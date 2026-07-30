Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Dovolená, která bolí. Stále více cestovatelů míří za hranice vlastních sil

Autor:
Seběh

Seběh | foto: Trailcamps

Traverz
Závod Marathon des Sables se koná v okolí marockého města Warzazát. Trať vede...
Závod Marathon des Sables se koná v okolí marockého města Warzazát. Trať vede...
Závod Marathon des Sables se koná v okolí marockého města Warzazát. Trať vede...
22 fotografií
Místo lehátka u moře volí vyčerpání, bolest a extrémní podmínky. Stále více cestovatelů vyráží na dovolené spojené s horskými výstupy, ultramaratony či závody v poušti. Takzvané „darecations“ lákají především amatérské sportovce, kteří si z cest nechtějí odvézt odpočinek, ale důkaz, že zvládnou překonat vlastní limity.

Populární platforma Pinterest zařadila „darecations“ (označení vzniklé spojením anglických slov pro odvahu a dovolenou) mezi hlavní cestovatelské trendy roku 2026. Počet vyhledávání spojených s dobrodružnou turistikou podle této digitální nástěnky vzrostl o 75 procent. Zájem je podle BBC obzvlášť silný u generace Z a mileniálů, kteří se stále častěji obracejí k intenzivním cestám plným adrenalinu.

Podobný vývoj zaznamenává také britská pojišťovna SportsCover Direct. Za poslední dva roky evidovala zvýšení počtu sjednaných sportovních cestovních pojistek o 182 procent. Výrazně přibylo zejména klientů vyrážejících na dálkové pochody, horolezecké expedice nebo zahraniční maratony.

Ze snu udělej cíl. O běžeckém závodu kolem nejvyšší hory Evropy

Popularita vzrostla rovněž UTMB World Series, jednomu z nejvýznamnějších pořadatelů horských a terénních běhů. Nyní už prestižní projekt začal v roce 2003 jediným závodem kolem nejvyšší evropské hory Mont Blanc. V roce 2022 zahrnoval 25 ultramaratonů a nyní pořádá více než 60 akcí po celém světě. Počet účastníků se zvýšil z přibližně 50 tisíc v roce 2022 na současných 170 tisíc.

Většinu přitom netvoří profesionálové. Jde hlavně o mimořádně motivované amatéry, kteří tréninku podřizují značnou část života. „Lidé se kvůli těmto závodům stávají jakýmisi inženýry. Snaží se dosáhnout něčeho složitého a nakonec předvést něco mimořádného, jako například běžet přírodou až třicet hodin,“ popsal výkonný ředitel UTMB International a ultraběžec Florian Lamblin.

Osobní zkouška místo odpočinku

Rostoucí zájem o extrémní cestování má několik příčin. Britský horolezec Gavin Bate, zakladatel specializované cestovní společnosti Adventure Alternative, jej spojuje mimo jiné s rozvojem tréninkových metod a sportovní výživy. Amatérští sportovci se dnes mohou na mimořádnou zátěž připravit systematičtěji než dříve.

Za trendem však podle něj stojí také hlubší potřeba opustit každodenní prostředí a znovu navázat vztah s přírodou, protože posilovna už spoustě lidem nestačí. „Žijeme ve světě, v němž si uvědomujeme přínosy kontaktu s přírodou. Mnoho lidí pracujících v odvětví dobrodružných aktivit nyní zažívá doslova tsunami zájemců, kteří se do těchto zážitků pouštějí kvůli duševnímu zdraví.“

Cykloúlet: bez spánku a bez podpory jsem dojel od Baltu na alpský ledovec

K popularizaci fyzicky náročných expedic podle Batea přispěly také charitativní výzvy britské organizace Comic Relief. Televizní přenosy dostaly zdánlivě nedosažitelné výkony do obývacích pokojů a ukázaly, že podobné cíle nemusejí být vyhrazeny pouze elitním sportovcům.

Výrazný dopad měla například expedice z roku 2009, při níž moderátor Chris Moyles vystoupil na Kilimandžáro. „Ani byste nevěřili, kolik lidí nám potom telefonovalo do kanceláře s tím, že to chtějí zkusit také,“ vzpomínal Bate. „Moderátor sám o sobě říkal, že má nadváhu a kouří. Lidé si proto pomysleli, že pokud to dokázal on, mohou také.“

Na Kilimandžáro za jeden den. Usínali jsme za chůze, vypráví Luks o rekordu

Výzvy Comic Relief se postupně posunuly od tradičních expedic, jako je výstup na Kilimandžáro, k ještě tvrdším výkonům. Například moderátorka Sara Coxová absolvovala extrémní ultramaraton a DJ Greg James podnikl tisícikilometrovou jízdu na kole.

