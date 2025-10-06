Nebývá proto nic divného rezervovat si zimní dovolenou už koncem léta, nejpozději začátkem podzimu.
Mezi takto populární místa patří například rakouská klasika Schladming-Dachstein, lákající na více než 123 kilometrů dokonale upravených sjezdovek, které obsluhuje přes padesát moderních lanovek a vleků, a stejně tak na snowparky pro děti – třeba takový Hopsiland v Planai neboli dětský park s pohyblivými koberci a zábavnými překážkami.
Větší lyžaře pak potěší takzvaná Dachstein Skywalk – dechberoucí vyhlídková plošina přímo na ledovci Dachstein nabízející panoramatický výhled. Anebo návštěva zdejší ledovcové jeskyně či sáňkování na sedmikilometrové osvětlené dráze Hochwurzen.
Lákadel by tedy v patrně nejpopulárnějším lyžařském komplexu v celém Štýrsku bylo víc než dost. Teď už jen sehnat vhodné ubytování.
Vodní světy, ozdravné kúry, ubytování přímo u sjezdovky
Takovou možností může být například Natur- und Wellnesshotel Höflehner****Superior poblíž štýrské obce Haus im Ennstal. Zaujme už svým jedinečným komplexem Alpin Spa: v areálu o rozloze pěti tisíc metrů čtverečních se nachází šest vodních světů, dvanáct saun či individuální odpočinkové domky. Návštěvníci si navíc mohou vybrat z nabídky individuálních programů, k dispozici je tu hned dvanáct možností.
Natur- und Wellnesshotel Höflehner****Superior
GF Mag. Gerhard Höflehner
Moderně vybavený hotel sází i na moderní postupy – je možné tady využít ozdravné kúry v kombinaci s jógou, biohackingem, alkalickým půstem či ledovou koupelí. Všechny tyto procedury lze navíc kombinovat v bohaté nabídce balíčků – ať už pro páry, celé rodiny, nebo nastávající rodiče.
Využít zde můžete i takzvaný Ski-In & Ski-Out systém, tedy ubytování přímo u sjezdovky. Nejnáruživější lyžaři tak mohou doslova rovnou ze snídaně skočit do lyžáků, vyrazit na svah a vrátit se až se setměním, aniž by museli kalkulovat s časy potřebnými na návrat do hotelu či s poslední jízdou lanovky.
A pokud zrovna nepatříte mezi milovníky zimních radovánek, využijte nabídku hotelu v jiných ročních obdobích. Zdejší masáže, procedury a moderní kuchyně potěší i za lezavého podzimu, mlžných jarních večerů či po letní túře.