní.
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Odborníci proto doporučují nikdy nekopat na pláži jámu hlubší, než sahají kolena nejmenšího člověka ve skupině, případně nepřekračovat hloubku půl metru.
Pokud se pokoušíte zachránit člověka zasypaného pískem, zaměřte se nejprve na odkrytí jeho úst a odstranění písku z horní části hrudníku. Jakmile jsou dýchací cesty volné, lze zahájit umělé dýchání, zatímco ostatní pokračují v odstraňování písku.
Pozor je třeba dát i na samotnou organizaci záchrany. Příliš mnoho lidí v bezprostřední blízkosti jámy může situaci ještě zhoršit. Odborníci doporučují, aby u oběti pracovali pouze dva až tři zachránci, zatímco ostatní odstraňují písek z širšího okolí výkopu. Tím se snižuje riziko dalšího sesouvání stěn a opětovného zasypání jámy.