Nejde jen o počet kilometrů

Současné extrémní závody často výrazně překračují klasickou maratonskou vzdálenost. Vedou odlehlou krajinou, přes hory, pouště nebo oblasti s nevyzpytatelným počasím. Účastníci si někdy musejí sami nést vybavení, nocovat cestou a vypořádat se bez větší podpory s chladem, horkem, větrem či nedostatkem kyslíku.

Sportovní psycholožka Josephine Perryová, která pracuje s vytrvalostními sportovci, označuje podobné podniky za „organizovaná dobrodružství“. Podle ní představují logické pokračování cesty lidí, kteří začnou běžným maratonem, přejdou k triatlonu nebo soutěžím Hyrox a později zatouží po ultramaratonu.

Utrpení redaktora iDNES.cz. Ultramaraton bez konce mě zlomil, ale stál za to

Mezi zájemci rozlišuje dvě hlavní skupiny. „Jedni milují běh a chtějí ho provozovat venku. Druzí jsou v běhání velmi dobří, ale silniční závody jim připadají nudné,“ popsala.

U silničního běhu lze výkon poměrně přesně vyhodnotit podle výsledného času a mezičasů. Terénní ultramaratony jsou proměnlivější. Průběh ovlivňuje profil trasy, počasí, povrch i řada nepředvídatelných okolností, takže jednotlivé výkony nelze tak snadno porovnávat.

„Konečnou odměnou není rychlost. Důležité je, jak působivá trať byla, co člověk cestou viděl a jaké příběhy a zážitky si přivezl domů,“ dodala Perryová.

Láká vás dovolená spojená s extrémní fyzickou výzvou?

celkem hlasů: 8

Třicet hodin na hranici možností

Jak daleko může tento typ cestování zajít, ukazuje příběh Sary Storeyové. Ta už měla za sebou několik ultramaratonů i vícedenních závodů, když se přihlásila na nejvýše položený maraton na světě. Přesto ji tato unikátní výzva zaskočila ještě dříve, než se vůbec postavila na start. „Nikdy jsem nezažila akci, při níž bylo potřeba tolik úsilí jen k tomu, aby se člověk dostal na start,“ uvedla.

Do závodu se na začátku roku přihlásilo šestnáct běžců. Trasa dlouhá více než 42 kilometrů začínala na Ojos del Salado, nejvyšší sopce světa, v nadmořské výšce 6 893 metrů. Účastníci však nejprve museli zhruba jedenáct hodin stoupat k výchozímu bodu. Čelili teplotám kolem minus 30 stupňů Celsia, větru o rychlosti až sto kilometrů za hodinu a vzduchu s mimořádně nízkým obsahem kyslíku.

Na Everestu je zajímavá hranice mezi egem a racionalitou, říká horolezkyně

Až na start se dostalo pouze pět lidí. Teprve poté je čekala celá maratonská vzdálenost ve vysoké nadmořské výšce. Storeyová strávila v pohybu téměř třicet hodin.

„Vzalo mi to obrovské množství sil. Souboj mezi mnou a sopkou podle mě skončil remízou, protože nikdy předtím jsem nebyla tak blízko hranicím svých fyzických možností. Šla bych do toho znovu? Rozhodně. Chci lidem ukázat, co dokáže obyčejná sedmačtyřicetiletá žena, když se pro něco rozhodne,“ řekla.

Od Sahary až po aljašskou divočinu

Zájemci o extrémní dobrodružství dnes mohou vybírat z mimořádně široké nabídky. K nejstarším a nejznámějším možnostem patří Marathon des Sables, vícedenní pouštní závod v Maroku, který v roce 2026 oslavil 40. ročník. Účastníci během přibližně sedmi dnů překonají 251 kilometrů Saharou.

Původní marocký závod už navíc není jedinou akcí pod touto značkou. Organizátoři připravují dalších deset podniků například v Namibii nebo Jordánsku.

