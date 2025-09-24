Girona nabízí ideální útočiště pro ty, kteří touží po autentických zážitcích, ať už pro dovolenou ve Španělsku, plnou historie, nebo aktivní odpočinek. A právě teď, mimo hlavní sezónu, je ten nejlepší čas poznat její nefalšovanou krásu.
Proč jet mimo sezónu? Dovolená na Costa Brava bez turistů
Toužíte zažít autentické Španělsko bez přeplněných pláží a davů turistů? Nejlepší čas pro takovou cestu je dovolená mimo sezónu. Na podzim, v zimě nebo na jaře objevíte místa s uvolněnou a klidnější atmosférou. Během těchto měsíců je navíc velká šance, že najdete výrazně levnější letenky. Z velkých letišť najdete spojení především do Barcelony, do Girony se dostanete také přímým letem z letiště v Ostravě.
Po horkém létě je moře stále příjemně teplé, takže si můžete užít koupání i na začátku podzimu, zatímco ulice měst a pláže Costa Brava jsou téměř prázdné. Je to ideální příležitost pro klidnou podzimní dovolenou u moře bez davů.
Pokud se vám zalíbí představa spontánní cesty, pak jistě oceníte, že last minute Costa Brava nabídky jsou v tuto dobu obzvlášť lákavé. Můžete se volně procházet uličkami, užívat si pohled na vlnící se moře a načerpat energii daleko od shonu všedního dne.
Historická mozaika a filmové kulisy
Procházet se Gironou je jako cestovat zpět v čase. Město, které leží na soutoku čtyř řek, nabízí kouzelné pohledy na pestrobarevné domy, které se zrcadlí ve vodě a vytvářejí pohlednicovou scenérii.
Na nejvyšším bodě hradeb Girony se tyčí pozůstatky staré pevnosti Torre Gironella. Původně římská strážní věž, později přestavěná a rozšířená, sloužila jako klíčový obranný bod města. I když se z ní dochovaly pouze zbytky, dodnes je oblíbená pro své dechberoucí panoramatické výhledy na město, katedrálu, řeku a okolní krajinu. Je to ideální místo pro krátkou procházku a obdivování celého historického centra z ptačí perspektivy.
Srdcem starého města je impozantní katedrála Panny Marie, která se pyšní nejširší gotickou lodí na světě. Její stavba trvala staletí a kombinuje románské, gotické i barokní prvky. Je tak skutečným architektonickým skvostem.
Ještě hlouběji do historie vás zavede jedna z nejlépe zachovaných židovských čtvrtí v Evropě, známá jako El Call. Jedná se o úzký labyrint kamenných uliček, kde před dávnými časy žila a tvořila řada řemeslníků a filozofů.
Pokud jste fanoušky seriálu Hra o trůny, Girona vám bude určitě připadat povědomá, jako byste už tu někdy byli. Že by déjà vu? Ale kdeže. Město posloužilo jako kulisa pro několik nezapomenutelných scén ze šesté série. Odehrávaly se například na schodišti vedoucím ke katedrále nebo v proslulé lázeňské čtvrti.
Girona, město řek a mostů
Čtyři řeky se v Gironě odrážejí v unikátní atmosféře a architektuře. Můžete se projít po několika mostech, z nichž nejznámější je most Eiffelův, který navrhl Gustave Eiffel před stavbou své slavné věže v Paříži. Jde o krásnou červenou železnou konstrukci, která nabízí skvělý výhled na barevné domy podél řeky Onyar.
Jedním z nejstarších a nejdůležitějších mostů v Gironě je Pont de Pedra, neboli Kamenný most. V minulosti byl součástí původní římské cesty a v průběhu staletí byl několikrát přestavován. Jeho současná podoba pochází ze 14. století. Bezpečně spojuje moderní a historickou část města a je nedílnou součástí malebné scenérie, kterou tvoří pestrobarevné domy na břehu řeky Onyar.
Arabské lázně Banys Àrabs ze 12. století představují maurskou architekturu s prvky římského stylu. Unikátní jsou díky své zachovalé struktuře, která napodobuje původní římské a islámské lázně s různými místnostmi pro teplou, vlažnou a studenou koupel. Až do 15. století fungovaly jako veřejné lázně. Dnes zde mohou návštěvníci obdivovat kruhovou místnost s hvězdicovitými otvory ve stropě, které do interiéru pouští světlo, a vytvářejí tak jedinečnou atmosféru.
Moderní životní styl v historických kulisách
I přes svou bohatou historii je Girona moderní město plné studentského života, s trendy kavárnami, bary a butiky. Nachází se zde Univerzita v Gironě, která přináší do města mladou energii a dělá z něj místo s pulzující atmosférou i mimo hlavní turistické trasy. Můžete se projít po ulicích, kde se mísí staré kamenné zdi s moderním street artem, nebo si dát kávu v jedné z mnoha stylových kaváren.
Gurmánský ráj
Vychutnejte si tradiční španělské pochoutky. Právě Girona je rájem pro milovníky dobrého jídla. Ochutnejte tapas v místních barech, kde nesmí chybět křupavý chléb potřený česnekem a rajčatovou směsí pan con tomate nebo šunka jamón ibérico. A co teprve místní specialita? Xuixo, sladká smažená roláda plněná krémem, kterou zkrátka musíte ochutnat.
