Směnárny jsou mrtvé, do Chorvatska už pojedeme jedině s kartou

V běžné české směnárně aktuálně (26. 7. 2022) dáte za jednu chorvatskou kunu 3,50 až 3,60 koruny, v samotném Chorvatsku je pak kurz ještě horší a směna často zatížená poplatkem (navíc ne všude české koruny na rozdíl od eura přijmou). Pokud byste pak měnili s „veksláky“ na ulici, hrozí, že naletíte takzvaným „ruličkářům“, kteří bankovky srolují do ruličky, ale pravé jsou pouze na povrchu.

Ve směnárnách na pobočkách českých bank jsou kurzy o něco lepší, kolem 3,40 Kč za jednu kunu. Jednoznačně nejvýhodnější je ovšem používat platební kartu. Už proto, že kurz nejrozšířenější karty VISA je stejných 3,40 Kč/kn jako v bankovních směnárnách, nemusíte ovšem s sebou nosit větší objemy hotovosti – kartou totiž zaplatíte v Chorvatsku úplně všude. VISA se nám osvědčila i při placení mýta na mýtných branách, ani jednou se nestalo, že by ji platební terminál neakceptoval. Hotovost jsme při naší letošní balkánské expedici nepoužili ani jedenkrát, kartu vzali i v soukromém apartmánu – brali to naopak jako výhodu, paní majitelka nechtěla doma nechávat větší obnosy v hotovosti.

Letos poprvé navíc jinak než kartou nezaplatíte na některých mýtných branách v nočních hodinách (Spačva, Breznički Hum,Vrpolje,Blato naCetině v od 17 hodin do 9 ráno; na Ravča, Vučevica a Perušić nepřetržitě). Výhodou platebních karet také je, že s nimi můžete do některých pruhů, dříve vyhrazených jen pro předplacené elektronické mýto ENC. Naší kartou jsme tak platili bleskově a pořád s překvapivě dobrým kurzem.

Výhod placení kartou je však o dost více, hlavně obrana před krádeží či ztrátou hotovosti – tu už vám nikdo nenahradí. O kartu sice můžete přijít také, ale zloděj či nálezce s ní nebude moci zaplatit bez PIN kódu (a nikdo už dnes není tak naivní, aby si ho napsal rovnou na kartu). „Navíc ihned po zjištění ztráty či po krádeži nahlásíte událost své bance, často přes mobilní bankovnictví. A banka kartu okamžitě zablokuje,“ říká Václav Prchlík ze společnosti VISA. S nahlášením nečekejte ani chvíli, banky ručí za škody až po nahlášení, do té doby ručíte takzvanou spoluúčastí do výše 150 euro (3 750 Kč). Ovšem jen u neautorizovaných transakcí, tedy takových, u nichž nebyl zadán PIN kód. Pokud jste si ho náhodou opravdu na kartu napsali, nemá banka povinnost vám takové transakce nahradit. Takových případů je však naprosté minimum.

Za mýto na dálnici Záhřeb–Dubrovnik jsme zaplatili 231 kn (785 Kč).

„Hlavní výhodou placení kartou je, že některá místa už dnes nepřijímají platby hotovostí, například u záloh v hotelu nebo půjčoven aut, v některých zemích se můžete setkat i například s restauracemi či kavárnami, které hotovost neberou. Nemusíte si ani dávat pozor na to, kolik peněz vám prodejce při nákupu vrací v případě, že nemáte zažité počítání v lokální měně,“ říká Prchlík.

Z ryze praktického hlediska se pak hodí, že v mobilním bankovnictví máte dokonalý přehled o výdajích, což ocení například lidé jako my na služebních cestách. „A také to, že dnes už nemusíte u sebe nosit samotnou VISA kartu, stačí pouze chytré hodinky nebo telefon. Což doceníte především u vody nebo při návštěvě města, kdy na procházku vyrazíte bez zavazadla či peněženky,“ dodává Prchlík s tím, že banky i Visa nabízí pro držitele svých karet benefity, které jsou často spojeny s cestováním – pojištění na kartě, slevy u obchodníků, cashback, vstup do salonku na letištích a podobně.

A ještě jeden důležitý argument hraje letos platbám kartou „do karet“ – v Chorvatsku totiž od ledna příštího roku 2023 bude platit pouze jednotná evropská měna euro. Výměna dosavadních lokálních bankovek a mincí v kurzu 7,53450 kuny za euro pak bude možná pouze na bankovních pobočkách. U obchodníků už kunami nezaplatíte. A je tedy fajn, že vám při důsledném využívání platební karty žádné nezbudou. Jediná kuna, která zůstane v oběhu, bude ta na zadní straně nové jednoeurové mince.