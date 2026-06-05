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Itálie se vrací na výsluní cestovních cílů Čechů. | foto: Shutterstock

Jiří Kratochvíl
  17:00
Itálie se vrací na výsluní cestovních cílů Čechů. Kam jste jeli na zahraniční dovolenou v devadesátkách? Vyrazili byste tam letos znovu? A jaké jsou trendy v cestování? Článek vznikl pro magazín Víkend DNES.

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Se starším bratrem, matkou a tetou (v dětství jsou všechny známé přece tety) usedáme do Škody Favorit. Na parkovišti u panelového domu se za nás rovnají i sousedi, rodina s dvěma podobně velkými dětmi. Jedeme na dovolenou.

Je začátek července dva a půl roku po převratu a společně se chystáme na první „západní“ dovolenou. Žádná Rujana, žádné Bulharsko. Vysněná Itálie. Bibione!

Praotec Čech se možná neměl usadit u Řípu, ale popojít až k moři. Češi jsou prostě cestovatelé, čtvrtina jich přiznává, že nejvíc našetřených peněz utratí za cestování.

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