Pro ty nejnáročnější gurmány je tu vyhlášená restaurace El Celler de Can Roca, která se pyšní třemi michelinskými hvězdami a je pravidelně řazena mezi nejlepší restaurace světa.
Po skvělém jídle zdolejte sportovní výzvy
Díky rovinaté krajině v okolí se Girona stala rájem pro cyklisty z celého světa. Pokud rádi jezdíte na kole, můžete si půjčit v některé z řady půjčoven kolo a vydat se na proslulou cyklostezku Vía Verde, která vás provede malebnou krajinou směrem k moři. Zkušení jezdci se mohou vydat na náročný výšlap na Rocacorba. Díky mírnému podnebí si můžete užít aktivní odpočinek prakticky po celý rok.
Moře i velkoměsto na dosah
Velkou výhodou je i strategická poloha Girony. Vlakem nebo autobusem se z Girony snadno dostanete třeba na fotbal nebo za dalšími památkami a dobrodružstvím do rušné Barcelony. Vlakem cesta zabere jen 36 minut. To vám umožní užít si pulzující atmosféru katalánské metropole, aniž byste se museli potýkat s davy turistů a vysokými cenami za ubytování.
A pokud zatoužíte po moři, na okouzlujících plážích Costa Brava si rozhodně přijdete na své. Toto drsné pobřeží je poseté malebnými zátokami a starobylými rybářskými vesničkami. Navštivte například Tossa de Mar, kde se nad pláží tyčí středověký hrad, nebo Cadaqués, které si zamiloval slavný umělec Salvador Dalí.
Se životem i dílem Salvadora Dalího je úzce spjata celá oblast Costa Brava a město Figueres, kde se nachází jeho Divadelní muzeum. Z Girony je to do Figueres jen kousek vlakem a návštěva tohoto muzea, kde je i sám umělec pochován, je pro milovníky umění nezapomenutelným zážitkem.
|
Tohle musíte vidět. Dalího muzeum, nejsurrealističtější dům světa
Girona plná života – kulturní akce
Girona na podzim nabízí spoustu kulturních akcí, které jsou skvělým doplňkem k poznávání města.
Fira de Sant Narcís (Jarmark svatého Narcise)
Letos od pátku 24. října do neděle 2. listopadu 2025.
Jedná se o největší a nejdůležitější festival v Gironě. Koná se obvykle na přelomu října a listopadu a trvá zhruba deset dní. Město ožije díky venkovním trhům, pouťovým atrakcím, koncertům a tradičním katalánským tancům, jako je sardana. Uvidíte tu i lidské věže, takzvané castellers, které jsou zapsané na seznamu UNESCO. Je to skvělá příležitost, jak zažít pravou katalánskou kulturu.
Festival Temps de Flors (Čas květin)
V květnu se celé historické centrum na několik dní promění ve velkolepou zahradu plnou květinových instalací, které zdobí památky, dvorky i ulice.
Mezinárodní filmový festival v Gironě
Letos od 4. do 8. listopadu 2025.
Pro milovníky filmu se na podzim koná Mezinárodní filmový festival v Gironě (Girona Film Festival), který prezentuje nezávislé a mezinárodní filmové snímky. Nabízí tak možnost vidět uměleckou stránku města a užít si atmosféru v kinech i na venkovních projekcích.
Praktické tipy, které se vám v Gironě budou hodit
Siesta a otevírací doba
Ve Španělsku, a tedy i v Gironě, je stále běžná odpolední siesta. Mnoho menších obchodů a restaurací se zavírá mezi 14:00 a 17:00 a znovu otevírá až večer. Důležité památky a větší obchody pro turisty sice zůstávají otevřené, ale pokud plánujete nakoupit suvenýry nebo se najíst v tradiční restauraci, je dobré s tím počítat.
Večeře je až v pozdních hodinách
Typická španělská večeře začíná mnohem později než u nás, často až po deváté večer. Pokud se tedy vydáte na večeři v sedm, s největší pravděpodobností budete v restauraci sedět sami. Většina restaurací ale nabízí tapas a lehké občerstvení už v dřívějších hodinách.
Pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou?
Historické centrum Girony je nejlepší objevovat pěšky, protože je to převážně pěší zóna. Díky rovinatému terénu a skvělým cyklostezkám si můžete půjčit kolo a vyrazit na výlet po okolí. Město má také dobrou síť městských autobusů, které spojují historické centrum s moderními čtvrtěmi i nádražím. Vlaky pak spojují Gironu s celým Katalánskem.
Bezpečnost
Girona je velmi bezpečné město, ale jako v každé turistické destinaci buďte obezřetní vůči drobným krádežím a kapsářství. Doporučuje se nechat cennosti, jako je pas a větší obnosy peněz, v hotelovém trezoru a nosit s sebou jen kopii dokladů a menší hotovost.
Jazyk
Přestože se v turistických oblastech domluvíte anglicky, místní obyvatelé ocení, když se snažíte mluvit katalánsky nebo španělsky. I jednoduché fráze jako hola (dobrý den), gracias (děkuji) nebo bon dia (dobrý den v katalánštině) vám otevřou dveře k jejich srdcím.