Seběh
Traverz
Závod Marathon des Sables se koná v okolí marockého města Warzazát. Trať vede pouští Sahara, měří okolo 250 km a je rozdělena do šesti etap.
Závod Marathon des Sables se koná v okolí marockého města Warzazát. Trať vede pouští Sahara, měří okolo 250 km a je rozdělena do šesti etap.
22 fotografií

Ještě tajemnější pověst má Barkley Marathons v americkém Tennessee, známé pod přezdívkou „závod, který požírá své potomky“. Trasa není vyznačená a běžci se v náročném terénu orientují pouze pomocí mapy a kompasu.

V některých ročnících se do cíle nedostane vůbec nikdo. Kombinace brutality, utajovaných pravidel a nejrůznějších legend z Barkley vytvořila kultovní událost vytrvalostního sportu.

V Evropě láká Ultra-Trail du Mont-Blanc. Závodníci na trase dlouhé 171 kilometrů oběhnou alpský masiv Mont Blanc a projdou územím tří států.

Na kole Aljaškou: vlci pronásledovatelé i město duchů zlaté horečky

Organizátoři však hledají i méně obvyklá prostředí. Nejhlubší maraton na světě zavedl v roce 2025 běžce do zinkového dolu ve Švédsku.

Pro ty, kterým nestačí ani ultramaraton, existuje Iditarod Trail Invitational. Jeho nejdelší zimní varianta měří přibližně tisíc mil, tedy více než 1 600 kilometrů, a vede aljašskou divočinou.

18. září 2018
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Srovnávač cen i akční letáky na jednom místě

Správné skladování potravin

Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....

Ženy a muži, každý na svém území. Terstskou pláž El Pedocin rozděluje zeď

Jedni v tom vidí příklad hrubé zaostalosti, téměř středověké segregace. Muže a...

Jedni v tom vidí příklad hrubé zaostalosti, téměř středověké segregace. Muže a ženy tu totiž při slunění dělí zeď. Ne všichni v tom spatřují problém. Bariéru vnímají jako odkaz historie, tradic,...

Pronajali si celý dům na dovolenou. Za příčkou v obýváku objevili majitele

ilustrační snímek

Irská rodina se těšila na rodinou oslavu a následný odpočinek v domě pronajatém přes Booking.com. Místo odpočinku si ovšem z irského hrabství Wexford odvezla hororový zážitek. Když se večer vrátili...

Vidlička místo žiletky. Pasažérka výletní lodi šokovala spolucestující

Carnival Sunrise se dříve plavila pod jménem Carnival Triumph, už tehdy se nechvalně proslavila, když jí po požáru ve strojovně selhala kanalizace. Média tehdejší plavbu pohotově překřtila na „poop cruise“.

Ostatní cestující nejdřív nevěřili tomu, co vidí, pak vytáhli telefony. Záběry z palubní restaurace lodi Carnival Sunrise se šíří internetem a společnost Carnival musela veřejně vysvětlovat, k čemu...

Na tento ostrov nesmí více než 400 turistů. Na návštěvu čekají roky

Ostrov lorda Howa leží uprostřed Tasmanova moře mezi Austrálií a Novým Zélandem...

Populace jednoho z posledních nedotčených rájů na Zemi nikdy nepřesáhne 800 lidí. Obyvatelé australského Ostrova lorda Howa si totiž pečlivě střeží jeho jedinečnou přírodu a chtějí zachovat krajinu v...

Před 115 lety svět znovu objevil Machu Picchu. Město Inků halí tajemství

Machu Picchu leží v peruánských Andách ve výšce 2430 metrů nad mořem. V...

Jedno z nejznámějších archeologických nalezišť světa bylo po staletí ukryté vysoko v peruánských Andách. Teprve 24. července 1911 na něj upozornil americký badatel Hiram Bingham III. Od té doby se...

Dovolená, která bolí. Stále více cestovatelů míří za hranice vlastních sil

Seběh

Místo lehátka u moře volí vyčerpání, bolest a extrémní podmínky. Stále více cestovatelů vyráží na dovolené spojené s horskými výstupy, ultramaratony či závody v poušti. Takzvané „darecations“ lákají...

30. července 2026

Už je to jen divadlo pro turisty. Cestovatel o přežití v džungli i byznysu s ayahuaskou

Premium
Vypravil se na peruánsko-brazilskou hranici, aby v nehostinné amazonské...

