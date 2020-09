Vinařský sen. Dolní Rakousko je na podzim zalité sluncem i mlhou

Snad teprve tady, při pohledu na vinice halící se do zlatých až kaštanově hnědých barev, dostává sousloví babí léto ten pravý význam. Chvíli vzduchem voní lisované hrozny, chvíli jablka a chvíli obojí. Těžko říct, jestli jsou zdejší vinice působivější, když se do nich opírá podzimní slunce, nebo když na ně v chladném ránu padne mlha.

Dolní Rakousko je hlavní vinařskou částí země. Objevovat se dá pěšky i na kole, tradičně i moderně. Právě teď ožívají nejen velká moderní vinařství, na nichž se vyřádili přední světoví architekti, ale i stovky sklepních uliček, kde se víno lisovalo a skladovalo dřív.

Někdo jim říká šňůry perel, někdo vesnice bez komínů, ať tak či tak, málokde chutná víno tak jako právě ve sklepních uličkách. Koštovat můžete pod zemí i nad zemí, ve dne i v noci, a pokud chcete začít rovnou od toho nejlepšího, vydejte se do regionu Weinviertel. Lepší Veltlínské zelené než tady široko daleko nedostanete. A to je jen jedno z mála zdejších NEJ.

Nejdelší sklepní uličku tu mají s kilometrem a půl v městysu Hadres. Ale pokud vám jde spíš o romantiku, doporučíme zajet ještě o kousek dál, do malé vinařské obce Mailberg. A to hlavně kvůli místnímu zámku, který v jedenáctém století postavili rytíři z Chadoltu, dlouhá století sloužil k ochraně či ošetření poutníků a dnes nabízí 21 pokojů turistům.

Mailberg neměl lehký osud. V 17. století téměř celý shořel, ale dnes je jednou z obcí, kde kromě výborných bílých vín dostanete i skvělý Modrý Portugal. Místní moc dobře vědí, jak si vás pro víno získat. Než vás z hotelu pošlou na obhlídku sklepních uliček, dostanete do ruky piknikový koš. Láhev Veltlínského zeleného, láhev Modrého Portugalu, pár deka uzenin, sýrů, ovoce a zeleniny a láska k Dolnímu Rakousku je na světě.

Mailberg

Posedět se sklenkou vína na lavičce u jednoho z těch roztomilých bílých domečků, ve vzduchu cítit vůni hroznů, neslyšet nic, maximálně ťuknutí sklenek od vedlejšího domečku, to je něco, o čem se vám bude ještě dlouho zdát. A je jedno, jestli budete usínat v posteli zámecké, nebo u některého z místních vinařů.

Nevyspávejte ale dlouho. V Mailbergu je totiž k vidění víc než jen zámek a sklepní uličky.

Vinařské rekordy

Vydejte se prozkoumat i to, jak se víno vyrábí v 21. století, a to třeba do rodinného vinařství Hagn. Tradice zdejšího vína sahá víc než tři sta let zpátky, díky vápenité půdě pokryté spraší má typickou kořenitou chuť, ale není to jen milion lahví ročně, co rodina Hagnů pyšně vozí do světa. Mimochodem, jejich červené si oblíbili až v Koreji.

Piknik v Mailbergu. Víno a jídlo si můžete vychutnat v místní sklepní uličce.

Zaprvé se tu rádi pochlubí jednou z nejlehčích vinných skleniček světa. Váží jen osmdesát gramů, v prstech ji skoro necítíte, zato ji ucítíte v peněžence. Tisíc korun kus. A zadruhé tu nabízejí jednu velmi nevšední láhev, jejíž etiketu zdobí srdce, kotva a kříž. Herz, Anker, Kreuz. A z toho název Herak. Šedesát procent vína, čtyřicet procent ginu. Na první poslech barbarství, které ani nechcete ochutnat, ale než se nadějete, máte skleničku v ruce a láhev za 22 eur (600 Kč) v tašce.

Do kraje ryzlinku

Byla by ale škoda zůstat jen v jedné části Dolního Rakouska. Skvělé víno a nádhernou přírodu mají i jinde, třeba v oblasti Wachau, kterou ve vinařském světě proslavil především Ryzlink rýnský. Nejen jemu, ale i dalším vínům zde výrazně pomohl Dunaj, který na rovinaté tratě v průběhu let postupně ukládal písek, štěrk a naplavené spraše.

Právě teď je na cestu do Spitzu ideální čas. Druhého října tu začíná festival vína.

V půvabném městečku Spitz je jedna z nejhezčích vinařských turistických stezek Dolního Rakouska. Pravda, trochu do kopce, ale pokud budete poctivě následovat značky s obrázkem lahve vína, projdete staletými kamennými terasami a za chvíli se vám naskytne výhled na celé Wachau.

Na výpravu do Spitzu neexistuje lepší čas než právě teď. Vinařský podzim plný akcí, koštů a Dnů otevřených sklepů začíná druhého října. A samozřejmě tu nemusíte chodit jen pěšky. Wachau, stejně jako celé Dolní Rakousko, nabízí nádherné vinařské cyklostezky. A ještě jedno doporučení: určitě ochutnejte zdejší vyhlášenou housku, takzvanou Wachauer Laberl.