Dáte na první dojem? V tom případě vás mohou líbivé snímky z katalogů zlákat. Realita se od nich však často liší. Romantika u Niagarských vodopádů, mystické místo Stonehenge, důkaz lásky Tádž Mahal nebo krásné pláže na Maledivách? Možná vás čeká zklamání, lidé a odpadky jsou všude.
Stonehenge je jednou z nejpozoruhodnějších památek dávné minulosti, za jejíž magickou atmosférou míří do Velké Británie návštěvníci z celého světa. Komplex menhirů a kamenných kruhů je také zapsaný na Seznamu světového dědictví UNESCO.
Obrovský kamenný kruh, jehož původ a účel se zatím vědcům nepodařilo zcela objasnit, stojí na pláni u Salisbury asi 130 kilometrů jihozápadně od Londýna. Jeho tajemství se poněkud rozplyne, když se podíváte na ucelený snímek. Tento mystický zázrak totiž stojí hned vedle silnice.
Přejete si mít na svém instagramovém účtu podobnou fotografii? Cestovní kanceláře vás za ní nalákají na řecký ostrov Santorini, který je typický svými bílými domky.
Na místě však ani zdaleka nebudete sami. Stejný snímek chtějí každý den při západu slunce pořídit tisíce dalších turistů.
Niagarské vodopády, nacházející se na hranici USA a Kanady, jsou celkem tři sousedící vodopády na řece Niagara, která vytéká z Erijského jezera a vtéká do jezera Ontario.
Dnes protékají tři čtvrtiny vody v řece namísto přes vysoký okraj mohutnými tunely k vodním elektrárnám. To vyvolává zásadní otázku. Je Niagara stále hodna označení přírodní div světa? Nebo jsou vodopády jen mimořádně pěkným „přepadem“ pro vodní elektrárny, které niagarské břehy lemují?
Národní památník Mount Rushmore je obrovské sousoší, které se nachází poblíž amerického města Keystone v Jižní Dakotě. Sochy byly vysekány přímo do žulového skalního masivu v letech 1927–1941 a zobrazují hlavy čtyř významných amerických prezidentů: George Washingtona, Thomase Jeffersona, Theodora Roosevelta a Abrahama Lincolna.
Mount Rushmore vznikl s úmyslem vytvořit místo, které by lákalo turisty. A to se skutečně podařilo. Každoročně sem pro „povinnou fotografii“ zavítají miliony turistů, sami tu tedy rozhodně nebudete v žádnou denní dobu.
Maledivy, ráj na pohled. Zcela jistě ano, alespoň z dálky. Tisíce korálových ostrovů jsou známé pro své bělostné pláže a snové hotelové domky přímo na vodě.
Než se sem však vydáte, dobře si vyberte, na který ostrov zavítáte. Přemíra turistů, kteří vyžadují veškerý komfort západního světa, totiž způsobuje znečištění břehů všemi druhy odpadu.
Vidět egyptské pyramidy, to je snem mnoha cestovatelů. Nejčastěji při tom turisté myslí na Gízu, která patří k nejslavnějším památkovým rezervacím na světě zejména pro své tři velmi zachovalé pyramidy a slavnou sochu Velké sfingy.
Při objednávce zájezdu si však dobře zkontrolujte, ke kterým pyramidám se máte vydat. Můžete totiž skončit u Veserkafovy pyramidy, které se také přezdívá Rozpadlá. Pokud vás však na fotografie neužije a raději se ponoříte do historie, užít si můžete i tuto návštěvu.
Jeden z nejznámějších symbolů Indie, to je Tádž Mahal. Monumentální mauzoleum ve městě Ágra nechal postavit mughalský císař Šáhdžahán pro svou milovanou manželku, která zemřela při porodu jejich čtrnáctého potomka v roce 1631. Symbol lásky jako z románu? Určitě. Cíl turistů? Rozhodně, a to obrovského množství.
Tádž Mahal navštíví ročně přibližně sedm až osm milionů turistů, což z něj činí jednu z nejnavštěvovanějších památek na světě. Většinu návštěvníků tvoří indičtí turisté, přičemž v průměru sem zavítá až 40 000 lidí denně. Pro ochranu památky je denní limit návštěvníků regulován a v pátek je zavřeno. Svůj výlet si proto dobře naplánujte a připravte se na davy.
Z fotografií v katalozích a na sociálních sítích se může zdát, že světová „nej“ místa nabízejí klid, romantiku a téměř soukromý zážitek. Realita je ale často mnohem rušnější, hlučnější a někdy i méně idylická, než bychom čekali.
To však neznamená, že byste se jim měli vyhýbat – jen je dobré cestovat s otevřenýma očima a realistickým očekáváním. Možná právě ve chvíli, kdy odložíte honbu za dokonalou fotografií, objevíte skutečné kouzlo těchto míst.
