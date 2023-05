Last minute zájezdy koupíte se slevou až 50 procent. V nabídce je Evropa i Afrika

Pokud ještě nemáte vybranou destinaci, kde strávíte letní dovolenou, neměli byste s výběrem otálet. Alespoň z pohledu ceny zájezdu. Aktuálně se pobyty v přímořských střediscích prodávají až s padesátiprocentní slevou. Například týdenní pobyt v Řecku v hotelu se snídaní se dá pořídit za necelých sedm tisíc korun na osobu. Levnější už to podle cestovních kanceláří nebude. „Postupné vyprodávání současných volných kapacit bude mít samozřejmě za následek to, že v nabídce zůstanou dražší zájezdy. Navíc se bude omezovat nabídka typů pokojů v hotelích, ty atraktivnější budou méně a méně dostupné,“ říká Martina Hrnčířová, ředitelka prodeje dovolena.cz.

Na Pyrenejský poloostrov i ostrovy kolem

Stále větší oblibě mezi českými dovolenkáři se těší Španělsko. Jedna z největších evropských zemí láká na dlouhé písčité pláže, památky a nádhernou přírodu. Mezi nejlepší letní destinace patří Costa del Sol na jihu Španělska s průzračným mořem, luxusními hotely i golfovými hřišti. Jedinečný charakter má divoké pobřeží Katalánska Costa Brava.

Dovolenou ve Španělsku můžete pojmout také jako průzkum ostrovů. Mallorca je známá skalnatými zátokami, stejně jako piniovými háji a pomerančovníky. Menorca zaujme panenskou přírodou, Ibiza zase skvělými plážemi a bujarým nočním životem. A pak jsou tu Kanárské ostrovy s příjemným klimatem, úžasným koupáním, ale také nejlepšími národními parky v celé zemi.

Vše v jednom: památky, hory i relax u moře

Stálicí mezi dovolenkovými destinacemi je Řecko. Země, která nabízí unikátní mix antické historie, čarokrásných pláží, malebných ostrovů a vyhlášené kuchyně. Je jen málo míst na světě, kde během jediného dne můžete obdivovat starověké památky, udělat si pořádný horský výšlap a relaxovat u moře. Stačí si jen vybrat, co zvolíte. Budou to kouzelné pláže a olivové háje na Korfu, prosluněný Rhodos, romantické Santorini nebo k aktivní dovolené vybízející ostrov Kréta? Z Řecka si nemůžete vybrat špatně.

Z Česka na dosah autem, vlakem i letadlem

Sázkou na jistotu je mezi Čechy mimořádně oblíbené Chorvatsko. Stejně atraktivní jako oblázkové pláže, křišťálové moře a krásná příroda je rozmanitá kuchyně s východními i západními vlivy, památky nebo pulzující přímořská městečka. Na dovolenou tam můžete vyrazit letecky, autem i vlakem. Díky příznivým cenám a all inclusive resortům si pobyt v Chorvatsku může dovolit celá rodina.

Podobně jako v případě Řecka těžko zvolíte špatně. Mezi nejvyhledávanější lokality patří severní Dalmácie s národními parky Krka či Paklenica a souostrovím Kornati. Neméně atraktivní je Jižní Dalmácie s perlou Jadranu městem Dubrovník, oblast kolem Splitu s rybářskými přístavy i ruinami římských staveb nebo 60 kilometrů dlouhá Makarská riviéra. Z Čech to je nejblíž na malebnou Istrii.

Ciao! Itálie vítá vždy a všude

Rozlehlé pláže, historická městečka, výborné víno a nejlepší světová kuchyně. Kdo by nemiloval Itálii? Země na Apeninském poloostrově se zaslouženě drží na špičce evropských dovolenkových destinací. Každý z 20 italských regionů má co nabídnout. Lombardie a Trentino jsou stvořené pro příznivce horské turistiky, u jezera Lago di Garda můžete kombinovat aktivní dovolenou s odpočinkem u vody. Toskánsko je po celém světě známé malebnou krajinou, uměním a skvělým vínem, na Jaderském pobřeží si zase užijete koupání v moři.

Pokud preferujete památky, vyberte si z nabídky poznávacích zájezdů a prozkoumejte věčné město Řím, romantické Benátky, Florencii a Veronu nebo svéráznou Neapol. Tak jako v Itálii neexistuje špatné místo, kam vyrazit, neexistuje ani špatná doba. V létě výletníci míří za mořem a sluncem, v zimě je země rájem pro lyžaře.

Bulharsko stvořené pro all inclusive

Rodiny s dětmi, aktivní senioři i zamilované páry si na své nepochybně přijdou v Bulharsku. Pokud hledáte dovolenou s nádechem orientu, která nezruinuje vaši peněženku, jsou letoviska Primorsko, Slunečné pobřeží a Zlaté písky trefou do černého. Jejich poznávacím znamením jsou dlouhé písčité pláže s pozvolným vstupem do moře a velké aquaparky. Bulharsko je jako stvořené pro all inclusive pobyty. Potěšujícím faktem je, že většina turistických resortů prošla v posledních letech modernizací.

Orient na dosah s vlnami čtyř moří

Nepřebernou nabídkou letovisek disponuje Turecko, jehož břehy omílají hned čtyři moře včetně Středozemního se slavnou riviérou. Turecko si zamilují rodiny s dětmi, obdivovatelé památek, aktivní sportovci i lidé, kteří mají rádi noční život. Země je přímo ideální destinací pro all inclusive dovolenou. Mezi nejlepší lokality patří Alanya, Antalya, Bodrum a Belek s širokou nabídkou ubytování od luxusních rezortů až po rodinné hotely.

Šnorchlování i starověké památky

Pět tisíc let staré památky, rušné orientální bazary, jemné písčité pláže, špičkové potápění v Rudém moři a nebo dobrodružství v poušti. Egypt je zemí takřka neomezených možností. I proto se na sever Afriky vydává za teplem a sluncem stále více Čechů. Letoviska Hurghada, Marsa Alam a Sharm El Sheikh jsou zkrátka synonymy pro perfektní dovolenou. Vybrat si můžete i poznávací zájezd a navštívit světově proslulé pyramidy v Gíze, Velkou sfingu nebo staroegyptské chrámové komplex Luxor a Karnak.