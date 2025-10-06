Máte zamluvenou svou dovolenou v Alpách? Až se zima zeptá, bude už pozdě

Advertorial   0:01 – ADVERTORIAL
Plánujete na tuto sezonu dovolenou v Alpách? A máte už zabukováno? Začátkem října se to může zdát jako předčasná otázka, lyžování chtivých rodin ale stále přibývá, a tak jsou ta nejoblíbenější místa poblíž těch nejlepších středisek obsazená čím dál dříve.
Natur- und Wellnesshotel Höflehner GmbH

Natur- und Wellnesshotel Höflehner GmbH | foto: CMVisuals

Natur- und Wellnesshotel Höflehner GmbH
Natur- und Wellnesshotel Höflehner GmbH
Natur- und Wellnesshotel Höflehner GmbH
Natur- und Wellnesshotel Höflehner GmbH
6 fotografií

Nebývá proto nic divného rezervovat si zimní dovolenou už koncem léta, nejpozději začátkem podzimu.

Mezi takto populární místa patří například rakouská klasika Schladming-Dachstein, lákající na více než 123 kilometrů dokonale upravených sjezdovek, které obsluhuje přes padesát moderních lanovek a vleků, a stejně tak na snowparky pro děti – třeba takový Hopsiland v Planai neboli dětský park s pohyblivými koberci a zábavnými překážkami.

Větší lyžaře pak potěší takzvaná Dachstein Skywalk – dechberoucí vyhlídková plošina přímo na ledovci Dachstein nabízející panoramatický výhled. Anebo návštěva zdejší ledovcové jeskyně či sáňkování na sedmikilometrové osvětlené dráze Hochwurzen.

Natur- und Wellnesshotel Höflehner GmbH

Lákadel by tedy v patrně nejpopulárnějším lyžařském komplexu v celém Štýrsku bylo víc než dost. Teď už jen sehnat vhodné ubytování.

Vodní světy, ozdravné kúry, ubytování přímo u sjezdovky

Takovou možností může být například Natur- und Wellnesshotel Höflehner****Superior poblíž štýrské obce Haus im Ennstal. Zaujme už svým jedinečným komplexem Alpin Spa: v areálu o rozloze pěti tisíc metrů čtverečních se nachází šest vodních světů, dvanáct saun či individuální odpočinkové domky. Návštěvníci si navíc mohou vybrat z nabídky individuálních programů, k dispozici je tu hned dvanáct možností.

Natur- und Wellnesshotel Höflehner****Superior

GF Mag. Gerhard Höflehner
Gumpenberg 2
8967 Haus/Ennstal, Steiermark, Österreich
Telefon: +43 3686 2548
info@hoeflehner.com
hoeflehner.com

Natur- und Wellnesshotel Höflehner GmbH

Moderně vybavený hotel sází i na moderní postupy – je možné tady využít ozdravné kúry v kombinaci s jógou, biohackingem, alkalickým půstem či ledovou koupelí. Všechny tyto procedury lze navíc kombinovat v bohaté nabídce balíčků – ať už pro páry, celé rodiny, nebo nastávající rodiče.

Využít zde můžete i takzvaný Ski-In & Ski-Out systém, tedy ubytování přímo u sjezdovky. Nejnáruživější lyžaři tak mohou doslova rovnou ze snídaně skočit do lyžáků, vyrazit na svah a vrátit se až se setměním, aniž by museli kalkulovat s časy potřebnými na návrat do hotelu či s poslední jízdou lanovky.

Natur- und Wellnesshotel Höflehner GmbH

A pokud zrovna nepatříte mezi milovníky zimních radovánek, využijte nabídku hotelu v jiných ročních obdobích. Zdejší masáže, procedury a moderní kuchyně potěší i za lezavého podzimu, mlžných jarních večerů či po letní túře.

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Jak přežít Amsterdam. Vyhněte se turistickým pastem a nejděte s davem

Amsterdam je nádherné město, s uvolněnou atmosférou. Právě ta sem láká miliony turistů z celého světa. Jenže je jich tolik, že se v nich místní dávno ztratili. A spolu s nimi z ulic vymizelo to, co...

Nechutná práce za pár korun. Skládky v Indii živí miliony lidí

Hnilobný zápach hořícího odpadu se šíří kilometry od skládky na okraji Džammú v potenciálně toxické oblasti živené plastovým, průmyslovým, medicínským a jiným odpadem, který vytváří město s přibližně...

Jeseníky pro pokročilé. Objevte pustý a nádherný svět jesenického Rudohoří

Pokud chcete poznat Jeseníky ve zcela jiné podobě, než vám je prezentují přihlouplé reklamní články, pobytové letáky a nabídky na zaručeně šťastné zážitky v nedotčené přírodě, musíte občas opustit...

