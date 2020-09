Bez testů a letadlem za tři hodiny. Pokud chcete podzim u moře, volte Džerbu

Koronavirus letos zkomplikoval dovolenou nejednomu cestovateli a řada z nás se ji proto rozhodla strávit doma. Pokud vám však chybí teplé sluneční paprsky a koupání v moři, ještě stále není pozdě vyrazit za hranice a užít si několik krásných dní.

Naším tipem je Džerba, v říjnu má přívětivé počasí a zaručuje příjemně strávenou dovolenou. Velkou výhodu při výběru dovolené v Tunisku vidí i zástupkyně Tuniského národního úřadu pro cestovní ruch Kateřina Dušková.

„Tunisko je zemí, která nevyžaduje po příletu s cestovní kanceláří žádný test na covid-19, který by jinak rodinnou dovolenou citelně prodražil. Turisté zejména oceňují relativně krátkou letovou vzdálenost, která je pod tři hodiny, dále pozvolný vstup do moře a především nízkou pořizovací cenu all inclusive zájezdu.“

Typický hotelový resort na Džerbě

Jaká na tuniském ostrově panuje atmosféra a především jaká bezpečnostní opatření na turisty čekají, jsme se rozhodli vyzkoušet na vlastní kůži. Že jsou Tunisané obezřetní a sebe i turisty chrání maximálním možným způsobem, jsme se přesvědčili hned po příletu na letiště Djerba/Zarzis, kde nám byla bezprostředně po příletu změřena teplota.

Na každém rohu jsou rovněž rozmístěny dezinfekce a pohyb s rouškou a rozestupy jsou samozřejmostí. Nejinak je tomu v hotelech. I zde je měření teploty nezbytnou součástí vstupu do objektu a ihned ho následuje dezinfekce kufrů, bez které není možno zavazadla do prostor hotelu vnést.

Ale žádný strach, o tento hygienický rituál se starají zaměstnanci hotelu. Ti ostatně hostům asistují i v hotelové restauraci, kdy vybrané jídlo sami servírují z bufetových stolů a tím všechny chrání.

Ačkoli se všechny tyto úkony mohou zdát na první pohled obtěžující, opak je pravdou. Pocit ochrany je příjemný a především nic nebrání tomu si pobyt užívat na maximum.

Pohoda na pláži

„Tuniská pevnina a Džerba jsou finančně dostupnými destinacemi a v poměru cena–výkon skutečně hrají prim mezi aktuálně nabízenými pobytovými zájezdy. Je to navíc bezpečná oblast, kde hoteliéři striktně dbají na doporučená bezpečnostní opatření, tudíž se turisté skutečně nemají čeho obávat,“ říká obchodní ředitel cestovní kanceláře Exim Tours Petr Kostka.

Kromě vodních hrátek v moři jsme se v doprovodu delegátky, která pro klienty zajišťuje výlety, projeli na velbloudech i motokárách, navštívili krokodýlí farmu, projeli se na pirátské lodi a poznali tak, že dovolená na Džerbě rozhodně stojí za to!

VIDEO: Džerba je parádní exotika za rozumné peníze