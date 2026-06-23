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Kam v létě po Evropě? Toto jsou destinace, kde nedostanete finanční facku

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Letošní léto přináší cestovatelům řadu nepříjemných překvapení. Evropu dál trápí masový turismus, ceny letenek i pohonných hmot rostou a cestování komplikuje také zavádění nového unijního systému registrace na hranicích (EES). Není proto divu, že zájem o tradiční turistické stálice, jako jsou Paříž, Řím nebo Dublin, meziročně klesá.
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Slovinská Lublaň.
Slovinská Lublaň.
Slovinské Alpy.
Riga
Jednou z dominant Rigy je visutý most.
24 fotografií

To ale neznamená, že by turisté na letní cestování zanevřeli. Jen začínají mnohem víc přemýšlet o tom, co za své peníze dostanou. Podle aktuálních dat portálu Rome2Rio vzrostlo vyhledávání menších a neokoukaných měst o celých 35 procent. Dovolenkáři touží po atmosféře Itálie nebo Francie, ale bez mačkanic a astronomických účtů.

Hledáte kombinaci bezpečí, pohody, skvělého jídla a rozumných cen? Zapomeňte na přeplněné Chorvatsko nebo předražené Alpy. Tyto čtyři evropské destinace nabízejí dokonalý letní únik.

Slovinsko Švýcarská krajina za poloviční ceny

Slovinsko je možná nejlepším příkladem kompaktního evropského šarmu. Země je tak malá (rozloha odpovídá přibližně součtu Středočeského a Jihočeského kraje), že z horských vrcholů sjedete k moři nebo k vinařským vesnicím během pouhých dvou hodin.

Cestovatelé často přirovnávají tamní scenérie ke Švýcarsku nebo severní Itálii – ovšem bez davů a brutálních cen. Podle statistik luxusních cestovních kanceláří vzrostl zájem o Slovinsko meziročně o astronomických 286 procent, přičemž experti potvrzují, že málokde v Evropě dostanete za své peníze tak vysokou kvalitu služeb.

Minerálka, víno a hodně soli. Zkuste moře ve Slovinsku, nebudete litovat

Místo předraženého italského jezera Como vyzkoušejte klidnější Bohinjské nebo Bledské jezero, případně se vydejte do dechberoucího údolí řeky Soča v Julských Alpách.

Pro milovníky městské romantiky je pak ideální volbou metropole Lublaň, která svým historickým centrem protkaným řekou a kavárnami nápadně připomíná Benátky – ovšem v zelenějším, čistším a výrazně klidnějším balení.

  • Večeře pro dva v lepší restauraci: 1 250–1 750 Kč
  • Jízdenka na MHD: 33 Kč
  • Káva a dezert: 125–200 Kč

Slovinsko je také dlouhodobě hodnoceno jako jedna z nejbezpečnějších zemí Evropy. Navíc je z Česka skvěle dostupné autem, což vám ušetří tisíce za letenky.

Pro rodiny s dětmi, které hledají aktivní dovolenou plnou koupání v křišťálových jezerech, lehké horské turistiky a cyklistiky, představuje tato země nepřekonatelný poměr ceny a výkonu. Ve srovnání se sousedním Rakouskem je tu zhruba o 15 procent levněji, oproti zmiňovanému Švýcarsku ušetříte na ubytování a jídle dokonce čtvrtinu rozpočtu.

Slovinská Lublaň.
Slovinská Lublaň.
Slovinské Alpy.
Riga
24 fotografií


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