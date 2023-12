Na nejkrásnějším ostrově v Karibiku. Dominikánská republika nejsou jen pláže a rum

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Bělostné pláže, palmy, vyhřáté moře, božský klid plus tisíce možností, jak trávit volný čas. To vše dělá z Dominikány sen každého cestovatele. A když si k tomu dáte vyhlášený dominikánský rum, údajně nejlepší alkohol na světě, bude to teprve ten pravý Karibik.