Dodeka v řečtině znamená dvanáct a původně název souostroví Dodekanésy nebo Dodekany opravdu označoval jen tucet ostrovů poblíž tureckého pobřeží. Ve skutečnosti jich však je více než stovka a zhruba pětina z nich je trvale obydlena. Pár jich už „dobyli“ i dovolenkáři z celého světa, ale většina je z různých důvodů cestovním ruchem dosud téměř nedotčena.

Postupně byly součástí římské i byzantské říše, stovky let náležely Turecku, v meziválečném období připadly Italskému království a až před osmdesáti lety byly připojeny k Řecku. Největším, historicky nejvýznamnějším a také nejnavštěvovanějším z Dodekanských ostrovů je kouzelný Rhodos.

Věhlas Rhodu a jeho stejnojmenného hlavního města sahá hluboko do historie, konkrétně do třetího století před Kristem, kdy byl ve městě vztyčen legendární rhodský kolos, jeden ze sedmi divů starověkého světa.

Přes třicet metrů vysoká rozkročená bronzová socha se stala největším monumentem starověku a její autor, Chárés z Lindu, se její konstrukcí zabýval dlouhých dvanáct let. Gigantické zpodobnění řeckého boha slunce Hélia, jemuž podle starých bájí věnoval ostrov Rhodos sám nejvyšší z Olympanů Zeus, se tyčilo nad přístavem jen pár desítek let, než ho zničilo zemětřesení.

Na Rhodu se však naštěstí dochovala řada jiných unikátních starověkých staveb. Kousek od města Kalavarda na západě ostrova se rozprostírá archeologické naleziště s rozsáhlými pozůstatky antického města Kamiros, ale ještě daleko vyhledávanější je městečko Lindos s ohromujícím chrámem Athény Lindské, dominantou někdejší akropole majestátně se tyčící na skále nad azurovou zátokou svatého Pavla.

Druhý největší z Dodekanés, Karpathos, je současně tím nejjižnějším z pásu ostrovů táhnoucích se podél Egejského pobřeží Turecka. Má své romantické pláže i sympaticky uměřená letoviska, ale hornatou krajinou a pásy borových lesů přitahuje také aktivní turisty a milovníky pěších výšlapů.

Ti často míří na túru k nejvyššímu vrcholu Kali Limni ve výšce 1 215 metrů nad mořem anebo do líbezné podhorské vesničky Aperi v samotném srdci ostrova.

Dojem místa, kde se zastavil čas, budí i horská obec Olympos s barevnými domečky, jakoby vyskládanými v příkrém srázu, a s charizmatickými vesničany, kteří se dodnes oblékají do bohatě vyšívaných tradičních krojů.

Jen pár kilometrů široký průliv odděluje Karpathos od ještě tradičnějšího ostrůvku Kasos, který je současně jedinou tisícihlavou obcí o rozloze pouhých šestašedesáti kilometrů čtverečních.

Domov Hippokratův

Vedle Rhodu již vstoupil do obecného povědomí také Kos, třetí největší v souostroví Dodekany.

Rodiště antického lékaře Hippokrata, jehož památku v hlavním městě ostrova připomíná nejstarší platan v Evropě, pod kterým údajně léčil a vyučoval své následovníky, se může chlubit širokými plážemi v destinacích Tigaki, Marmari či Mastichari, vysychajícím solným jezerem Alykés, ale i malebnými horskými vesničkami Zía nebo Pyli obklopenými podmanivě bujnou přírodou.

Hlavní atrakcí Kosu jsou však pozůstatky posvátného starořeckého sanatoria Asklépion, terasovitě rozloženého na úpatí pohoří Díkeos.

Nemocnice zasvěcená řeckému bohu lékařství Asklépiovi se nachází jen pár kilometrů od metropole Kosu, kde vedle rozložitého Hippokratova platanu nemohou pozornosti návštěvníků ujít ani přístavní pevnost johanitů, rekonstruovaná římská vila Casa Romana anebo dva tisíce let staré římské divadlo Ódeion vybavené původními mramorovými sedadly.

V jícnu spící sopky

Z Kosu denně vyplouvají výletní lodě na jeden z nejmenších, ale taky nejatraktivnějších z Dodekanských ostrovů.

Nisyros je podle řeckých bájí kusem pevniny, kterou rozzuřený bůh moří Poseidón oddělil od Kosu a mrštil jí po jednom z protivících se Titánů. Skála drzého obra uvěznila pod mořem, a ten se dodnes čas od času ozývá, což se prý na Nisyrosu projevuje otřesy půdy a sirnými výpary.