Vypravil se na peruánsko-brazilskou hranici, aby v nehostinné amazonské džungli u řeky Javari navštívil domorodý kmen Matsés. A aby zjistil, jestli tito lidé odříznutí od civilizace stále žijí...

29. července 2026

Konec minilahviček. Na těchto letištích si můžete vzít až dva litry tekutin

ilustrační snímek

Cestování letadlem čeká příjemná změna. Na řadě evropských letišť už cestující nemusí přelévat kosmetiku do lahviček o objemu 100 mililitrů ani vyndávat elektroniku z příručního zavazadla při...

29. července 2026  8:30

Tajemný vnitřek a velkolepý vnějšek. Proč jsou pyramidy zaslouženou ikonou

Rašefova, Cheopsova a Menkaureova pyramida v Gíze

Pyramidy patří mezi jednoznačnou dominantu Egypta. Jejich ikonické tvary i po tisících letech vzbuzují zasloužený údiv. Je dokonce možné do nich vstoupit a v jejich úzkých chodbách zakusit mystickou...

29. července 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
ilustrační snímekhttps://servix.idnes.cz/fotoget.aspx?idFoto=VRJ5d5f74af62%5F23%5Fimc%5Fplakat%5Fvelikonoce%2Ejpg&subtype=galerie&family=idnes

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  28. 7. 12:38

Vykopáváte na pláži jámy? Zábava může být smrtelnější než útok žraloka

ilustrační snímek

Na první pohled jde o nevinnou zábavu, kterou na písečných plážích milují především děti. Kopání hlubokých jam v písku však může mít tragické následky a odborníci před ním důrazně varují.

28. července 2026  8:30

Vojáci na velbloudech, čluny patrné z vesmíru. Tak vypadá západní pobřeží Afriky

Premium
Významným bodem někdejších karavanních cest je Chinguetti, jedno z...

Poušť tu pohlcuje silnice i opuštěné domy, zatímco na pobřeží kotví tolik rybářských člunů, že jsou viditelné až z vesmíru. Mauritánie patří k nejméně navštěvovaným státům planety, i když nabízí...

28. července 2026

O tajných chodbách, skrytých příbězích a jiných pražských zázracích. Historik vypráví

Premium
Historik David Černý

Myslíte si, že Prahu znáte? Pak jste možná nikdy nehledali oblouky Juditina mostu ve sklepě obyčejného domu, ani nepřemýšleli, kde skončila prkna z popraviště 27 českých pánů. Historik a spisovatel...

27. července 2026

KVÍZ: Padací most a vyhlídkový vlak na viaduktu: Jak dobře znáte Znojmo a Podyjí?

Jak dobře znáte Znojmo? Otestujte se v našem kvízu

Znojmo a Národní park Podyjí lákají na divokou přírodu, dechberoucí výhledy a tajemství, ze kterých mrazí. Myslíte si, že tohle město plné vína, zážitků a skvělé gastronomie dobře znáte? Tento rychlý...

vydáno 27. července 2026

Slovenský zámek inspirovaný Francií. V Bojnicích dodnes bloudí duch hraběte

Bojnice. Za svou dnešní romantickou podobu vděčí zámek poslednímu majiteli,...

Není na Slovensku moc míst, která spojují pohádkovou atmosféru, šlechtickou historii, léčivé termální prameny a duchařské pověsti tak přirozeně jako Bojnice. Dominantou městečka je jeden z...

27. července 2026  8:30

Ženy a muži, každý na svém území. Terstskou pláž El Pedocin rozděluje zeď

Jedni v tom vidí příklad hrubé zaostalosti, téměř středověké segregace. Muže a...

Jedni v tom vidí příklad hrubé zaostalosti, téměř středověké segregace. Muže a ženy tu totiž při slunění dělí zeď. Ne všichni v tom spatřují problém. Bariéru vnímají jako odkaz historie, tradic,...

27. července 2026

Božský klid a moře jako v Karibiku. Tyto chorvatské ostrůvky turisti ještě neobjevili

Premium
Maják Veli Rat, vysoký 24 metrů, na ostrově Dugi otok je nejvyšší na Jadranu....

Kaprije, Olib a Dugi otok představují tvář Chorvatska, která stále patří tichu, průzračnému moři a pomalému životu. Večerní ruch tu obstarává jen pár hostů v přístavní taverně. „Vydejte se na...

26. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×