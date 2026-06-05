Se starším bratrem, matkou a tetou (v dětství jsou všechny známé přece tety) usedáme do Škody Favorit. Na parkovišti u panelového domu se za nás rovnají i sousedi, rodina s dvěma podobně velkými dětmi. Jedeme na dovolenou.
Je začátek července dva a půl roku po převratu a společně se chystáme na první „západní“ dovolenou. Žádná Rujana, žádné Bulharsko. Vysněná Itálie. Bibione!
Praotec Čech se možná neměl usadit u Řípu, ale popojít až k moři. Češi jsou prostě cestovatelé, čtvrtina jich přiznává, že nejvíc našetřených peněz utratí za cestování.