Při výpravě do ledví kráteru Stefanos, který ostrov proslavil, by člověk té barvité legendě snad i uvěřil – z otvorů na dně třicet metrů hlubokého jícnu spící sopky stoupá zápach sirovodíku a půda žhne jako rozpálená kamínka.

Výlet na Nisyros se neobejde ani bez procházky hlavního městečka Mandraki, jehož uličky lemují typické bílé domky s modrými okenicemi, a návštěvy kostelíku Panagia Spiliani, odkud se otevírá nádherný pohled na město s přístavem.

Egejský Jeruzalém

Na Nisyros se nelze dostat jinak než lodí, což platí i pro další z perel na náhrdelníku souostroví Dodekany. Jednou z těch nejblyštivějších je Patmos, starobylý ostrov větrných mlýnů zvaný Egejský Jeruzalém, kde měl z maloasijského Efezu vyobcovaný apoštol Jan před bezmála dvěma tisíci lety zjevení, na jehož základě sepsal Apokalypsu, poslední z knih Nového zákona.

Rhodos
Na Rhodosu tomu říkají „chladné koupání“. Ale skutečnost, že tu moře v květnu dosahuje teploty 20,2 stupňů, zase tak chladně nezní. A zdejší pláže jsou ještě mile nepřeplněné lidmi. Takže docela jasná volba.
Na snímku je zachycena zátoka Anthonyho Quinna, která se nachází na jednom z nejznámějších řeckých ostrovů. Tím je Rhodos, jenž je známý velkým počtem slunečných dní a přenádhernými plážemi. V této malebné zátoce se nachází veřejná oblázková pláž, takže se zde může každý zdarma vykoupat. Platí se pouze za slunečník. Také sem můžete přijet na jedné z několika výletních lodí, které jsou turisty velmi oblíbené. Kromě samotného koupání můžete věnovat chvilky strávené v tomto ráji také šnorchlováním, které počtem jeho provozovatelů rozhodně nazastává za koupáním. Ať už se sem vydáte za koupáním, šnorchlovaním či jen za hezkou fotkou, rozhodně neprohloupíte. Tato úchvatná přírodní scenérie se vám zapíše do paměti na hodně dlouhou dobu.
Kde se setkává Egejské moře se Středozemním? Podle map na nejjižnějším bodu Rhodosu, u mysu Prasonisi. Právě tady leží pláž zasvěcená všem milovníkům větrných a vlnových sportů. Na koupání žádná sláva, ale pro windsurfing je to ráj.
Jeskyně, v níž se mu děsivý sen zdál, spolu s hradbami opevněným klášterem svatého Jana Teologa v hlavním městě Chorá jsou již po staletí významnými poutními místy a řecká ortodoxní církev je rovnou prohlásila za svatá.

A kromě toho, že je svatý, je Patmos ještě krásný, znalci dokonce odvážně tvrdí, že tím vůbec nejkrásnějším ze všech ostrovů Helénské republiky.

Může se hodit

  • Na Dodekany se z Česka dostanete nejsnáze přímým letem. Mezinárodní letiště ovšem mají jen ostrovy Rhodos, Kos a Karpathos, na ostatní se musíte přepravit vnitrostátním letem nebo trajektem.
  • Dodekany se pyšní více než třemi stovkami dnů slunečního svitu v roce a patří k nejslunečnějším oblastem nejen v Řecku, ale v celé Evropě.
  • Jedna z nejhezčích pláží na ostrově Rhodos je pojmenována podle Anthonyho Quinna, představitele hlavní role v oscarovém filmu Řek Zorba. Oblázková pláž se nachází kousek od letoviska Faliraki, v zátoce, kde americký herec v roce 1961 natáčel válečné drama Děla z Navarone.
  • Čtvrtý největší ostrov v Dodekanech, Kalymnos, je mezinárodně vyhlášeným střediskem horolezectví a potápění. Proslul také jako ostrov lovců mořských hub, jejichž podmořský sběr a následné čištění tu mají dlouhou tradici.
  • Klášter Tsambika na východě ostrova Rhodos je odedávna vyhledáván ženami modlícími se za narození dítěte. Podle pověsti byl klášterní kostelík vystavěn mužem, kterému se za to samotná Panna Maria odměnila těhotenstvím jeho manželky.
  • Na Dodekanských ostrovech dostanete většinu lahůdek řecké kuchyně, ať už jsou to tzatziki, dolmades, musaka, gyros či suvlaki. Specialitou Kosu je ovčí sýr krasotyri máčený ve víně, na Rhodu se hojně jí rizogalo, studený rýžový pudink s citronem a skořicí, a za ochutnání stojí také cizrnové karbanátky s mátou z ostrova Nisyros.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

