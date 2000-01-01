náhledy
Nejkrásnější ostrovy Francie? Ony mají kromě Korsiky i nějaké další? Ano, a to si ani nemusíme vypomáhat zámořskými departmenty. Ostrůvků při pobřeží Atlantiku a ve Středozemním moři mají totiž Francouzi stovky. Jejich největším kladem je, že jsou nádherně zapomenuté. Ideální pro klidnou dovolenou.
Autor: CaptainHaddock , Creative Commons
Iles Chausey v zálivu Mont Saint-Michel je třeba hledat. A nikdo předem negarantuje, že se vám podaří na ně natrefit. Jsou drobné. Největší z nich, Grande-Ile, nemá na délku ani dva kilometry. Co nabízí? Šest písečných pláží, napoleonskou pevnost, rybářskou vesnici a humrů víc, než kolik dokážete sníst.
Autor: Colsu, Creative Commons
Kolik že vlastně těch Ostrovů Chausey, Iles Chausey u Normandie je? Se správnou odpovědí je třeba počkat na odliv, kdy jich z moře u Granvile vystoupí dohromady 365. Tedy na každý den roku jeden. Stálé osídlení je jen na hrstce z nich, ale při túrách se rozhodně vyplatí je prozkoumávat.
Autor: Planespotter1, Creative Commons
Prožít tu celý život byste asi nechtěli, ale jako útočiště stranou civilizace, na týden nebo dva pobytu, je bretaňský Ouessant ideální. Zvlášť když máte chuť na dumavé procházky po skalisky zbrázděném pobřeží, naslouchání strašidelným námořnickým historkám a návštěvu hřbitova ztroskotanců.
Autor: ČTK
Ostrůvek je tak malý, že ho i francouzská výslovnost zkracuje na jediné písmeno, a to „J“. To ovšem neznamená, že by Ile d’Yeu neměl co nabídnout. Z jedné strany písečné pláže, z druhé skaliska, prehistorická naleziště uprostřed a nad tím se zlověstně tyčící pevnost, pozůstatek ze stoleté války.
Autor: Clément Bucco-Lechat, Creative Commons
Nemusí to vždycky být spojené s nějakým dramatem. Ostrov Port-Cros, ležící přibližně napůl lodní cesty mezi Marseille a St. Tropez, prostě patří k Provence, a to se vším příjemným, co z toho plyne. Na ostrově nejezdí moc aut ani kol a nikomu to nevadí. Zdejšími háji a lesíky totiž na procházky rádi chodí pěšky.
Autor: Rémih, Creative Commons
L’Ile A Bois u bretaňského Paimpolu tu uvádíme spíš do počtu. Je to totiž ostrov soukromý. Ale pokud se řádně bacíte přes prkenici, můžete si ho pronajmout. A s ním i necelých třináct hektarů jeho krás. Pláže, lesy, rybaření, sběr lanýžů? To vše čeká jen na vás. Týden pobytu vás bude stát 160 000 korun.
Autor: Patrick Clenet, Creative Commons
To pobyt na nedalekém Ile de Brehat vás nezruinuje. A pokud preferujete dietu složenou z ryb a mořských plodů, vyjde vás tu strava mnohem laciněji a chutněji než na pevnině. Ostrov je jednou velkou zahradou, ční nad ním maják a také technický div, přílivový mlýn Birlot.
Autor: JLPC, Creative Commons
Ile d’Aix v Charente-Maritime je místem, o kterém si Pařížané jen tiše šeptají, když si balí kufry na dovolenou. Proč? Bojí se, aby jim ta nejhezčí místa na plážích neobsadili jiní turisté. Přece jen, celý ostrov se dá projít ani ne za tři hodiny a vévodí mu jediná rybářská vesnice s 250 obyvateli.
Autor: Patrick Despoix, Creative Commons
Île de Ré je ostrov v Biskajském zálivu, při západním pobřeží Francie u města La Rochelle. S pětaosmdesáti kilometry čtverečními se úplně do kapsy nevejde, ale zato je tu dost místa pro malebné rybářské vesnice, písečné pláže, ústřicové farmy a síť cyklostezek.
