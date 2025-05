Jdeme do hor! napsal v roce 1906 Franz Kafka. „Ovšemže do hor, kam jinam? Jdeme si jen tak, bez obleku, a vítr profukuje štěrbinami mezi našimi stíny. Hrdla se na horách uvolní! Je to div, že nezpíváme.“ Klasik jako kdyby tušil, co se dnes bude dít.

Trend ukazují statistiky zdravotních pojišťoven, které jsou schopné zachytit i drobné změny našeho cestovatelského chování. Při objednávce totiž zadáváme cílovou zemi a dobu pojištění.