Část 1/6

Základní a pravděpodobně nejdůležitější pravidlo při cestě obytným vozem je flexibilita uvažování. Stanovte si rámcově cíl a trasu, ale neplánujte každý kilometr, nechte tomu po cestě volný průběh. Odpadne vám obrovský stres v zácpách na dálnicích, při objížďkách a podobně, s obytným vozem se dá nocovat v té lokalitě, kde to je potřeba (samozřejmě na místech, kde to nekoliduje s místními předpisy či zákonem), a je jedno, zda danou noc strávíte například ještě v Rakousku, nebo už v Itálii.

Důležité je si také uvědomit, že obytňák je určen pro cestování, pokud chcete jet na dva týdny do jednoho jediného kempu, zvažte, zda není účelnější zarezervovat si například mobilní dům nebo glampingový stan. Jednak to finančně vyjde prakticky na stejné peníze jako zapůjčení obytného vozu a další výdaje spojené s poplatky za parcelu a osoby v kempu (netýká se situace, kdy obytný vůz vlastníte), jednak budete mobilní po okolí tím, že přijedete osobním vozem.

Přinášíme dvacet prověřených tipů, jak se vyvarovat zásadním chybám a na co se připravit, aby z dovolené zbylo jen čisté nadšení a nikoli vybílený účet a nepříjemné vzpomínky. Stačí nedodržet některá z těchto „zlatých“ pravidel a z vaší cesty se může během okamžiku stát noční můra.

1 Pečlivě vybírejte půjčovnu

Ještě než vyrazíte, zkontrolujte podmínky nájemní smlouvy – jaký je limit kilometrů, jaké je pojištění, co pokrývá asistenční služba a jaké jsou podmínky při vrácení vozu. Pokud bude vozidlo pojištěno i pro případ poškození (poškrábaní karosérie o větev, zlomena lišta v koupelně atd.), zjistěte si, jak vysoká bude vaše finanční spoluúčast. Některé pojišťovny nabízejí pojištění této spoluúčasti. Nespoléhejte na slova pronajímatele, že „je to v pohodě“.

2 Půjčte si obytňák v zahraničí

Půjčit vozidlo si můžete i v zahraničí přes zahraniční portály, u místních smluvních partnerů. Například v Německu, které je velmocí, pokud jde o camping branži a obytná auta a přívěsy, fungují různé „půjčovací“ sítě, vozidla jsou tady obvykle velmi dobře připravena, za jasných smluvních podmínek, cena se pohybuje v hlavní sezoně pro čtyřčlennou rodinu cca 170 eur/noc. Pokud to máte cestou k moři, ať už k jižnímu, nebo k severnímu, můžete zvážit, zda byste se dokázali nabalit do osobního auta, a pak to pouze přendali na místě, u pronajímatele bez potíží můžete nechat po dobu dovolené svoje vozidlo, kterým přijedete.