S puškou na stoleté lodi. První česká posádka obeplula Špicberky

Anna z Tromsø je 118 let stará dřevěná loď. Mořeplavec Petr Kos ji koupil v Bergenu před osmi lety, a to jako potápějící se vrak s rozbitým motorem a těsně před odtažením na šrotiště. V té době...

Nejezděte znovu do Maďarska. Skvělé termály najdete i na Slovensku

Máte rádi chvíle, kdy se můžete ponořit do horké vody, uvolnit svaly a načerpat novou energii v termálním bazénu či sauně? A víte, že hned za hranicemi na Slovensku se nachází víc než tisíc tři sta...

Máte zamluvenou svou dovolenou v Alpách? Až se zima zeptá, bude už pozdě

Advertorial

Plánujete na tuto sezonu dovolenou v Alpách? A máte už zabukováno? Začátkem října se to může zdát jako předčasná otázka, lyžování chtivých rodin ale stále přibývá, a tak jsou ta nejoblíbenější místa...

6. října 2025

Tady se opravdu nespěchá. Rakouskému údolí Wachau vládne klid, víno a Dunaj

V dunajském kraji Wachau jsme se nechali omámit krásným vínem, regionálními pochutinami a božími meruňkami. Bonusem byla lekce středověké architektury.

6. října 2025

ZANIKLÉ TRATĚ: Král železnic v Brdech pohořel. Než dráhu dostavěl, zkrachoval

V pořadí 96. díl seriálu Zaniklé tratě nás zavede do Brd. Zaměříme se na impozantní plán, který měl z kraje mezi Rokycany, Zbirohem a Mirošovem udělat český Manchester. Doly na železnou rudu a uhlí...

5. října 2025

Maďarsko je rájem termálů. Hajdúszoboszló ocení i vaše děti

Maďarsko je synonymem pro termální lázně. Geotermální prameny tu vyvěrají téměř na každém rohu a Maďaři dovedli umění relaxace ve vodě k dokonalosti.

4. října 2025

Poznejte přírodu jinak. Miliardy ptáků se vydávají na svůj boj o přežití

Uletí tisíce kilometrů bez bloudění. Využijí vzdušné proudy i vlastní síly. Miliardy ptáků po celém světě právě nasedají na nebeské dálnice do teplých zimovišť. Na pozorování stěhovavých ptáků v...

4. října 2025

Nejezděte do Špindlu jen na lyže. Podzimní dovolená v Krkonoších má svoje kouzlo

Advertorial

Na konci října, kdy jsou podzimní prázdniny, není už horko ani zima, takže ideál na výlety, kola a další sporty. Po dynamickém začátku školního roku a chřipkové sezony by si mnozí rodiče určitě...

3. října 2025

S puškou na stoleté lodi. První česká posádka obeplula Špicberky

Anna z Tromsø je 118 let stará dřevěná loď. Mořeplavec Petr Kos ji koupil v Bergenu před osmi lety, a to jako potápějící se vrak s rozbitým motorem a těsně před odtažením na šrotiště. V té době...

3. října 2025

Jak přežít Amsterdam. Vyhněte se turistickým pastem a nejděte s davem

Amsterdam je nádherné město, s uvolněnou atmosférou. Právě ta sem láká miliony turistů z celého světa. Jenže je jich tolik, že se v nich místní dávno ztratili. A spolu s nimi z ulic vymizelo to, co...

2. října 2025

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  1.10 15:03

Do letadla s dvoulitrovou petkou. Ruzyně mírní podmínky pro přepravu tekutin

Ruzyňské letiště od října uvolňuje pravidla pro přepravu tekutin na palubě letadel. Nově je povoleno vzít si s sebou na palubu až dva litry tekutin na osobu. Nezáleží při tom na tom, zda jde o nápoje...

1. října 2025  11:08

Jeseníky pro pokročilé. Objevte pustý a nádherný svět jesenického Rudohoří

Pokud chcete poznat Jeseníky ve zcela jiné podobě, než vám je prezentují přihlouplé reklamní články, pobytové letáky a nabídky na zaručeně šťastné zážitky v nedotčené přírodě, musíte občas opustit...

1. října 2025

Pět semaforů či manželky z Asie. Faerské ostrovy jsou nedoceněný klenot Evropy

Premium

V severním Atlantiku mezi Norskem a Islandem se choulí skupina ostrovů, které se do širšího povědomí turistů dostaly teprve nedávno. Faerské ostrovy mnozí přirovnávají k menší a méně turistické verzi...

30. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.