Autor: Jebulon, Creative Commons
Vzdušnou čarou leží nedaleko Nantes, ale plavat vám až na Belle-Île-en-Mer úplně nedoporučujeme. Proudy jsou tu zrádné a lodí je to na ostrov příjemnější. Hlavním městem je La Palais, kterému dominuje pevnost Citadelle Vauban. Mají tu muzea, skaliska, písečnou pláž a maják.
Autor: Gzen92, Creative Commons
Po léta platil Sainte-Marguerire za vězení, izolaci a nucené vyhnanství pro nebezpečné protistátní buřiče. Dnes ovšem ostrov v souostroví Lérins vyniká spíš krásnou krajinou, lesy a křišťálově čistou vodou. Tento kousek ráje přitom leží jen kousek od Cannes.
Autor: Alexkom000, Creative Commons
Není to vyloženě útočiště od shonu na pevnině, protože ze souostroví Frioul jde prakticky do pobřežní Marseille vidět. Hezky tu ale je. Dokládají to čtyři bílé ostrovy se zátokami a památkově chráněné stavby upomínající historii. A samozřejmě i mýty opředená pevnost If.
Autor: Guilhem Vellut, Creative Commons
Souostroví Glénan v sobě spájí devět ostrovů. Zapsány jsou na seznamu Natura 2000 a ne náhodou. Krása zdejší přírody je ohromující. A to včetně pláží. Pro jejich bílé písky se o nich často hovoří jako o bretaňských Seychelách.
Autor: ČTK
O Ile-d’Arz se zase hovoří jako o Ostrovech kapitánů. Právě sem totiž na důchod rádi odcházejí všichni ti lodivodi a kapitáni. Moře tu mají pořád před očima. Při procházkách po ostrově se vám představí čtyřtisíciletá historie osídlení. Funguje tu jediný hotel, takže se zajištěním pobytu předem neváhejte.
Autor: Profimedia.cz
Chcete ostrov, ale z obavy před mořskou nemocí za ním nechcete cestovat daleko trajektem? Pak je pro vás jako dělaný Noirmoutier. Od ústí Loiry leží necelé dva kilometry a za odlivu se k němu dá průlivem Gois dojít skoro suchou nohou. A v cíli vás pak čeká oáza pláže Plage des Dames.
Autor: andre oortgijs, Creative Commons
Skutečně stálých obyvatel žije na Embiez jen deset, ostatní jsou oceánografové, zaměstnanci muzea a provozovatelé restaurací. Což trochu předznamenává, že ostrov ležící přibližně mezi Toulonem a Bandolem je spíš tak trochu zábavním skanzenem. Na kráse mu to ale nikterak neubírá.
Autor: Société Paul Ricard, Creative Commons
Socha Neptuna, hotely, bazény a muzeum zasvěcené výrobě pastisu. Víc se toho na Île de Bendor nevešlo. Ostatně s rozlohou 80 000 metrů čtverečních se toho sem ani víc vejít nemůže. Leží prakticky naproti Bandolu, zajíždí sem trajekt. Pro dovolenou „v soukromí“ je ideální.
Autor: Profimedia.cz
Ano, je to trochu podfuk – o žádné ostrovy nejde – ale kdo to pozná? Do většiny malebných zátok na pobřeží mezi Marseille a Cassis, ztracených mezi masivy Calanques, se totiž jinak než lodí nedostanete. A čas strávený na pláži, která bude po ty okamžiky jen vaše, je stejně dokonalý jako na rajském ostrově.
Autor: Pablo Sievert, Creative Commons
Pokud byste ale trvali na tom, že chcete krásy Calanques, ale přitom to musí být na poctivém ostrově? Pak můžeme nabídnout Île Verte. Ten je od pobřežních vápencových masivů na dohled. Jak jeho název napovídá, je Zelený, porostlý voňavými eukalypty. Nabízí tři pláže, ke kterým je třeba dojít pěšky.
Autor: Thérèse Gaigé, Creative Commons
Krátce po Velké revoluci mu říkali Ostrov svobody. Neujalo se to. Oléron, po Korsice druhý největší metropolitní ostrov Francie, je přezdíván Ostrovem světla. Počítají tu až 2 200 slunečných hodin za rok. Pro zemědělství je to skvělé, stejně jako pro dovolenou. A bonus? Pevnost Boyard je odtud na dohled.
Autor: Profimedia.cz