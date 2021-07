Dovolená v Rakousku. Millstätterské jezero nabízí mnohem víc než koupání

Koncem devatenáctého století se jezero stalo módním letoviskem pro šlechtu a bohatou buržoazii Rakousko-uherské monarchie. Vznikly zde hotely, prázdninové vily a jezerní lázně, v nichž trávila léto vybraná společnost.

I po rozpadu monarchie si jezero uchovalo svoje kouzlo a s horami za zády je nádhernou lokalitou pro aktivní odpočinek. Jedenáct a půl kilometru dlouhá vodní plocha je také plná ryb a ulovit si je mohou lidé, kteří nikdy nedrželi prut v ruce. Stačí, když se ráno vydají s rybářem na pramici na jezero.

„Rybářství provozujeme v naší rodině odnepaměti, můj prapraděda dodával čerstvé úlovky na stůl císaře Františka Josefa I. Dnes ryby servírujeme turistům, které bereme na komentované rybářské prohlídky na jezero. Seznamujeme je s místními rybami, přírodou a pak si společně zalovíme,“ říká Ulrich Sichrowsky z Villy Postillion.

Hotel vlastní pro rybaření šedesát pět hektarů vodní plochy, v níž například candáty, síhy, okouny a štiky loví tradičním způsobem. Rybář jen vytáhne kořist ze sítě a jedním pohybem ruky jí zlomí páteř. Když nashromáždí dostatečné množství v kbelíku, přesype je do mrazicího boxu s ledem a předá ryby kuchaři.

Na ryby se na Millstätterském jezeře vyráží brzy z rána.

„Hlavní rybářská sezona je od dubna do října, přičemž na jezero vyplouváme se zájemci zhruba třikrát týdně. V létě občas spojíme rybaření s plaváním. Lodí dojedeme na druhý konec jezera, kde plavci skočí do vody a plavou zpět. Pokud jim dojdou síly, mohou kdykoliv vylézt na plavidlo, odpočinout si a pak případně pokračovat dál. Ve vodě, která má až 27 °C, je to nádhera,“ dodává Sichrowsky.



Výšlap na hvězdný balkon

Po ranním rybaření usedám na kolo a vydávám se z Millstattu na okruh kolem jezera. Pohodová cesta mě zavádí nejprve do městečka Seeboden, kde vzniklo první rybářské muzeum v Korutanech. Poté pokračuji lesem po jižním břehu a po necelých dvaceti kilometrech přijíždím do Döbriachu.

Návrat do výchozího místa však odkládám a výlet si prodlužuji prudkým stoupáním směrem na Mirnock. V obci Glanz zahýbám doleva na Fresacher Landesstraße, Gschriet a po serpentinách šplhám ke Sternenbalkonu. Vyhlídková plošina ční nad skoro dva kilometry širokým Millstätterským jezerem a přináší také úchvatný výhled na pohoří Nockberge.

Ze Sternenbalkonu je nádherný pohled na Millstätterské jezero.

Lokalita je tak okouzlující, že i po drsném výšlapu přemýšlím o další fyzické aktivitě. Nechávám kolo u horského hostince Bergfried a pěšky mířím na slow trail Mirnock. „Pomalé stezky“ vybudovali v Korutanech pro turisty, kteří si chtějí užít chůzi v přírodě, ale nejsou tak fyzicky zdatní, aby zvládli náročný horský terén. Proto tyto trasy využívají hlavně vyšší věkové skupiny, rodiny s malými dětmi nebo třeba sportovci, kteří se vrací do formy.



Stezky měří maximálně deset kilometrů, jsou dobře schůdné a převýšení není vyšší než tři sta metrů. Jsou rovněž označené, doprovázené informačními tabulemi, mapou a daty (délka, převýšení, výchozí bod, nejvyšší bod). Na úpatí hory Mirnock ujdu celou lesní stezku (2,6 km) a pak se na kole vracím zpátky k jezeru.

Sýr ve štole

Okolí Millstätterského jezera bylo vždy bohatým nalezištěm granátů. K nejvýznamnějším patří Radenthein, kde se od středověku tyto minerály dobývaly. Těžba skončila počátkem dvacátého století a na místě bývalého dolu vzniklo Granatium.

Zátoka u Romantik Hotel Seefischer v Döbriachu

Vstupuji do zážitkového centra, kde se v prvních sálech dozvídám vše o historii, těžbě, zpracování a léčivých účincích granátů. Jejich krásu pak zvýrazňuje Granátová komora, jejíž stěny kryjí tenké, podsvícené granátové desky. Celý prostor působí magicky a je nabitý energií, která vyzařuje z drahého kamene. Jeho originální podobu mám šanci poznat v granátovém dole s malým podzemním jezerem. Nad hlavou mi září „hvězdná obloha“ (svítící minerály ve tmě), granátové vrstvy světélkují na stěnách a do nosu proniká vůně sýru Kaslab’n Radenthein, jenž zraje ve zdejších chodbách při teplotě 8 °C.

Originální replika stroje na zpracování granátů

Po pár minutách se vynořuji znovu na povrch a kutám za pomoci nástrojů granáty ve skále. Pak kamínky umyji, roztřídím a zpracuji v čisté vodě potoka na originální replice stroje. Stále však mají černou barvou. Svěřuji je tedy do rukou profesionála, který granáty vybrousí a promění v rudý klenot.



Masáž s granátem

Účinky přírodní granátů lze také poznat na vlastním těle. K terapiím je používá Kärnten Badehaus v Millstattu, který mimo koupání v jezeře, ve venkovním bazénu s vyhřátou vodou a relaxace ve čtyřech saunách poskytuje masáže s ručně obroušenými granáty.

Pohodový cyklistický okruh vede kolem celého Millstätterského jezera.

Minerál také využívají v Romantik Hotel Seefischer v Döbriachu prostřednictvím granátové sauny. Ta byla vybudována ve starém horském tunelu. Dřevěné lavice tak obklopuje matečná hornina, v nichž jsou usazené granáty v barvě krve.



Kromě klasické saunové procedury při nízké vlhkosti a teplotě 60–70 °C působí na návštěvníky léčivá energie polodrahokamu. Posiluje činnost srdce, podporuje tvorbu červených krvinek, mentální výkonnost a příznivě působí na krevní oběh.